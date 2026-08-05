РОСКИНО открывает прием заявок на участие в кинорынке Waves Film Bazaar в Индии
Автор: БК
5 августа 2026
Принять участие в конкурсе можно с 5 по 14 августа
Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе национального стенда Russian Content Worldwide на международном кинорынке Waves Film Bazaar, который пройдет в индийском Гоа с 20 по 24 ноября.
Подать заявку на бумажном носителе можно с 5 по 14 августа включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.
Waves Film Bazaar – крупнейший рынок аудиовизуального контента в Южной Азии, который проводится в рамках Международного кинофестиваля Индии (IFFI) с 2007 года. Его участниками являются международные дистрибьюторы, представители телеканалов и VOD-платформ из разных регионов мира.
Фото: РОСКИНО
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