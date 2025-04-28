Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Автор: Илья Кувшинов
28 апреля 2025
В него вошли Хэлли Берри, Джереми Стронг и другие
Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.
Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Хэлли Берри, Джереми Стронг, Альба Рорвахер, режиссеры Паял Кападиа, Дьедо Хамади, Карлос Рейгадас и Хон Сансу, а также писательница Лейла Слимани.
Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Жюльетт Бинош.
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.
Фото: официальный сайт фестиваля
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