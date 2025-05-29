top banner

RUTUBE и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России

Автор: Илья Кувшинов

29 мая 2025

Такие данные показал недавний онлайн-опрос от TelecomDaily

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в середине мая провело онлайн-опрос российских зрителей видеосервисов.

Согласно ему, по просмотрам RUTUBE вышел на первое место – 77% смотрели его постоянно или включали хотя бы единожды за полгода. На втором месте оказалось «VK Видео» (74%), а бронза досталась YouTube (72%). Остальными платформами пользовались в разы меньше: у «Дзен» – 42%, у «Одноклассники Видео» – 16%, у «Смотрим» – 5%.

Сразу 80% из тех, кто пользуется RUTUBE, планируют смотреть его и в дальнейшем. У «VK Видео» эта цифра составляет 66%, у YouTube, в свою очередь – 57%.

Пользователи также оценили сервисы по популярным критериям. Среди них – разнообразие русскоязычного контента, стабильность работы, возможность отключения рекламы и возможность скачивания контента. Самые высокие средние результаты по данным также продемонстрировали «VK Видео» (8,1 балла) и RUTUBE (8 баллов). Самый низкий показатель оказался у YouTube – 7,14 баллов.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Пророк и шелк: итоги российского онлайн-проката в апреле 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Соловей против Муромца» ожидаемо возглавил прокат
Подробнее
Стали известны победители 78-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 мая 2025 года
Подробнее
Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Соловей против Муромца»
Подробнее
В Каннах вручили призы программы «Особый взгляд»
Подробнее
«Кракен» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Стали известны исполнители главных ролей в новой экранизации «Гарри Поттера»
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Соловей против Муромца» расположился на первой строчке
Подробнее
Art Pictures Distribution подвел итоги кинорынка в Каннах
Подробнее
Американская касса: заключительная «Миссия невыполнима» уступила «Лило и Стичу»
Подробнее
Международная касса: «Лило и Стич» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 мая – 1 июня
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил внеконкурсные программы
Подробнее
Стала известна программа фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Warner Bros. отменила неофициальный показ режиссерской версии «Бэтмена навсегда»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Подробнее
В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров России
Подробнее

Новости по теме

В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее
Марианна Максимовская назначена гендиректором «VK Видео»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» объединит цифровые активы под брендом Rutube
Подробнее
Premier и Rutube станут доступны в голосовом управлении «Яндекса»
Подробнее
Смотрение Rutube на Smart TV выросло в пять раз
Подробнее