Каннский кинофестиваль объявил состав жюри

В него вошли Хэлли Берри, Джереми Стронг и другие

Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.

Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Хэлли Берри, Джереми Стронг, Альба Рорвахер, режиссеры Паял Кападиа, Дьедо Хамади, Карлос Рейгадас и Хон Сансу, а также писательница Лейла Слимани.

Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Жюльетт Бинош.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Фото: официальный сайт фестиваля