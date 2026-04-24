Просмотры сериала «Эль Русо» на Premier выросли в 12 раз спустя два года после премьеры

Онлайн-кинотеатр Premier зафиксировал резкий скачок интереса к детективу «Эль Русо», который появился на платформе в октябре 2024 года – просмотры сериала Сергея Мокрицкого на платформе в апреле выросли сразу в 12 раз.

Отмечается, что вторая волна популярности оригинального проекта Premier о жизни русских старообрядцев в Аргентине произошла на фоне его релиза на «Первом канале». Телевизионная премьера состоялась 13 апреля, и сразу после этого «Эль Русо» попал в топ-10 сериалов недели Индекса Кинопоиск Pro, который формируется на основе интереса зрителей.

«Онлайн-кинотеатр Premier с прошлого года придерживается новой контентной стратегии. Мы активно сотрудничаем с коллегами по рынку, снимаем проекты в копродукции с другими видеосервисами и телеканалами. Эффект от показа «Эль Русо» на «Первом канале» подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Спустя два года сериал привлек новую аудиторию, получил вторую волну популярности и вновь попал в рейтинг самых популярных проектов. «Эль Русо» безусловно заслужил это зрительское внимание. Съемочная группа вместе с ИРИ сделали невозможное, сняв этот проект за границей в условиях санкций», – заявил генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров.

Главные роли в «Эль Русо» исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин, а его премьера состоялась на фестивале сериалов «Пилот».

Фото: кадр из сериала «Эль Русо»