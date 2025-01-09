Гильдия сценаристов США перенесла объявление номинантов на свою премию из-за пожаров

Теперь это произойдет 13 января

Природные катаклизмы продолжают вносить изменения в жизнь Голливуда – Гильдия сценаристов США (WGA) приняла решение перенести объявление номинантов на свою премию на следующую неделю, 13 января.

Стоит отметить, что она лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза. Так, например, в числе сценариев, которые точно не будут номинированы – БРУТАЛИСТ, ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ, СУБСТАНЦИЯ, КОНКЛАВ, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, ГОЛОВОЛОМКА 2, СИНГ-СИНГ, ДИКИЙ РОБОТ и многие другие.

WGA далеко не первая организация, пытающаяся скорректировать свои графики на фоне пожаров в Калифорнии – ранее американская Киноакадемия перенесла объявление номинантов на «Оскар» на несколько дней, а премия Critics Choice Awards была сдвинута с 12 на 26 января.