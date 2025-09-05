СПбМКФ представил финальную программу форума

Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 9 по 12 сентября

Организаторы Санкт-Петербургского международного контент-форум (СПбМКФ), который пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 9 по 12 сентября, представили финальную программу грядущего мероприятия.

Свои презентации подтвердили следующие кинопрокатные компании: «Централ Партнершип», «Атмосфера Кино», «Наше кино», «Каро Премьер», «Вольга», «НМГ Кинопрокат», «Парадиз», Capella Film и «СБ Фильм».

Помимо этого, гостей форума ждут отдельные презентации Киностудии им. Кира Булычева, военного фэнтези ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЫША, а также обширная деловая программа – XXII конференция «Бизнес кинотеатров», питчинг региональных кинокомиссий, разнообразные деловые сессии и многое другое.

Расписание целиком доступно в нашем спецпроекте.

Фото: пресс-служба СПбМКФ