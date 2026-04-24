  • Просмотры сериала «Эль Русо» на Premier выросли в 12 раз спустя два года после премьеры

Автор: БК

24 апреля 2026

Главные роли в детективе исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин

Онлайн-кинотеатр Premier зафиксировал резкий скачок интереса к детективу «Эль Русо», который появился на платформе в октябре 2024 года – просмотры сериала Сергея Мокрицкого на платформе в апреле выросли сразу в 12 раз.

Отмечается, что вторая волна популярности оригинального проекта Premier о жизни русских старообрядцев в Аргентине произошла на фоне его релиза на «Первом канале». Телевизионная премьера состоялась 13 апреля, и сразу после этого «Эль Русо» попал в топ-10 сериалов недели Индекса Кинопоиск Pro, который формируется на основе интереса зрителей. 

«Онлайн-кинотеатр Premier с прошлого года придерживается новой контентной стратегии. Мы активно сотрудничаем с коллегами по рынку, снимаем проекты в копродукции с другими видеосервисами и телеканалами. Эффект от показа «Эль Русо» на «Первом канале» подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Спустя два года сериал привлек новую аудиторию, получил вторую волну популярности и вновь попал в рейтинг самых популярных проектов. «Эль Русо» безусловно заслужил это зрительское внимание. Съемочная группа вместе с ИРИ сделали невозможное, сняв этот проект за границей в условиях санкций», – заявил генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров.

Главные роли в «Эль Русо» исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин, а его премьера состоялась на фестивале сериалов «Пилот».

Фото: кадр из сериала «Эль Русо»

Самое читаемое

Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреля
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
КИОН подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерах
Подробнее
Горничная против всех: итоги российского онлайн-проката за март и за первый квартал 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерах
Подробнее
В Казахстане пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Disney планирует повысить стоимость рекламы на Супербоуле-2027
Подробнее
Минкультуры рассчитывает на 42 млрд рублей сборов российского кино в 2026 году
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ангелы Ладоги» уступили «Воздуху»
Подробнее
Разработка концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» завершится к концу 2026 года
Подробнее
Стали известны номинанты Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» во второй раз на вершине чарта
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 апреля
Подробнее
СПбМКФ 2026 открыл аккредитацию
Подробнее
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Покидая Северную Корею»
Подробнее
Федор Бондарчук и Данила Козловский готовят сказку «12 месяцев»
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России превысило 75 млн человек
Подробнее
Выручка онлайн-кинотеатра Premier увеличилась на 70% в 2025 году
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее