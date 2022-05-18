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Кинорынок Marché du Film начал свою работу

Автор: Никита Никитин

18 мая 2022

В профессиональном смотре примут участие 12 тысяч делегатов из 110 стран

Вчера начал работу Marché du Film, европейский кинорынок, который традиционно проходит параллельно Каннскому кинофестивалю. За последние несколько недель число участников профессионального смотра резко возросло и превзошло ожидания организаторов рынка, несмотря на по-прежнему сложную международную обстановку.

Перед стартом организаторы Marché подтвердили участие более 12 000 профессионалов киноиндустрии из более чем 110 стран – впечатляющие показатели, вполне сравнимые с объемами посещений смотра в допандемейные годы. Больше всего участников набралось из США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Канады. Почетной страной-участницей Кинорынка названа Индия, которая также вошла в десятку главных стран смотра по числу делегатов. 

В выставке примут участие более 370 компаний-экспонентов и сейлз-агентов, в секции Village International заявлены 60 стран. Всего на Кинорынке будет представлено 2500 различных проектов, состоится 1200 оффлайн-скринингов и 600 онлайн-показов, и это не считая фестивальных сеансов. В программе смотра заявлено 150 отраслевых мероприятий, включая конференции, круглые столы, мастер-классы, обсуждение проектов works-in-progress и многое другое. Ожидается, что столь насыщенный и оживленный профессиональный слет придаст импульс развития для киноиндустрии на весь оставшийся год.

Вместе с Marché du Film 17 мая начал работу Каннский кинофестиваль. Кинорынок будет проходить до 25 мая, фестиваль завершится 28 мая.

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