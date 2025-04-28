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Каннский кинофестиваль объявил состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

28 апреля 2025

В него вошли Хэлли Берри, Джереми Стронг и другие

Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.

Обладателей «Золотой пальмовой ветви» в этот раз выберут актеры Хэлли Берри, Джереми Стронг, Альба Рорвахер, режиссеры Паял Кападиа, Дьедо Хамади, Карлос Рейгадас и Хон Сансу, а также писательница Лейла Слимани.

Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Жюльетт Бинош.  

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Фото: официальный сайт фестиваля

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