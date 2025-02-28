СПбМКФ объявил даты проведения
Автор: БК
28 февраля 2025
Он состоится с 10 по 12 сентября
Организаторы Санкт-Петербургского международного Контент Форума (СПбМКФ) объявил даты проведения
26-й СПбМКФ пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» с 10 по 12 сентября.
Информация об аккредитации и программе мероприятий появится позднее.
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