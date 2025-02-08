Стали известны победители премии Critics Choice Awards

Награда за лучший фильм досталась «Аноре» Шона Бэйкера

В Санта-Монике завершилась 30-я церемония вручения наград Critics Choice Awards за 2024 год – главной премии американских критиков кино и телевидения.

Награда в категории «Лучший фильм» досталась драмеди Шона Бэйкера АНОРА. Лучшим драматическим сериалом был признан «Сегун», а комедийным – «Хитрости».

Список некоторых лауреатов

• Лучший фильм – АНОРА

• Лучший режиссер – Джон Чу (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Лучший актер – Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)

• Лучшая актриса – Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

• Лучший актер второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучшая комедия – НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ и ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

• Лучший оригинальный сценарий – СУБСТАНЦИЯ

• Лучший адаптированный сценарий – КОНКЛАВ

• Лучший анимационный фильм – ДИКИЙ РОБОТ

• Лучший фильм на иностранном языке – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• Лучший актерский ансамбль – КОНКЛАВ

• Лучший драматический сериал – «Сегун»

• Лучший комедийный сериал – «Хитрости»

• Лучший мини-сериал – «Олененок»

Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма АНОРА