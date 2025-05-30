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В Госдуме назвали условия для восстановления работы YouTube

Автор: Илья Кувшинов

30 мая 2025

В их числе – оплата накопленных штрафов и восстановление аккаунтов заблокированных пользователей

Член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал в интервью «РИА Новости», когда YouTube сможет вернуться к полноценной работе на территории страны.

«Для того, чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего – разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», – заявил он.

Немкин подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

«Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России – соблюдай ее законы: "приземлись", плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований – это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом», – добавил он.

Напомним, что по данным Роскомнадзора, общая сумма штрафов в отношении Google, которой принадлежит YouTube, за последние три года по состоянию на декабрь 2024-го превысила 25 млрд рублей.

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