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Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаров

Автор: Илья Кувшинов

13 января 2025

Теперь оно запланировано на 23 января

Спустя почти неделю после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе Академия кинематографических искусств и наук приняла решение вновь перенести дату объявления номинантов на «Оскар».

Ожидается, что оглашение списка номинантов состоится в четверг, 23 января, в 16:30 (МСК). По традиции, оно пройдет в формате видеотрансляции, однако в этом году в зале не будет прессы.

По словам генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг, сам 97-й «Оскар» пройдет по плану – 2 марта. 

Сообщается, что все решения принимались в тесном сотрудничестве с управляющим советом Академии, который состоит из 55 человек – четверо из них лишились своих домов в результате пожаров.

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