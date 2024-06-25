Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировок
Автор: Илья Кувшинов
25 июня 2024
Отмечается, что компании пока не выполнили требования ведомства
Представители Роскомнадзора сообщили ТАСС, что направили в адрес компаний Opera и Google требования о необходимости ограничения доступа к одному из плагинов для браузеров, который позволяет открывать заблокированные в России ресурсы.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2024 года в стране действует запрет на распространение в сети подобной информации. Отмечается, что компании пока не выполнили требования Роскомнадзора.
Напомним, что 22 июня Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору полномочий Минцифры по ограничению доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов.
Фото: Freepik
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