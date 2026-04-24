Минюст РФ признал режиссера Юрия Мамина* иноагентом

Ведомство расширило список в пятницу, 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер и сценарист Юрий Мамин*.

Одной из самых известных работ постановщика считается комедия ОКНО В ПАРИЖ, главные роли в которой исполнили Сергей Дрейден, Аньес Сораль, Виктор Михайлов и Нина Усатова. Премьера картины состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля.

Помимо этого, Мамин работал на телевидении как автор и ведущий телепрограмм «От форте до пьяно…», «Хамелеон» и «Обсерватория», а также создал сатирический телесериал «Русские страшилки» с Юрием Гальцевым.

Кинематографист эмигрировал в США в марте 2019 года.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

