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«СТС Медиа» экранизирует книги молодых авторов

Автор: Илья Кувшинов

3 октября 2024

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 ноября

Издательский сервис Rideró и агентство талантов StarDust открыли приём заявок на участие в литературном конкурсе «Экранизация», генеральным партнёром которого выступает «СТС Медиа».

По итогам конкурса холдинг предложит заключение договора на экранизацию произведения с выбранными финалистами (от одного до трёх). Авторы самых сильных заявок, не занявшие призовые места, получат возможность лично презентовать проекты продюсерам холдинга в рамках питчинга.

Заявки принимаются до 25 ноября на платформе Rideró, где также можно найти подробную информацию о конкурсе. Организаторы отмечают, что ограничений по жанру нет. Объявление лонг-листа состоится 3 февраля, шорт-листа – 3 марта, а имена победителей станут известны ориентировочно 5-6 апреля.

В состав жюри войдут: руководитель программы «НМГ Дебют» и Экспериментального творческого объединения НМГ Ким Белов, кинообозреватель Сусанна Альперина, заместитель директора Института кино НИУ ВШЭ Вадим Горяинов, литературный агент Amapola book agency Татьяна Васильева и сценарист агентства StarDust Дмитрий Новосёлов.

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