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РОСКИНО открывает прием заявок на участие в кинорынке Waves Film Bazaar в Индии

Автор: БК

5 августа 2026

Принять участие в конкурсе можно с 5 по 14 августа

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе национального стенда Russian Content Worldwide на международном кинорынке Waves Film Bazaar, который пройдет в индийском Гоа с 20 по 24 ноября.

Подать заявку на бумажном носителе можно с 5 по 14 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Waves Film Bazaar – крупнейший рынок аудиовизуального контента в Южной Азии, который проводится в рамках Международного кинофестиваля Индии (IFFI) с 2007 года. Его участниками являются международные дистрибьюторы, представители телеканалов и VOD-платформ из разных регионов мира.

Фото: РОСКИНО

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