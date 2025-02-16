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Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии

Автор: Илья Кувшинов

16 февраля 2025

Главные награды получили «Анора» и «Мальчишки из “Никеля”»

Стали известны обладатели 77-й премии WGA Awards, которую ежегодно вручает Гильдия сценаристов США. 

Приз профсоюза за лучший оригинальный сценарий достался драмеди АНОРА за авторством Шона Бэйкера, а награда за лучший адаптированный сценарий – драме МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ», которую написали РаМелл Росс и Джослин Барнс.

Напомним, что премия лишь косвенно является частью наградного сезона: в отличие от других гильдий, наград WGA могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза. Так, например, в числе сценариев, которые были дисквалифицированы по правилам гильдии – БРУТАЛИСТСУБСТАНЦИЯКОНКЛАВЭМИЛИЯ ПЕРЕСГОЛОВОЛОМКА 2СИНГ-СИНГДИКИЙ РОБОТ и многие другие.

Список некоторых победителей
• Лучший оригинальный сценарий – АНОРА
• Лучший адаптированный сценарий – МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
• Лучший сценарий драматического сериала – «Сегун»
• Лучший сценарий комедийного сериала – «Хитрости»
• Лучший сценарий мини-сериала – «Пингвин»

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»

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