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СПбМКФ объявил даты проведения

Автор: БК

28 февраля 2025

Он состоится с 10 по 12 сентября

Организаторы Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ) объявил даты проведения

26-й СПбМКФ пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 10 по 12 сентября.

Информация об аккредитации и программе мероприятий появится позднее.

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