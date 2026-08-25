РОСКИНО открывает прием заявок на участие в кинорынке во Вьетнаме

Принять участие в отборе можно до 2 сентября включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе национального стенда Russian Content Worldwide на международном кинорынке Vietnam Film & Television Market в Ханое.

Подать заявку на участие в отборе можно на бумажном носителе до 2 сентября включительно. Заявки, поступившие после указанного срока, в отборе не участвуют.

Vietnam Film & Television Market впервые пройдет в рамках Ханойского международного кинофестиваля с 28 ноября по 2 декабря. Аудитория кинорынка – международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов и VOD платформ из многих зарубежных стран.

Фото: РОСКИНО