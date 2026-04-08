Покой нам только снится: актуальное положение дел в сегменте российской мультипликации

22 марта завершился 31-й Открытый российский международный фестиваль анимационного кино. По ежегодной традиции БК подводит итоги «Суздальфеста» и вместе с представителями отрасли заглядывает в будущее анимации.

ПРИМАТ АВТОРА

Крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации традиционно прошел в городе Суздале Владимирской области. Главной площадкой стал ГТК «Суздаль», но форум уже несколько лет сохраняет гибридный формат: самая широкая аудитория может смотреть конкурсные работы фестиваля на интернет-платформе Suzdalfest. Как сообщили организаторы, платформу за пять дней посетило 13 048 уникальных пользователей, прямые трансляции набрали 7322 просмотра, а повторные показы привлекли около 2000 человек.

В этом году на участие в фестивале было подано рекордное количество заявок – 488 (в прошлом году – 465). В конкурс отобрали 81 анимационный фильм: 22 авторских короткометражных фильма, 11 сериалов, 15 дипломных работ, 12 фильмов-дебютов, 5 полнометражных картин и 16 роликов в категории прикладной анимации. Традиционно на фестивале демонстрировалась и обширная внеконкурсная программа – в нее вошло 63 фильма.

Неожиданностью этого года стало решение жюри о невручении Гран-при смотра. Все остальные награды были розданы. Лучшим авторским короткометражным фильмом признали «Неясыть» режиссера Анастасии Жакулиной. Награду за лучший полнометражный фильм завоевала работа Константина Бронзита НА ВЫБРОС. Приз за лучший дебют вручили работе «Девочка и Шершень» режиссера Дуси Геллер.

Традиционно в дни фестиваля был сформирован общий рейтинг профессионалов: деятели анимации голосовали за работы очно в Суздале и онлайн на платформе. Важным нововведением этого года стало создание отдельного рейтинга учебных студенческих работ. Первое место в нем заняло «Правило пяти секунд», решенное в необычной технике пиксиляции. В профессиональном рейтинге первое место досталось картине «Девочка и Шершень», второе – работе Елизаветы Хломовой «Четыре остановки», третье – ленте «Непокой» Леонида Шмелькова.

Таким образом, основным триумфатором смотра оказалась картина «Девочка и Шершень», а ее режиссер Дуся Геллер стала президентом «Суздальфеста» до следующего фестиваля. Примечательно, что по причине отсутствия автора на церемонии награждения призы за нее на сцене принимала мама, режиссер анимационного кино Катерина Соколова.

Кинокритик, историк анимации Павел Шведов положительно оценивает распределение призов. «У меня не возникло внутреннего спора с жюри, за исключением довольно неординарной ситуации с невручением Гранпри. В этом году нет ощущения, что жюри погрязло в своей субъективности, – считает он. – Была отмечена «Неясыть» Анастасии Жакулиной как лучший авторский короткометражный фильм. НА ВЫБРОС Константина Бронзита стал лидером конкурса полнометражных фильмов, что можно посчитать утешительным призом после неуспеха на оскаровской церемонии. Если мы сравним, например, профессиональный рейтинг фестиваля с решением жюри, то увидим частичную солидарность жюри и участников».

Директор «Суздальфеста» Александр Герасимов в разговоре с БК так прокомментировал невручение Гран-при: «Жюри после долгих споров решило не вручать главный приз (напомню, что Гран-при присуждается совместным решением жюри авторской и коммерческой анимации). Так бывало раньше и на нашем смотре, и на других фестивалях. Дирекция не вмешивается в работу жюри – это наша принципиальная позиция. Например, в этом году на «Суздальфесте» было представлено аж восемь хороших, достойных картин нашего холдинга «Мастер-Фильм», но ни одна из них не была отмечена призами и дипломами. Мне как продюсеру, конечно, обидно, но как директор фестиваля я соглашаюсь с решением коллег. В целом я доволен тем, как прошел фестиваль. Все обошлось без происшествий, все запланированные мероприятия состоялись. В организационном плане все было не хуже, чем в предыдущие годы. Во всех программах, включая медиатеку, было представлено почти полтысячи фильмов – рекордное количество».

«Девочку и Шершня» Павел Шведов считает интересной работой. «Она не очень традиционна для российской анимации, потому что в ней показываются фантазии девочки, переживающей пубертат, и мы наблюдаем довольно эротичное высказывание, которое не сильно ожидаешь от российского кино. Но одновременно оно вполне традиционное с точки зрения того, каким образом показывается диалог между полами, между партнерами, каким образом раскрывается женский взгляд и позиция женщины, – поясняет эксперт. – В анимации европейских стран мы скорее всего не увидим такого сюжета. В этом смысле предшествующие российские фильмы на подобную тему, такие как работы Вари Яковлевой «Анна, кошки-мышки», «Ван лав», получавшие награды на «Суздальфесте» в предыдущие годы, были более созвучны современному глобально-мировому потоку женского кино. Как высказывания они вписывались в волну профеминистского кино, репрезентировали женский взгляд и одновременно были социально критическими. В случае с картиной Дуси Геллер, наверное, можно было бы проявить более социальную интонацию, но мы видим внутреннюю фантазию, такое сновидение главной героини». Как отметил Шведов, награждение этой картины на фестивале – не только подтверждение высокой оценки этой работы со стороны профессионального сообщества, но и поддержка Школы-студии «Шар», переживающей сейчас не лучшие времена и буквально находящейся в финансовом кризисе.

По наблюдению Шведова, фильмы, которые воспринимаются как социально критические, занимавшие на предыдущих фестивалях лидирующие позиции, на нынешнем смотре как будто бы исчезли или отошли на незаметные позиции. В то же время стали проявляться картины, выявляющие социальную проблематику иного рода. Например, главными героями в российском анимационном кино становятся люди, обычно находящиеся на обочине социального внимания: нейротипичные, с ограниченными физическими возможностями. Примером здесь может служить картина «Четыре остановки», занявшая второе место профессионального рейтинга. Это кукольный фильм, представляющий собой описание быта, будней жизни ребенка: мы наблюдаем за подготовкой к урокам, поездкой в школу, взаимодействием с мамой, сестрой, людьми вокруг. Но если добавить, что главный герой является глухонемым и весь фильм мы наблюдаем русский жестовый язык, посредством которого передается повествование, то это высказывание внезапно становится не просто детским, а совершенно иным, отражающим социальную проблематику, обращает внимание эксперт. «Я рад, что такие темы поднимаются в авторской анимации, потому что в коротком метре необходимо экспериментировать, прикасаться к границам широкой зрительской анимации и предлагать аудитории новый визуальный опыт, нестандартный формат нарратива, нетипичный драматургический прием, – рассуждает он. – В этом смысле фестиваль совершенно не консервативен и отражает то, что российская анимация давно отошла от презентации исключительно сказочных сюжетов и литературных произведений. Она не зацикливается на теме детства и других шаблонных, формальных ориентирах, связанных с анимацией».

Размышляя о художественных трендах конкурсной программы, Павел Шведов отметил развитие феномена православной анимации: «Если раньше православный мультфильм подразумевал какую-то довольно глянцевую, неживую, чересчур благоговейную историю, ориентированную в лучшем случае на истинно верующих людей, то сейчас появляются фильмы, которые смотрятся свежо, и они способны ориентировать православные сюжеты на массовую зрительскую аудиторию. Для меня данный тренд является позитивным и качественным отображением идей о традиционных духовно-нравственных ценностях в российском обществе. Причем такие фильмы не воспринимаются как идеологически направленное высказывание, а смотрятся как авторская позиция. Например, в фильме «Живите в доме», получившем награду на фестивале, главным героем стал ангел, но это не отталкивает зрителя, а вполне укладывается в метафоризм анимации как визуального языка. Интересно посмотреть, как дальше будет развиваться этот тренд».

Прошедший фестиваль также заставил Шведова задуматься о следующей проблеме – выхолащивании из авторской анимации режиссеров среднего поколения: «Довольно большое количество людей из данной когорты релоцировалось, часть ушла в своеобразную внутреннюю эмиграцию, стала преподавать, работать на сериальных проектах, применять себя в индустриальных проектах. И эта ситуация любопытно меняет образ российской авторской анимации. В ней, получается, активно себя продолжает проявлять старшее поколение, с одной стороны, и, наоборот, ультрамолодое поколение людей, пришедших в профессию только сейчас, кому сейчас меньше тридцати. И это заметно отражается на внутренней жизни фестиваля, когда происходит встреча двух совершенно разных вселенных. Одни являются завсегдатаями этого события, они смотрят на новичков как на пришельцев, а вторые, в свою очередь, не узнают в этих ветеранах никого из классиков, мэтров отечественной анимации. В общем, интересно будет пронаблюдать за тем, как в том числе социально-демографически продолжит развиваться профессиональное сообщество аниматоров и как это будет отражаться на тех продуктах, которые будут создаваться в авторской среде».

ОБРАЗ БУДУЩЕГО

«Суздальфест» известен не только конкурсом авторской анимации, но и деловой программой. Однако если в последние несколько лет на форуме сознательно развивали бизнес-составляющую, то в этом году сильного акцента на ней, пожалуй, не было, организаторы вновь сместили фокус на пространство авторского анимационного кино. По оценке Павла Шведова, если в предшествующие годы деловая программа была чуть более захватывающей и интересной, то в этот раз фестиваль вспомнил о своей основной, онтологической задаче – демонстрации достижений авторской анимации, произведенной за последний год. «Мне показалось, что в этом году деловая программа, с одной стороны, была ориентирована на вопросы образовательного характера, а с другой, скажем так, была маркетингово обусловленной, – замечает эксперт. – В первом случае я имею в виду секцию «Смотр М.А.Р.Т.», посвященную студенческому кино и учебному процессу вокруг анимации. Маркетингово обусловленной я называю часть программы, самим фестивалем определяемую как деловая: блоки студий «ЯРКО» и группы компаний «Рики», которые провели свои мероприятия, презентацию онлайн-кинотеатра «Иви» с его идеями и анимационными проектами. Даже традиционный питчинг, проводимый фестивалем совместно с «Союзмультфильмом», в итоге был ориентирован на задачи партнера: студия в этом году отмечает 90-летие, поэтому часть конкурса посвятила проектам, которые отображают и обыгрывают вселенную киностудии, проявляют новую жизнь героев советской мультипликации. Остальные мероприятия даже сильнее привязывались не к теме, а к субъекту: лекция от Animation School, встреча со студией «ЯРКО», разговор с ГК «Рики». Дискуссии, которые я наблюдал, показались мне симфониями общего мнения, а не разговорами вокруг какого-то тяжелого или спорного сюжета, способного размежевать отрасль. Получилась скорее медиаплатформа, нежели дискуссионная площадка».

Генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова согласилась с тезисом о том, что в этом году деловым панелям «Суздальфеста» не хватило дискуссионности. «Деловая программа была содержательной и очень плотной. Помимо нашей собственной деловой программы, мы активно участвовали в мероприятиях коллег – и не только анимационных студий, но и представителей смежных индустрий, таких как «Иви», – рассказывает она. – Для нас «Суздальфест» – это уникальная площадка для открытого диалога. Именно эта атмосфера живого профессионального общения, возможность сверять часы с партнерами и коллегами запомнилась больше всего. Но, на мой взгляд, нам все еще не хватает более глубоких и открытых диалогов. Хочется больше форматов, где участники могли бы не просто делиться кейсами, а вместе искать решения сложных системных вопросов, не боясь говорить о рисках».

Креативный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Дмитрий Аверкиев, в свою очередь, призвал другие студии больше делиться на «Суздальфесте» с молодыми коллегами тем, как именно они работают над фильмами. «Мне кажется, деловая программа с каждым годом становится все сильнее. Подключается все больше студий, появляются разные взгляды и актуальные вопросы – и это очень хорошо. В этом году между выступлениями достаточно ясно прозвучала важная для индустрии линия: высокая насыщенность контента, борьба за внимание зрителя и растущая ставка на крепкие истории. На мой взгляд, это правильный вектор – переход от количества к качеству. Он совпадает с текущим направлением нашей компании. Но по мере роста деловой программы нам все еще не хватает прикладных выступлений от студий и компаний – не только о самих фильмах, но и о продвижении, продюсировании, проектном управлении, устройстве процессов. Такой обмен опытом был бы полезен и для индустрии в целом, и для молодых специалистов. Я вижу, что на деловую программу приходит много начинающих профессионалов, и им нужны не только идеи и философия, но и конкретные инструменты, которые можно применять на практике», – замечает спикер.

В рамках панели «ЯРКО: 5 лет создаем истории» студией был открыт доступ к материалам разработок за все пять лет работы компании – сценарным, режиссерским, визуальным, художественно-постановочным. Таких материалов в открытом доступе практически нет, подчеркивает Аверкиев, индустрия обычно этим не делится. Но компания решила сделать это сознательно. Аверкиев уверен, что это будет особенно полезно для начинающих специалистов и студентов, которым сегодня не хватает актуального образовательного материала о том, как реально устроена современная индустрия. Не менее позитивный фидбэк получило выступление по сериалу «Технолайк», рассказывает Аверкиев: «У нас была насыщенная полуторачасовая презентация с большим количеством уникального контента, который мы раньше нигде не показывали. Судя по просмотрам трансляции, интерес был действительно высокий: аудитория оказалась заметно больше, чем у параллельных мероприятий. Кроме того, мы дали ссылку на телеграм-канал проекта и увидели живую, очень активную реакцию аудитории».

По словам Альбины Мухаметзяновой, по итогам панелей был получен очень ценный отклик: «Коллеги отмечали, что им важно, когда мы открыто делимся опытом и рассказываем о том, как устроены наши внутренние процессы. Для нас это сигнал, что такие форматы востребованы, индустрии нужны не просто презентации успешных кейсов, но и честный разговор о «кухне» производства».

В рамках своих выступлений Альбина Мухаметзянова и Дмитрий Аверкиев озвучили идею формировать образ будущего для анимационной отрасли общими усилиями рынка. Как вспоминает Аверкиев, в 2010-х годах производители коммерческой анимации во многом ориентировались на западную дистрибуцию и, соответственно, пытались повторять чужие успехи – в сюжетных решениях, визуальных приемах, форматах. Многие консультанты по продажам контента и лицензированию ориентировали отечественных аниматоров на то, чтобы в сериальном формате быть как можно ближе к условному «Щенячьему патрулю», а в полнометражной анимации – по возможности дотягиваться до трехмерного Disney. Сейчас на рынке сложилась другая перспектива. За последнее десятилетие отечественная индустрия заметно выросла: сформировалась база производственных возможностей, появилось понимание, как выстраивать вокруг проектов бизнес, как сопровождать проект по всему циклу – от разработки до выхода. На уже сформировавшейся производственной и ресурсной базе можно работать не только в логике повторения успешных моделей, но и начать отвечать на современный запрос на локальные истории, решать важные социальные и культурные задачи. «В первую очередь это ориентация на свою анимацию. Под «своей» я имею в виду не отказ от современности, не отказ от технологий и актуального языка, а, наоборот, современный образ, современные инструменты и формы, которые базируются на нашем культурном коде, на нашем способе видеть и понимать мир, – считает Аверкиев. – Для нас важны задачи, связанные с инновацией и новизной. Наш культурный пласт очень богат как источник вдохновения. История анимации в нашей стране насчитывает почти сто лет, и в ней всегда было большое пространство для поиска новых языков, для многоголосия авторов, жанров, стилей и технологий. И, на мой взгляд, эту линию нужно продолжать. Нам важно развивать разнообразие и вариативность, чтобы наш язык становился богаче, а внутри этих поисков рождались самостоятельные решения, которые в дальнейшем уже ассоциировались бы именно с новой российской анимацией».

Обсуждая деловую программу, Александр Герасимов обратил внимание на то, что организаторам форума удалось привлечь много новых партнеров: в деловых секциях отметились как традиционные участники, те же анимационные студии «Союзмультфильм» или «ЯРКО», так и принципиально новые. «Например, фонд «Иннопрактика» начал выстраивать диалог между АПК (агропромышленным комплексом) и анимационной индустрией. Казалось бы, эти две отрасли мало совместимы, но «Иннопрактика» видит потенциал в том, чтобы использовать возможности анимации для популяризации деятельности АПК и формирования даже не столько правильного, сколько попросту реального имиджа сельского хозяйства как передовой отрасли, в которой сегодня применяются самые высокотехнологические решения из разных сфер, включая робототехнику, генную инженерию и так далее. В сельском хозяйстве остро не хватает кадров, стоит задача привлечения молодежи, и достичь этой цели будет проще, если положительный образ АПК будет закладываться еще с детского сада, – это буквально вопрос продовольственной и национальной безопасности. Об исключительной важности анимации мы говорим всегда, и я очень рад, что различные органы государственной власти все больше обращают на нее внимание. Я надеюсь, у «Иннопрактики» получится найти новых партнеров и достичь своих целей. Что касается сессии Агентства креативных индустрий и кластера «Сколково», то здесь уже есть первые результаты. Запущен в работу кластер видеоигр и анимации, известны условия по аренде оборудованных помещений, можно вести работу по формированию общего креативного пространства. Когда мы только договаривались о проведении панели, мне было важно, чтобы предложение оказалось полезным не только для столичных аниматоров, но и для коллег из регионов, все-таки «Суздальфест» – фестиваль федерального уровня. Когда выяснилось, что резидентство «Сколково» может получить не только москвич, но и представитель любого региона, вне зависимости от того, где он живет, и тем самым воспользоваться всеми льготами и преференциями, мы с радостью согласились на проведение презентации. Будем надеяться, что на протяжении года появится достойный фидбэк о развитии кластера, о чем мы сможем сообщить на следующем фестивале».

КУДА НАМ БЕЗ ИИ

На вопрос, какие стратегические вызовы стоят перед анимационной отраслью в данный момент и, соответственно, с какими проблемами участникам рынка предстоит столкнуться в ближайшем будущем, собеседники БК дали множество разных ответов. Но по количеству упоминаний лидировали, как не сложно догадаться, нейросети и совокупность перспектив и угроз, с ними связанных.

«Все наблюдают за технологическим сдвигом, связанным с искусственным интеллектом, пытаются внедрить новые инструменты на разных этапах производства. В первую очередь это связано с надеждой ускорить производство и снизить его стоимость. Пока, на мой взгляд, однозначно успешных кейсов, где ИИ-подход дал бы результат на уровне традиционного производства без вопросов со стороны зрителя к качеству, еще не появилось. Но интерес к этой теме огромный, и многие студии будут продолжать экспериментировать. Мы тоже пробуем эти инструменты – пока в дополнительном контенте и в поиске собственных решений внутри пайплайна, – рассказывает Дмитрий Аверкиев. – Мне кажется, ИИ – не краткосрочная мода, а серьезный и долгий процесс. Вопрос только в том, как именно встроить его правильно. Я не верю в сценарий, при котором один человек пишет запрос – и из этого сразу получается полноценный мультфильм. Таких чудес пока не произошло, и, думаю, не произойдет. Скорее ИИ будет внедряться эволюционно – заменяя отдельные этапы, звенья и инструменты внутри производственной цепочки. Технологическая перестройка, связанная с ИИ, с одной стороны, возможность. С другой стороны – потенциальный источник проблем. Почти неизбежно возникнет напряжение между традиционным производством и быстрой нейроанимацией. Пока нейроинструменты уступают по качеству, но в ряде случаев оно может показаться достаточным на фоне экономии и сокращения бюджетов. Я думаю, это приведет к всплеску анимационного контента низкого качества, который тоже будет конкурировать за внимание зрителя. Порог входа в производство станет ниже, границы качества могут размываться. С одной стороны, это создаст пространство для новых идей и персонажей, а также новые инструменты для проверки концепций. С другой – усилит шум и конкуренцию».

«Мы понимаем, что производство постоянно дорожает. Важно понимать, что основную часть ресурсов в кинематографе и анимации составляют люди, именно они рождают идеи и создают продукт. В этот момент как раз и поднимается вопрос: что будет с кинематографом с приходом ИИ? Он начнет замещать людей или нет? – размышляет генеральный директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. – Тем более человеческий труд сегодня стоит столько, что для продюсеров это заоблачно высоко поднимает инвестиционную планку. В индустрии ведется много разговоров, стόят ли специалисты своих зарплат. Понятно, что стόят, дело же не в том, что продюсеры не хотят достойно оплачивать труд художников, а в том, что вложенные расходы будет очень трудно окупить, и студия может обанкротиться. Здесь необходимо найти разумный баланс между требованиями студии и потребностями работников как авторов фильмов».

«Сегодня мы на том этапе, когда каждый игрок рынка работает с этим «слоном в комнате», пытается его пощупать. Избитой стала фраза, что ИИ не заменяет человека, а является для него инструментом. Но чем дальше, тем острее встает вопрос, найдут ли многочисленные выпускники вузов и различных анимационных курсов себе применение, – рассуждает об искусственном интеллекте Александр Герасимов. – И здесь важно подумать, как на фоне успеха ИИ и общего сокращения производства не отпугнуть молодых специалистов от анимации и предоставить им возможность поработать в каких-то смежных креативных отраслях».

Павел Шведов также вспомнил про ИИ в разрезе карьерных перспектив молодых специалистов: «Внутри анимационной отрасли идет оптимизация бюджетов. Как молодые профессионалы в связи с этим будут себя ощущать? Смогут ли они найти возможности для реализации на таком рынке? Это большой вопрос. Но мы можем предположить, с чем вскоре столкнутся молодые люди. Если нейросети и в самом деле в ближайшем будущем резко усилят продакшн, то в первую очередь это произойдет на тех этапах, где не требуется серьезных знаний и умений. Возможно, именно молодые, неопытные специалисты, только приходящие в профессию, будут сильнее всего страдать от конкуренции с нейросетями».

«Главная проблема сегодня – несовершенство технологий. Мы пока не можем полноценно контролировать ни содержание, ни замысел, ни качество исполнения, особенно если говорить о сложной анимационной части. До полноценной замены производственной цепочки еще очень далеко. При этом фрагментарное встраивание ИИ в производственный процесс уже выглядит реалистичным и, на мой взгляд, именно в этом направлении все и будет развиваться, – продолжает Дмитрий Аверкиев. – Модели, которые сегодня предлагают небольшие студии или отдельные сервисы, пока не очень применимы к масштабному производству. А вот самостоятельная разработка решений, обучение моделей, встраивание открытых инструментов в собственный пайплайн, поиск оригинальных способов использования технологии – это уже гораздо более перспективный путь. Во многом ситуация напоминает ранние этапы развития компьютерных технологий: сначала появляются доступные инструменты, потом компании начинают строить вокруг себя собственные, кастомные пайплайны под свои задачи. Вероятно, и здесь произойдет нечто подобное. Юридические аспекты тоже, безусловно, важны. В России пока нет полностью оформленной базы, регулирующей все вопросы, связанные с ИИ, но я думаю, что это вопрос времени. Мы не так давно обсуждали это с коллегами из Китая и было интересно увидеть, что в ряде стран такие вопросы уже формализуются гораздо активнее. Что касается хайпа, то он естественен для любой новой технологии, особенно такой визуально эффектной. Генерация изображений, текста, видео неизбежно вызывает интерес, дискуссии и завышенные ожидания. Но, как и любая большая волна, это со временем перестроится в более устойчивую систему. Мне кажется, в анимации будет происходить то же, что и в других культурных сферах: появится разделение между быстрым, генерируемым контентом и большими произведениями со сложной драматургией и гибридным технологическим исполнением, где сочетаются нейросети, ручная работа и компьютерное производство. Фастфуд ведь не отменил ни рестораны, ни домашнюю еду. Думаю, с анимацией будет так же: новые форматы займут свое место, но не вытеснят все остальное».

Борис Машковцев считает, что в конечном счете нейросети повторят путь Unreal Engine на анимационном рынке. После периода любопытства и ажиотажа данная технология постепенно просто станет рутиной. «Игровые движки перестали быть инструментом маркетинга, а просто вошли в конвейер студий, которым они оказались нужны. Не везде они показали эффективность, но где-то пришлись к месту. С ИИ сегодня мы проходим ровно тот же этап. Сейчас мы находимся в состоянии ажиотажа, но потом все устаканится, и ИИ встроится в пайплайн студий», – отмечает Машковцев.

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

Другой важной текущей тенденцией Дмитрий Аверкиев считает попытку индустрии выйти на подростковую аудиторию и создавать проекты для зрителей старше десяти лет. По его оценке, это важный и пока не до конца заполненный сегмент. При этом в дошкольной и младшей школьной анимации уже очень высокая конкуренция: практически в каждом сегменте можно назвать по несколько прямых проектов-аналогов, эфирное время ограничено, продвижение в узкой аудитории имеет свои пределы. В связи с этим многие студии пытаются двигаться в подростковую нишу.

С необходимостью удовлетворить растущий спрос на более взрослую анимацию согласен и Александр Герасимов. Но студии по-прежнему с осторожностью относятся к производству подобного контента, напоминает эксперт: «Это все еще больший риск, чем, например, pre-school-проекты с простыми сюжетами и милыми персонажами, с которыми легко продавать мерч. На этой поляне давно толкутся практически все мейджоры, которые могут выдавать десятки и сотни серий успешного проекта. Но платформы и другие вещатели нам говорят, что подростковой анимации, контента для зрителя 9–18 лет, явно не хватает. И сделать нацеленный на данный сегмент аудитории проект так, чтобы он стал успешным и окупился, очень сложно. История с тем же мерчем здесь тоньше и сложнее. Но это же наши дети, и получается, что они по-прежнему воспитываются на зарубежных примерах и кумирах. И создавать в России аутентичный подростковый контент – вопрос национальной безопасности. Думаю, здесь должно активнее участвовать государство, тот же ИРИ, который имеет самые большие бюджеты среди структур, осуществляющих поддержку производства контента».

Еще одной точкой роста остаются международные перспективы отечественной анимации. Уже несколько лет сохраняется актуальной задача продвижения наших фильмов и сериалов как на новые рынки, так и в оставшиеся дружественные страны, напоминает Александр Герасимов. «Маша и медведь» и другие проекты с международным потенциалом – это наши бриллианты, которым требуются соответствующая огранка и встраивание в единую осмысленную систему международного продвижения. Ассоциация анимационного кино, РОСКИНО и другие игроки занимаются тем, что проводят презентации российской анимации на различных рынках, в той же Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, но требуется еще бόльшая скоординированность действий всех структур, которые занимаются экспортом отечественного контента как сегмента креативных индустрий», – считает он.

Борис Машковцев, в свою очередь, отмечает, что международные продажи сегодня связаны с Ближним Востоком, с азиатскими рынками, с Китаем: «В целом сейчас мы сотрудничаем с компаниями из более чем ста стран. Другое дело, что приходится выбирать между двумя миссиями – гуманитарной, то есть культурным обменом, и заработком. И, кажется, пока это больше про культурный обмен. Это тоже хорошая миссия, поэтому это в некоторой степени нас вдохновляет. Но те территории, которые представляли интерес раньше, по большей части сегодня недоступны. Один из наших флагманских проектов на Ближнем Востоке – анимационный сериал «Оранжевая корова» – является востребованным брендом на этом рынке и лицензирован основными игроками региона. Анимационный сериал продвигает традиционные семейные ценности и в настоящее время ежедневно транслируется на канале Spacetoon –детском канале номер один в регионе MENA, а также на цифровых ресурсах Spacetoon. Вслед за успехом сериала на телеканале специально для региона «Союзмультфильм» произвел пакет дополнительного тематического контента для социальных сетей. В Китае мы реализуем стратегическое партнерство с China Media Group. Наш сериал «Умка» вышел в эфир телеканала CCTV 14, а премьера анимационного проекта китайской стороны Hockey Together состоялась на нашем телеканале «Мультиландия».

ДЕФИЦИТ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

По аналогии с игровым кино анимация в последнее время также вынуждена реагировать на неуклонный рост стоимости производства, сокращение емкости рынка, нехватку кадров. Потенциальный дефицит анимационного контента – главный риск для отрасли в обозримой перспективе, считает Альбина Мухаметзянова: «Основные вызовы – экономика проектов и их окупаемость, технологическое развитие и кадровый голод. Эти факторы сейчас находятся в жесткой связке. Если мы не найдем системных решений по поддержке производства и подготовке кадров, индустрия столкнется с ситуацией, когда объем выпускаемого контента перестанет покрывать растущий спрос платформ и кинотеатров. Это вызов, который требует консолидированных усилий всего рынка».

Александр Герасимов также ожидает наступление дефицита контента: «По ощущениям, по разговорам – где-то это уже происходит. Если несколько лет назад студии запускали много новых проектов сразу по 13–26 серий, а где-то – и по 52, то сегодня многие производители на такие риски уже не идут. В производстве остаются только самые успешные сериалы и франшизы. Это можно списать на цикличность развития, которая наблюдается в любой отрасли. После эпохи бурного роста всегда наступает период затишья, переосмысления и корректировки планов. Сегодня все сложилось: неблагоприятная конъюнктура рынка совпала с перепроизводством предыдущих лет, и теперь мы наблюдаем период охлаждения».

Александр Герасимов надеется, что государство начнет финансово поддерживать анимацию в гораздо бόльших объемах: «Наша отрасль очень маленькая, общая емкость производства контента в масштабах экономики страны составляет в буквальном смысле погрешность. При этом эффект от выходящих на экраны проектов – колоссальный. Не в смысле финансовой отдачи, а в плане влияния на подрастающее поколение. Как известно, невозможно из десяти картин выпустить сразу десять успешных. Этого нет нигде, даже в Голливуде. Чтобы появилось десять успешных фильмов, нужно запустить в производство сто. В противном случае мы вступим в эпоху малокартинья, из которой, как мы знаем, ничего хорошего не вышло. И если на игровую картину требуется потратить два-три года, то для запуска и раскрутки анимационного проекта, особенно сериала, необходимо не менее пяти лет. Если мы думаем о наших детях, государству уже сейчас желательно начать выстраивать долгосрочную концепцию поддержки, хотя бы лет на десять вперед. Тогда анимационные производители будут понимать, что в ближайшие годы правила игры не изменятся, и можно спокойно формировать стратегию и развиваться».

Дмитрий Аверкиев пока не наблюдает резкого сокращения количества производимой продукции и связывает это с поддержкой со стороны различных институций – ИРИ, министерства культуры, Фонда кино. При этом эксперт не отрицает, что многие компании замораживают или останавливают сериальные проекты, а часть тайтлов естественным образом завершается после третьего-четвертого сезона. Это может сократить количество премьер и релизов в сериальном сегменте в течение года, но не обязательно означает общий дефицит контента, считает Аверкиев. «Если говорить о полнометражной анимации, то здесь, наоборот, ниша в России все еще недостаточно заполнена. Российских премьер по-прежнему немного – примерно пять-шесть в год, хотя их могло бы быть как минимум вдвое больше, – поясняет он. – И если смотреть на количество поддержанных проектов Фонда кино, можно предположить, что в ближайшие три-четыре года мы постепенно выйдем на больший объем производства, потому что у полнометражных фильмов длинный цикл – три-четыре года. Если сравнивать с игровым кино, масштабы несопоставимы: там объем новых оригинальных релизов кратно выше. Поэтому я не говорил бы о дефиците анимации как таковой – скорее о перестройке ее структуры. Возможно, дополнительно будет расти производство более быстрого контента – коротких и вертикальных анимационных форматов».

С последними прогнозами согласен Борис Машковцев. Он вспоминает, что если раньше ядром отечественной анимации как бизнеса являлось создание сериалов, в основном для дошкольников, в которых серия длилась примерно 6-7 минут, то сейчас появился тренд на проекты с 2-3-минутными сериями: «Сегодня поменялась форма потребления анимации, ее должно быть значительное количество. Кино начинают считать буквально «на вес». Это означает, что производить нужно еще больше, еще быстрее, потому что требуется постоянно удовлетворять потребность на «быстрые эндорфины», скажем так. И на этом фоне мы наблюдаем, как из-за недозагруженности российских кинотеатров новинками возникает еще одна очевидная ниша, в которую хочется попасть. К сожалению, мультфильмы проигрывают по уровню спроса игровым сказкам. Я бы объяснил это тем, что сегодня анимация, причем произведенная в любой технологии, воспринимается как консервативная форма контента, а гибридное кино, сочетающее в себе игровое и анимационное, выглядит как современное. Современные люди живут уже в гибридной реальности. Раньше кто-то выбирал чисто игровое кино, а кто-то – только мультфильмы, но сегодня все хотят гибридный контент. И нам предстоит решить, хотим ли мы играть по этим правилам или будем отстаивать чистоту жанра».

Павел Шведов также считает, что глобальный кризис пока не наступил, и обращает внимание на то, что авторскую анимацию экономические сложности затронут в последнюю очередь: «Условно говоря, сокращение объемов производства на треть я не наблюдаю, но гдето происходит остановка девелопмента – это правда. Или, к примеру, сокращается количество создаваемых проектов. Кстати, фестивальный мир будет давать нам несколько искаженную картину реальности, потакая репрезентации довольно большого количества фильмов, созданных молодыми режиссерами, студентами, дебютантами. У них еще остается внутренний драйв, сохраняется потребность создавать фильмы хотя бы по причине того, что они находятся в образовательном процессе. Что с ними произойдет, когда они выйдут на рынок и окунутся в среду, где идет жесткая конкуренция между профессионалами за рабочие места, трудно предсказать».

По мнению Бориса Машковцева, индустрия находится в предчувствии дефицита – но не контента в целом, а именно высококачественных проектов, так как текущая модель не позволяет его производить: «Остается два варианта. Либо создавать что-то гиперкачественное во всех смыслах – великолепные событийные фильмы для широкой аудитории, которые соберут всю кассу, потому что выглядят настолько необычно, что на них нельзя не пойти. Но это сложно, дорого, рискованно. Либо, наоборот, производить максимально дешевый контент в гигантских количествах, где количество в какой-то момент перейдет в качество. И та, и другая схема возможны, но вот эта схема с большим количеством (хотя пока непонятно, что это за кино должно быть) как будто бы более предсказуема, чем событийные фильмы. Точно так же, как двадцать лет назад, выбирая между тем, чтобы запустить сериал или полный метр, войти в сериал выглядело чуть менее рискованно. Сегодня дилемма та же: производить кино рутинное, для ежедневного смотрения или кино событийное, которое должно прогреметь один раз в год. Поэтому скорее всего разрыв станет еще сильнее заметен, и, видимо, серединные решения будут постепенно вымываться. И это является риском для всех – и для студий, потому что нужно придумывать новый контент определенным образом, и для работников, потому что непонятно, впишутся ли они в рынок. То есть нам всем придется сейчас эволюционировать и все должны друг другу сочувствовать и поддерживать».

СУЗДАЛЮ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Подводя итог, можно отметить, что 31-й «Суздальфест» подтвердил статус ведущего российского анимационного фестиваля, главной площадки, собирающей аниматоров со всей страны. Профессионалы отрасли не скрывают, что давно полюбили приезжать в Суздаль, для них город и атмосфера фестиваля неразрывно связаны. «Помимо просмотра конкурсной программы и авторской анимации, поездка в Суздаль дает возможность увидеть коллег, узнать, что происходит в индустрии, почувствовать общую температуру и даже немного заглянуть в будущее, – говорит Дмитрий Аверкиев. – Особенно запоминается сам город: прекрасная погода, замечательная архитектура, атмосфера. Мне кажется, «Суздальфест» неотделим от места, в котором проходит, и само пребывание в Суздале всегда добавляет фестивалю особое настроение и положительные эмоции».

В самом деле, дислокация в Суздале и конкретно – в ГТК «Суздаль» предоставляет организаторам и фестивальной публике массу возможностей. Однако в этом году участники смотра столкнулись с некоторыми неудобствами из-за проходящего в турцентре ремонта. С одной стороны, отрадно, что легендарный ГТК станет еще более комфортным для пребывания гостей. С другой, повышение уровня сервиса наверняка приведет к удорожанию проживания. Со своей стороны Александр Герасимов выразил надежду, что фестиваль продолжит оставаться в Суздале: «Организация и проведение фестиваля дорожают каждый год, в том числе проживание участников и прессы в ГТК «Суздаль». К инфляции и прочим внешнеэкономическим факторам добавляется еще и то, что город все больше раскручивается, становясь притягательным местом для внутреннего туризма. Это можно заметить по ценам не только в турцентре, но и в других гостиницах и ресторанах Суздаля. Но как организаторам фестиваля нам очень не хочется терять эту локацию, в ней много бесспорных плюсов. Недаром фестиваль уже 25 лет проводится в ГТК, и его популярность и число посетителей каждый год только увеличивается. Это происходит в первую очередь потому, что все участники и гости могут смотреть программы фильмов и присутствовать на всех мероприятиях фестиваля в одном помещении, причем совершенно бесплатно. Так же как и участвовать в фестивале удаленно в любой точке России и стран СНГ на онлайн-платформе Suzdalfest. И, безусловно, это не было бы возможно без поддержки главного профессионального форума анимации со стороны Минкультуры России – за министерству огромная благодарность! Конечно, нам станет гораздо легче, если размер субсидии будет как-то индексироваться, но мы в любом случае стараемся делать «Суздальфест» актуальным и полезным для отрасли, а также проводить его на высшем уровне».

Фото: пресс-служба «Суздальфеста»

08.04.2026 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская