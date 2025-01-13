Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесено из-за пожаров
Автор: Илья Кувшинов
13 января 2025
Теперь оно запланировано на 23 января
Спустя почти неделю после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе Академия кинематографических искусств и наук приняла решение вновь перенести дату объявления номинантов на «Оскар».
Ожидается, что оглашение списка номинантов состоится в четверг, 23 января, в 16:30 (МСК). По традиции, оно пройдет в формате видеотрансляции, однако в этом году в зале не будет прессы.
По словам генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг, сам 97-й «Оскар» пройдет по плану – 2 марта.
Сообщается, что все решения принимались в тесном сотрудничестве с управляющим советом Академии, который состоит из 55 человек – четверо из них лишились своих домов в результате пожаров.
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