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РОСКИНО открывает прием заявок на участие в кинорынке во Вьетнаме

Автор: БК

25 августа 2026

Принять участие в отборе можно до 2 сентября включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе национального стенда Russian Content Worldwide на международном кинорынке Vietnam Film & Television Market в Ханое.

Подать заявку на участие в отборе можно на бумажном носителе до 2 сентября включительно. Заявки, поступившие после указанного срока, в отборе не участвуют.

Vietnam Film & Television Market впервые пройдет в рамках Ханойского международного кинофестиваля с 28 ноября по 2 декабря. Аудитория кинорынка – международные дистрибьюторы, представители ТВ-каналов и VOD платформ из многих зарубежных стран.

Фото: РОСКИНО

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