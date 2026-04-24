Минюст РФ признал режиссера Юрия Мамина* иноагентом
Автор: БК
24 апреля 2026
Ведомство расширило список в пятницу, 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер и сценарист Юрий Мамин*.
Одной из самых известных работ постановщика считается комедия ОКНО В ПАРИЖ, главные роли в которой исполнили Сергей Дрейден, Аньес Сораль, Виктор Михайлов и Нина Усатова. Премьера картины состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля.
Помимо этого, Мамин работал на телевидении как автор и ведущий телепрограмм «От форте до пьяно…», «Хамелеон» и «Обсерватория», а также создал сатирический телесериал «Русские страшилки» с Юрием Гальцевым.
Кинематографист эмигрировал в США в марте 2019 года.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Самое читаемое
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 апреляПодробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 годаПодробнее
КИОН подвел итоги пятилетия и рассказал о грядущих премьерахПодробнее
Горничная против всех: итоги российского онлайн-проката за март и за первый квартал 2026 годаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 годаПодробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантовПодробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестымПодробнее
Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерахПодробнее
В Казахстане пройдет Фестиваль российского киноПодробнее
Минкультуры рассчитывает на 42 млрд рублей сборов российского кино в 2026 годуПодробнее
Disney планирует повысить стоимость рекламы на Супербоуле-2027Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ангелы Ладоги» уступили «Воздуху»Подробнее
Стали известны номинанты Национальной премии интернет-контентаПодробнее
Разработка концепции реконструкции кинотеатра «Октябрь» завершится к концу 2026 годаПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 апреляПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» во второй раз на вершине чартаПодробнее
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Покидая Северную Корею»Подробнее
СПбМКФ 2026 открыл аккредитациюПодробнее
Федор Бондарчук и Данила Козловский готовят сказку «12 месяцев»Подробнее