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Стали известны победители премии Critics Choice Awards

Автор: Илья Кувшинов

8 февраля 2025

Награда за лучший фильм досталась «Аноре» Шона Бэйкера

В Санта-Монике завершилась 30-я церемония вручения наград Critics Choice Awards за 2024 год – главной премии американских критиков кино и телевидения.

Награда в категории «Лучший фильм» досталась драмеди Шона Бэйкера АНОРА. Лучшим драматическим сериалом был признан «Сегун», а комедийным – «Хитрости».

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – АНОРА
• Лучший режиссер – Джон Чу (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Лучший актер – Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Лучшая актриса – Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ
• Лучший актер второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучшая комедия – НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ и ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
• Лучший оригинальный сценарий – СУБСТАНЦИЯ
• Лучший адаптированный сценарий – КОНКЛАВ
• Лучший анимационный фильм – ДИКИЙ РОБОТ
• Лучший фильм на иностранном языке – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• Лучший актерский ансамбль – КОНКЛАВ
• Лучший драматический сериал – «Сегун» 
• Лучший комедийный сериал – «Хитрости» 
• Лучший мини-сериал – «Олененок»

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма АНОРА

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