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СПбМКФ 2025 открыл аккредитацию

Автор: БК

2 июня 2025

Свое участие в форуме подтвердили все крупнейшие дистрибьюторы

Организаторы Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 9 по 12 сентября, рассказали о том, какие компании примут участие в грядущем мероприятии.

На текущий момент свои презентации подтвердили дистрибьюторы: «Централ Партнершип», «Атмосфера кино», «Каро Премьер», «Вольга», «Наше кино» и «НМГ Кинопрокат». Также запланировано участие компаний «СБ Фильм», «Парадиз», «Экспонента Фильм», Capella Film и других. 

Помимо этого, также открыта аккредитация участников на СБбМКФ. Как и раньше, аккредитацию можно приобрести онлайн на сайте форума через электронный личный кабинет.

Организаторы отмечают, что участникам Форума рекомендуется планировать пребывание в Санкт-Петербурге с 8 сентября (день заезда) по 13 сентября (день выезда). О возможных мероприятиях в день заезда, 8 сентября, будет сообщено дополнительно.

В 2024 году СПбМКФ триумфально отметил 25-летний юбилей – по материалам репортажей крупнейших федеральных каналов на сайте Форума представлен специальный видео-ролик.

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