Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии

Главные награды получили «Анора» и «Мальчишки из “Никеля”»

Стали известны обладатели 77-й премии WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США.

Приз профсоюза за лучший оригинальный сценарий достался драмеди АНОРА за авторством Шона Бэйкера, а награда за лучший адаптированный сценарий – драме МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ», которую написали РаМелл Росс и Джослин Барнс.

Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза. Так, например, в числе сценариев, которые были дисквалифицированы по правилам гильдии – БРУТАЛИСТ, СУБСТАНЦИЯ, КОНКЛАВ, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, ГОЛОВОЛОМКА 2, СИНГ-СИНГ, ДИКИЙ РОБОТ и многие другие.

Список некоторых победителей

• Лучший оригинальный сценарий – АНОРА

• Лучший адаптированный сценарий – МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»

• Лучший сценарий драматического сериала – «Сегун»

• Лучший сценарий комедийного сериала – «Хитрости»

• Лучший сценарий мини-сериала – «Пингвин»

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»