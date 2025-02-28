Он состоится с 10 по 12 сентября

Организаторы Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ) объявил даты проведения

26-й СПбМКФ пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 10 по 12 сентября.

Информация об аккредитации и программе мероприятий появится позднее.