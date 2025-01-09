В Лос-Анджелесе приостановлены съемки сериалов и ТВ-шоу из-за пожаров

По последним данным, уже уничтожены более 2 тыс строений

Голливуд парализован в связи с масштабными лесными пожарами в Калифорнии. Согласно Deadline, ряд производственных компаний приостановил работу над новыми сезонами своих проектов.

В их числе оказались продолжения «Хитростей», «Анатомии страсти», «Фоллаута», «Начальной школы “Эбботт”», процедуралы «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Морская полиция: Начало», медицинская драма «Доктор Одиссей» и многое другое.

Отмена съемок также коснулась базирующихся в Голливуде вечерних шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и «После полуночи».

По последним данным, не менее пяти человек погибли и более 2 тыс строений уничтожены пожарами в районе Лос-Анджелеса.

Фото: кадр из сериала «Хитрости»