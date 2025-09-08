top banner
В рамках СПбМКФ пройдет программа кинопоказов для широкой зрительской аудитории

Автор: БК

8 сентября 2025

В числе картин – «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Нахимовцы. Янтарный берег» и другие

В рамках грядущего Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ) впервые будет организована программа бесплатных премьерных показов новых российских кинофильмов для кинозрителей Санкт-Петербурга – «Новое российское кино для зрителей Санкт-Петербурга».

Отмечается, что все картины рассчитаны на самые разные сегменты зрительской аудитории – в том числе и на зрителей с ограниченными возможностями, а также на молодежь, семейную и детскую аудиторию, и зрителей старшего возраста.    

8 сентября в кинотеатре «Аврора» состоится специальный премьерный показ субтитрированной версии мелодрамы ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ для глухих и слабослышащих зрителей. Показ организован СПбМКФ совместно с кинокомпанией «СБ Фильм» и Всероссийским обществом глухих.

8 сентября в кинотеатре «Великан Парк» состоится санкт-петербургская премьера семейной картины ФА-СОЛЬ. Фильм будет представлен творческой группой. Показ организован СПбМКФ совместно с кинокомпанией «Кинотайм» и кинотеатром «Великан Парк».

9 сентября СПбМКФ откроет двери кинозала в «Экспофоруме» для кинозрителей Санкт-Петербурга. Именно там состосятся специальный показ рабочей версии нового военно-патриотического фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЫША от создателей дилогии МЫ ИЗ БУДУЩЕГО и российская и санкт-петербургская премьера мелодрамы ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ. Фильмы будут представлены творческими группами.

11 сентября в кинотеатре «Аврора» пройдет специальный премьерный показ приключенческой картины НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (организован СПбМКФ и кинокомпанией «Каро Премьер»), а в кинотеатре «Великан Парк» – семейной ленты МОЙ ДРУГ, КОТ И ПУШКИН (организован СПбМКФ совместно с кинокомпанией «Кинотайм» и кинотеатром «Великан Парк»). Оба проекта будут представлены творческой группой.

Организаторы СПбМКФ подчеркивают, что программа «Новое российское кино для зрителей Санкт-Петербурга» должна стать значимым событием в культурной жизни города и получит дальнейшее развитие.   

Фото: кадр из фильма ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

