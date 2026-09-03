На «Одной шестой» обсудили формирование устойчивых команд и эффективных процессов в кинопроизводстве

30 и 31 августа в рамках деловой программы V Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» продюсеры, режиссеры и руководители киноиндустрии обсуждали формирование устойчивых команд, организацию производственных процессов и сохранение творческой свободы. Программу модерировала актриса, продюсер и основатель международной платформы Casting Bridge Юлия Хамитова.

По словам Хамитовой, участники программы представили взгляд на индустрию с разных профессиональных позиций. Она также напомнила, что годом ранее центральной темой обсуждения стал искусственный интеллект. Тогда участники пришли к выводу, что ИИ остается вспомогательным инструментом, тогда как основой кинопроизводства по-прежнему являются люди.

Соавтор «Карты будущего России 2025» Антон Попов в рамках сессии «Ватага, власть и воля: как собрать команду, меняющую будущее» рассмотрел принципы формирования устойчивого коллектива, включая роль лидера, дисциплину и долгосрочную мотивацию. По его мнению, сценарий является только частью успеха проекта, тогда как не менее важна команда, которая воплощает его на экране. При этом масштаб бюджета и количество участников производства не гарантируют соответствующего качества результата.

Продюсер, партнер Art Pictures Motion, продакшн-продюсер в команде Федора Бондарчука и второй режиссер Оксана Кравчук в выступлении «Как устроено кинопроизводство, которое работает» сделала акцент на значении системы и атмосферы внутри коллектива. По ее словам, профессиональная команда должна не только обладать необходимыми компетенциями, но и уметь превращать работу большой группы специалистов в единый творческий процесс.

Продюсер, основательница Vega Film, член Европейской киноакадемии и соучредитель Ассоциации женщин-кинопродюсеров России Катерина Михайлова рассказала об особенностях работы над дебютными фильмами. Она подчеркнула, что короткометражная работа сама по себе не является показателем режиссерского таланта, а среди ключевых навыков автора выделила умение работать с актерами и доносить историю до зрителя.

Креативный продюсер сериалов «Почка», «Хрустальный» и «Бар «Один звонок» Наталья Исакова рассмотрела роль креативного продюсера. По ее словам, такой специалист должен одновременно выстраивать человеческое взаимодействие внутри проекта и учитывать требования рынка, а также понимать ДНК продукта и разбираться как в авторских правах, так и в креативной составляющей.

Директор управления маркетингового сопровождения PR-департамента телеканала ТНТ Луиза Ягубова обозначила пять принципов эффективной командной работы: общая цель, единые критерии качества, четкое распределение ответственности, честная обратная связь и публичное признание вклада участников. Отдельно она остановилась на PR-потенциале региональных героев. По ее словам, происхождение персонажа из конкретного региона может становиться самостоятельным инструментом продвижения проекта.

Режиссер-документалист Алина Мустафина подключилась к программе онлайн из Казахстана. На основе собственного опыта участия в международных образовательных программах она рассказала о значении профессиональных сообществ для развития авторов. В частности, Мустафина отметила, что именно на образовательных площадках, включая Berlinale Talents, находила участников будущих команд и новые возможности для профессионального роста.

Редактор российского направления медиа «Кинопоиска» Никита Демченко рассмотрел примеры фильмов, созданных небольшими командами и с минимальными бюджетами. По его словам, ограниченные производственные ресурсы сами по себе не определяют качество фильма, поскольку многое зависит от творческих возможностей авторов и их готовности расширять привычные производственные рамки.

Режиссер и продюсер, генеральный директор и генеральный продюсер CR STUDIO Аблайхан Ашимов поделился опытом работы с международными стриминговыми компаниями и зарубежными партнерами. Отдельно он рассказал о создании фильма ГОЛИАФ, вошедшего в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Среди ключевых условий международного сотрудничества Ашимов выделил доверие, четкое распределение ответственности, открытый диалог и общую идею проекта.

Генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова посвятила выступление формированию устойчивых команд. По ее словам, работа начинается с руководителя, который должен правильно распределять роли, выстраивать процессы и обеспечивать взаимозаменяемость специалистов. При этом руководителю важно уделять внимание не только операционной деятельности, но и стратегическому развитию. Креативный директор «ЯРКО» Дмитрий Аверкиев продолжил тему с точки зрения творческого управления. Он предложил рассматривать видение проекта как общий образ будущего произведения, который позволяет команде понимать не только конкретные задачи, но и цель работы. Такой замысел, по его словам, может быть оформлен в виде эссе с описанием атмосферы, ключевых сцен, стилистики и эмоционального впечатления. Этот материал становится общей основой для режиссеров, сценаристов, художников и продюсеров, при этом команда участвует в дальнейшем развитии первоначальной концепции.

Кинодраматург, сценарист и креативный продюсер Алексей Сашин рассказал о преимуществах и сложностях сценарной комнаты. По его словам, эффективная работа предполагает распределение ролей между участниками: одни специалисты сосредоточены на диалогах, другие – на структуре и драматургии, третьи предлагают концептуальные решения. В результате идеи могут адаптироваться главным автором с учетом бюджета и реальных производственных возможностей.

Завершила деловую программу Юлия Хамитова, посвятившая выступление значению профессиональной среды для актеров. Она подчеркнула, что профессиональное сообщество может выполнять не только функцию обмена контактами, но и обеспечивать эмоциональную поддержку, помогая снижать ощущение конкуренции и изоляции. Хамитова также представила образовательную программу Casting Bridge Lab, направленную на развитие профессиональных связей между актерами, режиссерами, продюсерами и сценаристами и знакомство участников с возможностями международного рынка. Пилотный поток программы планируется запустить в октябре.

Фото: пресс-служба фестиваля

03.09.2026 Автор: БК