RUTUBE и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России

Такие данные показал недавний онлайн-опрос от TelecomDaily

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в середине мая провело онлайн-опрос российских зрителей видеосервисов.

Согласно ему, по просмотрам RUTUBE вышел на первое место – 77% смотрели его постоянно или включали хотя бы единожды за полгода. На втором месте оказалось «VK Видео» (74%), а бронза досталась YouTube (72%). Остальными платформами пользовались в разы меньше: у «Дзен» – 42%, у «Одноклассники Видео» – 16%, у «Смотрим» – 5%.

Сразу 80% из тех, кто пользуется RUTUBE, планируют смотреть его и в дальнейшем. У «VK Видео» эта цифра составляет 66%, у YouTube, в свою очередь – 57%.

Пользователи также оценили сервисы по популярным критериям. Среди них – разнообразие русскоязычного контента, стабильность работы, возможность отключения рекламы и возможность скачивания контента. Самые высокие средние результаты по данным также продемонстрировали «VK Видео» (8,1 балла) и RUTUBE (8 баллов). Самый низкий показатель оказался у YouTube – 7,14 баллов.

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