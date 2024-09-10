Роскомнадзор планирует потратить около 60 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов

Отмечается, что она фильтрует весь интернет-трафик, блокирует и «замедляет» интернет-ресурсы

Роскомнадзор может потратить 58,97 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете – технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».

Отмечается, что ТСПУ фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и «замедляют» те или иные ресурсы.

Согласно проекту, в течение следующих пяти лет (2025-2030 годы) планируется как модернизировать ранее установленные ТСПУ, так и установить новые на узлах связи «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика». В числе других задач – единая платформа для борьбы с мошенниками, которую предполагается разработать с участием операторов и банков, и система блокировки фишинговых сайтов.

Напомним, что в июне Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору полномочий Минцифры по ограничению доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов.

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