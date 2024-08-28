СТС представил проекты нового сезона

«Молодежка. Новая смена», «Костя – Вера», «Наследники. Дар крови» и многие сериалы

28 августа в комьюнити Yauza Place состоялась презентация нового сезона СТС, где была представлена линейка грядущих премьер канала.

Презентация началась со вступительного слова генерального директора СТС Александра Акопова. По его словам, новый сезон будет особенным – с середины октября в 20:00 канал будет показывать сериалы в совершенно разных жанрах (фэнтези, криминальные проекты и другие). Акопов также заявил, что канал остается бессменным лидером по зрительской аудитории 6-45 лет.

В новом сезоне на СТС появится сразу 32 новых сериала и множество других программ. Главный режиссер канала Антон Федотов заметил, что многие годы полнометражное кино в 21:00 было визитной карточкой СТС. «Мы понимаем, что нельзя лишать аудиторию удовольствия, поэтому мы поскребли по сусекам и набрали линейку проектов», – сказал он.

Первым представленным сериалом стало мистическое фэнтези «Наследники. Дар крови» с Екатериной Вилковой, Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым, повествующее о трех подростках, которые открывают в себе суперспособности и узнают, что они – наследники великого мага. «Для меня это история про то, что свою семью надо защищать», – отметил Федотов. По проекту продемонстрировали первый тизер, а также сцену противостояния персонажей Вилковой и Акиньшиной, по стилистике отсылающую к самым известным работам в жанре городского фэнтези.

«Молодежка. Новая смена», по словам Федотова, позволит болельщикам «Медведей» испытать те же эмоции, что и много лет назад. По сюжету, чтобы спасти хоккейную лигу «Акулы Политеха» от расформирования, Казанцев (Владимир Зайцев) приглашает Андрея Кисляка (Владислав Канопка) на должность тренера. Федотов отметил, что после показа первых серий фокус-группам люди очень переживали за персонажа Канопки.

«Граница миров», по словам Федотова – это ЛЮДИ В ЧЕРНОМ от СТС. По сюжету сериала два брата обнаруживают у себя суперспособности, знакомятся с тёмными силами и получают от них непростое задание. В актерском составе проекта задействованы Даня Киселёв, Денис Нурулин, Анна Снаткина, Илья Любимов, а также Николай Добрынин, которому придется попробовать себя в качестве экшн-героя.

Приключенческая комедия «Кто быстрее?» ознаменует возвращение Дмитрия Нагиева на СТС. Сериал в духе КРЫСИНЫХ БЕГОВ расскажет о гонке за спрятанными бриллиантами на $1 млрд в Геленджике. В актерском составе также задействованы Ольга Медынич, Анна Банщикова, Катя Кабак, Кирилл Полухин и Григорий Калинин.

Первым сериалом в блоке совместных проектов СТС и онлайн-кинотеатра Wink стал второй сезон «Плаксы» с Никой Жуковой. Съемки шоу пока еще идут, в продолжении главной героине предстоит непростой путь на музыкальный фестиваль. В числе других сериалов СТС и Wink – «Челюскин. Первые», «Между нами химия» и «Ландыши».

Бадди-муви с сочинским колоритом «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым из «Уральских пельменей» расскажет о предприимчивом полицейском, который хочет возглавить отдел в курортном городе. Все меняется, когда туда из Москвы переводят капитана Воронцова в исполнении Кирилла Зайцева.

Продолжения в новом сезоне также получат комедии «Галя, у нас отмена» и «Мама будет против».

Одним из главных новых проектов СТС станет возвращение семьи Ворониных – комедия «Костя – Вера». «У нас новая Маша – причем во всех смыслах», – сказал со сцены Антон Федотов, намекнув на нашумевшую в сети смену актрисы. Теперь эту роль исполняет Карина Орлова. По сюжету Костя и Вера переезжают с детьми в новую квартиру. Жилплощадь с Ворониными разделит и жених Маши – простой парень из провинции, который сразу приходится не по душе ее отцу.

Одним из громких проектов блока реалити станет «Шоу из шоу» Антона Шастуна и Арсения Попова. За короткий промежуток времени зрители увидят пародии на передачи разного жанра – от интеллектуальной игры до танцевального баттла, от мистического перфоманса до музыкальной викторины. Шастун также станет ведущим шоу-викторины «Кто тут жулик?», где один из участников знает все ответы – своеобразная «Мафия» в мире развлекательных шоу.

Последним представленным проектом стало экстремальное шоу «В темноте» – переосмысление «Полного блэкаута», где звездам придется провести 42 часа в полной темноте. Ведущим передачи станет Сергей Бурунов.