СТС представил проекты нового сезона

Новый «Форт», комедии с Юрией Стояновым и много продолжений

24 сентября в пространстве TAU состоялась презентация нового сезона СТС, где была представлена линейка грядущих премьер канала.

Мероприятие началось со вступительных слов от генерального директора НМГ Светланы Балановой и генерального директора СТС Ирины Варламовой. «Мне кажется, что в нашем меняющимся мире, иногда тревожном, иногда нервном и вообще очень непредсказуемом, должны быть вечные ценности. И, собственно говоря, одна из вечных ценностей у нас – это тот самый СТС», – подчеркнула Баланова. «Мы приготовили для вас все самое лучшее, самое солнечное, что есть у нас на репертуаре. Мы рады, что мы взяли такой курс и возвращаемся к истокам нашего канала», – добавила Варламова.

Первым проектом презентации стало шоу «Форт. Возвращение легенды» от «ВайТ Медиа», ведущим которого выступит Александр Петров. В процессе игры команде нужно собрать все пять частей ключа и подсказки, чтобы в финале заполучить сокровища Петра Первого, по легенде спрятанные в форте. По проекту продемонстрировали шуточный ролик о противостоянии Петрова и прошлого ведущего шоу Сергея Бурунова. В числе других реалити, которые ждут зрителей в новом сезоне – «Суперниндзя», «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и «Прятки». Особняком стоит весенняя премьера СТС, «Миллионер в Индии» с Сергеем Буруновым, которая станет первым отечественным реалити-шоу, снятым в Индии. Его заявленный жанр – психологическая игра на выживание.

Вслед за блоком реалити ведущие мероприятия, актеры шоу «Русская дорога» Алексей Кривеня и Денис Шуренко перешли к игровым сериалам. Первым из них стал новый сезон «Молодежки» – в нем зрителей ждет борьба двух главных команд и возвращение любимых персонажей, а главной неожиданностью станет появление девушки-вратаря.

Продолжение комедии «Папины дочки. Новые» представили актрисы Вита Корниенко и Ева Смирнова. Они заявили со сцены, что проект продлен еще на несколько сезонов, и пошутили, что если так пойдет, то следующий перезапуск будет уже про их детей. Юные звезды СТС также напомнили гостям, что паузу между сезонами заполнит полнометражный фильм ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ, который выйдет в прокат уже совсем скоро, 30 октября.

В третьем сезоне комедии «Мама будет против» от «Уральских пельменей» Тамара Игоревна в исполнении Дмитрия Брекоткина разворачивает подпольную деятельность против брака Николая (Роман Постовалов) и Наташи (Ксения Корнева), а также пытается сохранить власть над собственным двором, на который посягнула могущественная управляющая компания.

В новых сериях комедии «Солнце, море, два ствола» полицейских Гошу и Сергея переключают на мелкие преступления, а за их сложное расследование берется дерзкая следовательница Полина. Ведущие напомнили, что исполнитель одной из главных ролей Роман Постовалов выступал на проекте в качестве консультанта.

Также зрителей СТС ждет сериал «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным. По сюжету комедии модный шеф-повар становится преподавателем учебного заведения, чтобы наладить отношения со своим сыном.

Еще один проект, в котором сыграл Маякин – комедия «Виноделы» – уже дебютировал в эфире с 22 сентября. Премьера проекта, в котором также задействованы Елена Подкаминская, Андрей Ургант, Василий Кортуков и Вадим Соснин, состоялась в рамках фестиваля «Пилот». По сюжету челябинскому шашлычнику Паше и виноделу-эстету Сергею Гордееву предстоит спасти винодельню от краха.

Комедия «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым рассказывает о миллиардере, которому пришлось вернуться в провинциальный город из-за иностранных санкций. Шоураннером проекта выступил Жора Крыжовников. В актерском составе сериала также заняты Анна Уколова, Николай Шрайбер, Дарья Алыпова, Игорь Царегородцев, Максим Иванов и другие.

Поклонников Юрия Стоянова должно порадовать комедийное мокьюментари «Кузнецовы ТВ», ролик которого вызвал громкую реакцию зала. По сюжету, несколько поколений семьи Кузнецовых проживают под одной крышей: родственники умудряются сосуществовать не ругаясь, пока телепродюсеры не предлагают семье поучаствовать в реалити-шоу. Оказавшись под прицелом камер, Кузнецовы показывают свои истинные лица. В проекте задействованы Михаил Трухин, Ольга Медынич, Юлианна Михневич и Александра Бабаскина.

Комедия «Химкинские ведьмы» рассказывает про трех мошенниц, неожиданно получивших реальные магические способности. Главные роли в сериале исполнили Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Валерия Астапова.

Вторым сезоном обзаведется фантастическая комедия «Граница миров». Теперь сотрудники секретной службы начинают большое расследование, ведь границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы героев: Людмила Николаевна внезапно получает новое тело (Анна Глаубэ), а Леха (Даня Киселев) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у Илоны (Ангелина Поплавская).

Еще один проект с Юрием Стояновым – комедия «Не в своей тарелке». По сюжету сериала, действие которого разворачивается в деревне, только тракторист Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и участковый Сергей Петрович чувствует, что творится неладное, поэтому начинает расследование. В актерском составе также задействованы Денис Прытков, Даша Верещагина, Соня Присс, Александр Самойленко, Влад Прохоров, Елизавета Гончаренко, Ирина Ракшина и Андрей Пынзару. Тела инопланетян, говорящих бобров и других существ создавала студия компьютерной графики UnitFive.

Также на презентации были представлены три проекта от компании Russian Code – «Мистер Ноготь» с Александром Робаком, «Вечерняя школа» с Ильей Соболевым и «Трешка» с Юлией Александровой.

Заключительным проектом презентации СТС стал приключенческий сериал «Золото скифов» с Денисом Никифоровым и Линдой Лапиньш, который ведущие окрестили «нашим ответом ИНДИАНЕ ДЖОНСУ». В центре повествования – археолог, которая отправляется с сыном в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Режиссером проекта выступил Евгений Бедарев («Молот ведьм»), а генеральными продюсерами – Владимир Тюлин, Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Фото: кадр из сериала «Не в своей тарелке»