Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ к информации об обходе блокировок

Отмечается, что компании пока не выполнили требования ведомства

Представители Роскомнадзора сообщили ТАСС, что направили в адрес компаний Opera и Google требования о необходимости ограничения доступа к одному из плагинов для браузеров, который позволяет открывать заблокированные в России ресурсы.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2024 года в стране действует запрет на распространение в сети подобной информации. Отмечается, что компании пока не выполнили требования Роскомнадзора.

Напомним, что 22 июня Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Роскомнадзору полномочий Минцифры по ограничению доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов.

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