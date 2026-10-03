Рост на разных скоростях: итоги первого полугодия 2026 года для кинорынка СНГ

Первое полугодие 2026 года стало для кинорынка СНГ временем возвращения к росту: относительно аналогичных периодов последних пяти лет результаты оказались рекордными. При этом внутри региона все заметнее расходятся модели развития: Казахстан сохраняет статус крупнейшего рынка, Кыргызстан продолжает наращивать долю национального кино, Узбекистан быстро увеличивает аудиторию преимущественно на иностранном репертуаре, а Беларусь одновременно показывает рост рынка и перестройку его структуры. Основным источником данных для анализа стал Rentrak, который собирает информацию по официальному кинопрокату. Поэтому приведенные показатели не обязательно отражают весь фактический объем рынка: в отдельных странах часть фильмов остается за пределами официальной отчетности. В Беларуси параллельно с легальным прокатом существует теневой сегмент, а значит, реальные сборы и посещаемость могут быть существенно выше представленных в статистике. На этом фоне меняется и роль российских релизов: их показатели все сильнее зависят от конкретного рынка, репертуарной ситуации и отдельно взятого фильма. БК проанализировал результаты кинопроката СНГ в первом полугодии 2026 года и поговорил с участниками рынка о причинах роста, об изменении зрительского спроса, о роли локального и зарубежного кино, а также о том, какие модели проката складываются в разных странах региона.

СНГ: РЫНОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОСТУ

По итогам января – июня 2026-го совокупная касса восьми рынков СНГ составила 7,69 млрд рублей – на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посещаемость выросла еще заметнее – с 18,85 млн до 21,93 млн зрителей, или на 16,3%. После снижения показателей в первом полугодии 2025-го регион вновь перешел к положительной динамике. При этом нынешний рост нельзя назвать равномерным. Казахстан по-прежнему формирует основную часть региональной кассы – на его долю приходится 4,59 млрд рублей, однако в процентном соотношении его прирост оказался относительно умеренным: +10% по сборам и +7,8% по посещаемости.

Значительно быстрее увеличиваются меньшие рынки. В Кыргызстане касса выросла на 37%, а посещаемость – на 54,5%, в Узбекистане – на 37,2% и 50,7% соответственно. Армения прибавила 88,9% по сборам и 97,4% по зрителям, Молдова – 133,3% и 210,6%, Беларусь – 57,7% и 45,3%. Отдельно стоит отметить Азербайджан: при снижении кассы на 11,5% посещаемость там выросла на 95,2%. В Таджикистане сборы увеличились на 28,8%, а аудитория – почти втрое, на 195,1%. Структура рынка при этом становится все более разнородной. Казахстан и Кыргызстан заметно опираются на национальное кино, Беларусь увеличивает долю зарубежных релизов, а Узбекистан пока развивается преимущественно за счет иностранного контента.

КАЗАХСТАН: ИНОСТРАННОЕ КИНО ВОЗВРАЩАЕТ ЧАСТЬ РЫНКА

Казахстан остается крупнейшим кинорынком среди стран Содружества: 4,594 млрд рублей сборов и 13,6 млн зрителей за первые шесть месяцев года. При этом структура рынка заметно изменилась: доля иностранного кино выросла с 49,4% до 53,2%, тогда как доля национального снизилась с 48,3% до 43,4%. Российское кино осталось растущим, но все же небольшим сегментом – 3,4% против 2,3% годом ранее. Рост выручки зарубежного кино обеспечили сразу несколько крупных релизов. В общей первой десятке Казахстана оказались АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ (222,5 млн рублей), ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 (189,1 млн) и МАЙКЛ (164,8 млн). В топ-30 также вошли МОРТАЛ КОМБАТ 2, GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ, ЗВЕРОПОЛИС 2, ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО и КРИК 7. То есть речь идет не об одном удачном международном релизе, а о достаточно широком наборе зарубежного крупнобюджетного контента, способного собирать десятки и сотни миллионов рублей.

При этом лидером по сборам в первом полугодии стала кыргызстанская приключенческая драма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2: ПИСЬМО МАТЕРИ (228,2 млн рублей и 749 тысяч зрителей), также возглавившая список самых кассовых проектов СНГ за первые шесть месяцев 2026 года. В Казахстане в целом иностранное кино не вытесняет локальные хиты из верхней части рейтинга. Третье место заняла мелодрама ҒАШЫҚПЫН САҒАН (7 ПРИЧИН ВЛЮБИТЬСЯ) с 204,5 млн рублей. В первой десятке также оказались драма ҚҰШАҚТАШЫ МАМА (ОБНИМИ МЕНЯ, МАМА), приключенческая комедия ХОТЯ БЫ КИНОДА 4 (ХОТЯ БЫ В КИНО 4), криминальная картина ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО и лента ПЕРIШТЕ (АНГЕЛ).

Таким образом, Казахстан сейчас функционирует в плотной конкуренции национального и зарубежного кино. Локальные проекты сохраняют способность занимать верхние позиции чарта, но и международный репертуар после провального для рынка 2025 года заметно усилил присутствие. На российское кино приходится значительно меньшая часть кассы. Лучшая выручка у ЧЕБУРАШКИ 2 – 68,5 млн рублей и 236 тысяч зрителей. Следом идут БУРАТИНО (14,3 млн рублей) и ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (8,5 млн). В результате российские релизы пока остаются отдельной нишей внутри казахстанского кинорынка, тогда как основная конкуренция идет между национальными хитами и крупными зарубежными премьерами.

КЫРГЫЗСТАН: НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО УЖЕ ЗАНИМАЕТ ДВЕ ТРЕТИ РЫНКА

Кыргызстан стал одним из самых быстрорастущих рынков СНГ в первом полугодии. Общая касса достигла 908 млн рублей, увеличившись на 37%, а посещаемость – 3,05 млн зрителей, что на 54,5% больше прошлогоднего результата. Национальное кино обеспечило 65,4% сборов против 60% годом ранее. Более того, сразу три местных релиза оказались среди главных кассовых проектов страны. Первое место занял РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2: ПИСЬМО МАТЕРИ (132,1 млн рублей и 476 тысяч зрителей). Второй стала криминальная драма НЕЛЕГАЛ. ЧЕРЕЗ МЕКСИКУ (100,8 млн рублей), третьей – комедия ПОЛЧАНКИ (63,2 млн). Далее в национальной десятке идут картины БИТИР 2 (СКРЯГА 2), БЕРЕКЕМ (СЧАСТЬЕ МОЕ), УУЛБОЛСУН, КӨЛӨКӨ (ТЕНЬ), АГЕНТ КЕЛИН, КЫЯЛ (МЕЧТА) и ЖОЛУ ЖОК (БЕСПУТНЫЙ). Российский репертуар при этом практически не влияет на общую структуру рынка – его доля составляет всего 1,2%. Лучший результат у ЧЕБУРАШКИ 2 – 5,8 млн рублей.

Рост Кыргызстана показывает, что локальное кино может быть не просто дополнительным сегментом, а основой кинопрокатного рынка. Еще год назад национальные фильмы занимали в стране 60% кассы, теперь их доля приблизилась к двум третям.

УЗБЕКИСТАН: БЫСТРЫЙ РОСТ ПРИ ДОМИНИРОВАНИИ ИНОСТРАННОГО КИНО

Узбекистан стал одним из главных примеров расширения аудитории в регионе. За первое полугодие 2026 года касса страны выросла на 37,2%, до 461 млн рублей, а посещаемость – на 50,7%, до 1,13 млн зрителей. При этом рынок остается преимущественно иностранным: 89,2% кассы приходится на зарубежное кино, 4,3% – на российское и только 6,5% – на национальное. Фаррух Туляганов, владелец и управляющий крупнейшей в Узбекистане сети кинотеатров, считает главным фактором роста именно расширение аудитории. «Рынок растет прежде всего физически. Продается больше билетов, в кино приходит больше людей», – поясняет он. По его наблюдениям, кинотеатр постепенно становится привычным форматом досуга для жителей страны, особенно для молодежи и семей с детьми. При этом, по оценке Туляганова, текущий уровень посещаемости пока остается лишь небольшой частью потенциальной аудитории страны с населением почти 40 млн человек. Следующим этапом эксперт называет увеличение частоты посещений: индустрии важно не просто впервые привести человека в кинотеатр, но и сформировать привычку возвращаться через неделю или месяц.

Низкую долю национального кино Туляганов не связывает с отсутствием интереса к местным историям. «Узбекский зритель любит свое кино. Публика прежде всего выбирает хороший фильм», – отмечает он. По его словам, опыт Казахстана и Кыргызстана показывает, что сильное национальное кино способно быстро собирать массовую аудиторию. Узбекистан также располагает актерами, режиссерами, продюсерами и большим количеством потенциальных сюжетов, однако стране пока не хватает системного коммерческого производства. Для успеха фильма, по мнению Туляганова, недостаточно просто снять картину. Необходима полноценная цепочка – от сценария и кастинга до позиционирования, трейлеров, рекламной кампании, работы с социальными сетями, выбора даты релиза и организации широкого проката. Национальному рынку, считает он, необходимы проекты, которые воспринимаются зрителем как большое событие еще до премьеры. Причем речь идет не об одном успешном фильме, а о нескольких национальных хитах в год.

Соотношение кассы и посещаемости в Узбекистане показывает, что нынешний рост связан не столько с ценой билета, сколько с увеличением числа посещений. По расчетам Туляганова, средняя выручка с одного проданного билета снизилась примерно на 9%. Он отмечает, что за последние три года цены на билеты в стране практически не повышались. Вместо стратегии постоянного увеличения стоимости билета оператор делает ставку на расширение аудитории, повышение частоты посещений и дополнительные источники дохода: кинобары, попкорн и напитки, игрушки, мерчандайзинг, программы лояльности. Параллельно развивается инфраструктура: появляются новые залы, лазерные проекторы, IMAX, кресла-реклайнеры, расширяются онлайнпродажи билетов. По мнению Туляганова, ключевой актив рынка – не максимальная выручка с одного посещения, а постоянный зритель.

Лучше всего новых потребителей кинотеатрального контента способны приводить крупные событийные проекты – франшизы, масштабные приключенческие фильмы и другие картины, рассчитанные на эффект большого экрана. Отдельную аудиторию формируют семейное кино и анимация, которые привлекают сразу несколько членов семьи. Но наибольший потенциал Туляганов видит именно в национальном продукте: сильный узбекский фильм способен привести в кинотеатр людей, которые раньше практически не ходили в кино. При этом единая модель программирования для всей страны, по его мнению, постепенно становится менее эффективной. Ташкент и регионы отличаются по структуре спроса. В столице у зрителя больше вариантов и выше готовность смотреть разнообразный контент, тогда как в регионах сильнее могут работать массовые жанры – семейное кино, комедии и экшн. Поэтому кинотеатрам необходимо переходить к более аналитическому программированию и учитывать специфику конкретной аудитории. При этом зависимость Узбекистана от иностранного контента остается высокой. Лучше всего работают крупные франшизы, семейные фильмы, анимация, приключения, экшн и хорроры. Причем аудитория активно смотрит не только американские, но и азиатские фильмы ужасов, в частности, проекты из Малайзии и Таиланда.

БЕЛАРУСЬ: ИНОСТРАННОЕ КИНО УВЕЛИЧИВАЕТ ДОЛЮ

Белорусский рынок в первом полугодии вырос до 377 млн рублей и 1,18 млн зрителей. Структура кассы заметно изменилась: доля иностранного кино увеличилась с 48,6% до 58,6%, доля российского снизилась с 50,6% до 40,1%, а доля национального составила 1,3%. При этом белорусские показатели Rentrak отражают прежде всего официальный кинопрокат. На рынке действует и теневой сегмент, поэтому фактический объем кинотеатральных сборов и посещаемости может быть значительно выше официальной статистики. Это особенно важно учитывать при сравнении Беларуси с другими рынками СНГ.

По словам генерального директора компании «Вольга Беларусь» Таисии Мельниковой, снижение сборов российских картин связано в том числе с увеличением количества релизов и ограниченной вместимостью самого рынка. «Рынок не может поглотить все российские фильмы», – отмечает она, указывая также на изменение спроса на отдельные жанры. По ее оценке, особенно непросто сейчас приходится сказочным и анимационным проектам, тогда как часть зрителей активнее реагирует на зарубежные фильмы.

Директор по репертуару сети mooon Марина Полякова при этом предлагает осторожнее говорить о структурном изменении зрительских предпочтений. По ее мнению, результат полугодия во многом связан именно с репертуаром: в первой половине года было много сильных зарубежных релизов, тогда как крупные российские премьеры в значительной степени сосредоточены во втором полугодии.

Еще одним фактором роста стали сами кинотеатры. Сеть mooon открыла новую четырехзальную площадку в Минске в декабре 2025 года, увеличив предложение на рынке. Кроме того, кинотеатры развивают дополнительные форматы – специальные показы, мероприятия, тематические вечера, детские зоны и другие виды досуга.

Главным примером успешного зарубежного релиза стал МАЙКЛ. За первое полугодие, по данным Rentrak, фильм собрал в Беларуси 55,1 млн рублей и 156 тысяч зрителей, заняв первое место в прокате. Таисия Мельникова отмечает, что проект сильно стартовал уже с первой недели и получил широкую аудиторию благодаря рейтингу 12+, маркетингу и эффекту «сарафанного радио». Важную роль сыграла и тема: история Майкла Джексона оказалась понятной нескольким поколениям зрителей. По словам Мельниковой, совместная работа правообладателя и кинотеатров включала премьерный показ, телевизионное и радиопродвижение, таргетированную рекламу и партнерские активности. В результате МАЙКЛ получил продолжительный прокат и стал одним из главных событий белорусского кинолета. Полякова также отмечает, что результат показывает потенциал музыкальных биографических фильмов. При наличии узнаваемого героя, сильной истории и масштабного визуального решения такой проект способен работать на широкую аудиторию.

Еще одна заметная тенденция Беларуси – устойчивый интерес к хоррорам и триллерам. В первой половине года в лидерах оказались ГОРНИЧНАЯ, ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ и ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ. По словам дистрибьютора, хорроры становятся значимой частью белорусского кинопроката благодаря способности давать зрителю сильную эмоциональную реакцию. При этом речь идет не только о классическом жанре: зритель реагирует на необычные визуальные решения, новые формы и оригинальные истории. Представитель кинотеатральной сети также говорит об интересе к нестандартному жанровому кино. По ее мнению, аудитории интересны картины, которые предлагают не только привычную жанровую схему, но и новый визуальный или эмоциональный опыт.

Несмотря на снижение доли российских релизов, семейное кино из России в Беларуси сохраняет потенциал. Особенно это заметно в период новогодних каникул. Однако, по мнению Поляковой, для успешной работы российским фильмам недостаточно федеральной рекламной кампании. Необходимо заранее учитывать белорусские процедуры регистрации и проката, а также проводить отдельную маркетинговую работу на местном рынке. Мельникова, в свою очередь, отмечает, что двухнедельный рост, который раньше позволял фильму постепенно набирать аудиторию, теперь встречается реже. Причина – увеличившееся количество релизов и ограниченная емкость кинотеатров. При этом самые сильные картины по-прежнему способны раскрыться на второй и третьей неделях.

Сборы кинотеатров в Беларуси выросли на 57,7%, тогда как посещаемость – на 45,3%. Однако участники рынка связывают динамику прежде всего с репертуаром и расширением предложения. В киносети mooon средняя стоимость билета за полугодие увеличилась примерно на 1,5 белорусского рубля, тем не менее, по словам Поляковой, одного повышения цены недостаточно, чтобы объяснить динамику рынка. Одновременно кинотеатры меняют саму модель посещения. Помимо фильма, зрителю предлагают дополнительные поводы для визита: специальные мероприятия, тематические показы, рестораны и бары, дегустации, детские зоны, спортивные трансляции. Событийность становится отдельной частью кинотеатрального предложения: поход в кино превращается в полноценный выход с друзьями или семьей, а не только в просмотр фильма.

Национальное кино в Беларуси пока занимает лишь 1,3% рынка. В первом полугодии коммерчески заметных локальных проектов практически не было. Только семейная комедия ДРАНИКИ производства белорусской компании «КиноЦех» попала в топ-30, заработав 3 млн рублей. По словам Мельниковой, при этом увеличивается количество социальных картин, преимущественно созданных с государственной поддержкой и рассчитанных на организованную аудиторию. В коммерческом сегменте рынок ожидает новые проекты, в том числе КЛАССНУЮ и БАТЬКУ МИНАЯ, выход которого запланирован на начало 2027 года. Полякова считает, что эта ниша для белорусского кино существует, однако чтобы ее заполнить, нужны регулярное производство, разнообразие жанров и полноценное продвижение. Пока национальный кинематограф не полностью закрывает спрос широкой аудитории как по объему, так и по разнообразию предложения.

РОССИЯ В СНГ: СТАВКА НА ЗНАКОМЫЕ БРЕНДЫ

Российское кино на многих рынках СНГ остается относительно небольшим сегментом, однако отдельные релизы способны показывать заметные результаты. Лидером отечественного проката в СНГ стал ЧЕБУРАШКА 2, собравший 130,2 млн рублей и привлекший 428 тысяч зрителей. На втором месте оказался БУРАТИНО (32,5 млн рублей), на третьем – ПРОСТОКВАШИНО (26 млн). В топ-10 также вошли ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ, ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2, КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ, ХОЛОП 3 и ЕЛКИ 12.

При этом результаты сильно различаются по странам. В Беларуси российские релизы сформировали 40,1% рынка, тогда как в Казахстане их доля составила 3,4%, в Кыргызстане – 1,2%, а в Узбекистане – 4,3%. В Казахстане ЧЕБУРАШКА 2 собрал 68,5 млн рублей, в Беларуси – 30,6 млн, в Кыргызстане – 5,8 млн. Это показывает, что наличие знакомого российского бренда само по себе не гарантирует одинакового результата: большое значение имеют структура конкретного рынка, конкуренция со стороны локального и зарубежного репертуара и доступная аудитория.

ЧТО БУДЕТ ДВИГАТЬ РЫНОК ДАЛЬШЕ

Итоги первого полугодия показывают, что кинорынок СНГ вышел из спада 2025 года, но единой модели восстановления у региона нет. В одних странах главным источником роста становится локальное кино, в других – иностранный репертуар. Где-то увеличивается количество зрителей, где-то меняется соотношение между национальными и зарубежными фильмами. При этом почти во всех заметных историях роста прослеживается один общий фактор – расширение аудитории. Для Казахстана ключевым вопросом остается способность национального кино сохранять высокую кассовую планку одновременно с возвращением крупных международных релизов. Кыргызстану предстоит поддерживать объем локального производства и удерживать сформированный интерес к национальному кино. Узбекистану – конвертировать быстрорастущую аудиторию в регулярных зрителей и создать устойчивый поток собственных коммерческих хитов. Беларуси – балансировать между большим количеством зарубежных релизов, российским кино и развитием собственного производства.

При этом сама роль кинотеатра постепенно меняется. Участники рынка все чаще говорят не только о киноконтенте и цене билета, но и об инфраструктуре, сервисе, событийности, дополнительных форматах и способности превратить разовый визит в регулярную привычку ходить в кино. Именно поэтому дальнейшая динамика рынка будет зависеть не только от количества громких премьер. Не менее важными становятся качество репертуара, работа с локальной аудиторией, развитие кинотеатральной экосистемы и способность каждого рынка превращать новых зрителей в постоянных.

Фото: Magnific

03.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Ольга Куликова, Рая Башинская