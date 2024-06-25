top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировок

Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировок

Автор: Илья Кувшинов

25 июня 2024

Отмечается, что компании пока не выполнили требования ведомства

Представители Роскомнадзора сообщили ТАСС, что направили в адрес компаний Opera и Google требования о необходимости ограничения доступа к одному из плагинов для браузеров, который позволяет открывать заблокированные в России ресурсы.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2024 года в стране действует запрет на распространение в сети подобной информации. Отмечается, что компании пока не выполнили требования Роскомнадзора.

Напомним, что 22 июня Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору полномочий Минцифры по ограничению доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего Востока
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
Подробнее
Сергей Урсуляк займется многосерийной экранизацией романа «Война и мир»
Подробнее
Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официально
Подробнее
Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Подробнее
Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 июня 2024 года
Подробнее
СПбМКФ открыл аккредитацию участников
Подробнее
Cтартовал VI фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три богатыря» опережают «Смешариков», а «Тур с Иванушками» – «Непослушников»
Подробнее
Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Головоломки 2»
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Universal Pictures
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня
Подробнее
Бакур Бакурадзе получил награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Шанхае
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Disney
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Sony Pictures
Подробнее
Телеканал ТВ-3 отпраздновал свой 30-летний юбилей
Подробнее

Новости по теме

Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке зеркал заблокированных пиратских сайтов
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом
Подробнее
Роскомнадзор выявил в сети десять фильмов с признаками экстремизма
Подробнее
Роскомнадзор утвердил требования к единому измерителю аудитории
Подробнее
Владимир Путин подписал законы о единой онлайн-витрине и «приземлении» зарубежных IT-компаний
Подробнее