Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии
Главные награды получили «Анора» и «Мальчишки из “Никеля”»
Стали известны обладатели 77-й премии WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.
Приз профсоюза за лучший оригинальный сценарий достался драмеди АНОРА за авторством Шона Бэйкера, а награда за лучший адаптированный сценарий – драме МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ», которую написали РаМелл Росс и Джослин Барнс.
Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза. Так, например, в числе сценариев, которые были дисквалифицированы по правилам гильдии – БРУТАЛИСТ, СУБСТАНЦИЯ, КОНКЛАВ, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, ГОЛОВОЛОМКА 2, СИНГ-СИНГ, ДИКИЙ РОБОТ и многие другие.
Список некоторых победителей
• Лучший оригинальный сценарий – АНОРА
• Лучший адаптированный сценарий – МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
• Лучший сценарий драматического сериала – «Сегун»
• Лучший сценарий комедийного сериала – «Хитрости»
• Лучший сценарий мини-сериала – «Пингвин»
Полный список победителей доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»