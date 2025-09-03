Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start

Продолжение «Лихих», «Олдскул», «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова

Одной из главных новинок сентября в онлайн-кинотеатре Start станет продолжение криминальной саги Юрия Быкова «Лихие». Во второй главе зрители вновь встретятся с героями в исполнении Егора Кенжаметова, Артема Быстрова, Анны Завтур, Полины Максимовой, Евгения Ткачука, Филиппа Янковского, Елены Николаевой, Артура Иванова и многими другими.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут новые серии комедии «Олдскул» с Марией Ароновой, мистическая мелодрама «Таргет», мокьюментари Романа Михайлова НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ и многое другое.

Уже на сервисе:

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (семейная комедия, реж. Влад Богуш)

Владик — маленький IT-гений, но вот характер у него… Всех нянь распугал! Поскольку маме мальчишки необходимо на несколько дней уехать по работе в Москву, она решает отправить сына в деревню к своему отцу, с которым Владик до этого никогда не встречался. Однако дед — упрямец похуже внука. Владику нужно обязательно попасть в город на важный конкурс. Пенсионер напрочь отказывается его везти, а значит, мальчишке предстоит сделать все, чтобы старик отправил внука обратно.

«Олдскул» (комедия, реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин)

Также на Premier

Главная героиня сериала Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка из советской школы, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз пошевелиться. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в современной элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе суровая учительница с советским воспитанием сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической математичке предстоит привить любовь к науке современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

С 5 сентября:

НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ (драма, реж. Роман Михайлов)

Юные, но уже знаменитые российские актеры летят в Варанаси, чтобы сняться в фильме, предварительная работа над которым идет два года. В режиссерском кресле — мудрец, визионер и мечтатель Рома, верящий в свой проект и исполнителя главной роли Марка. И вот на узких шумных улочках снимаются первые сцены, а в перерывах между дублями группа и их лидер ведут пространные разговоры о вечном и о кино. Неожиданно будущее проекта оказывается под угрозой: Марк влюбляется в прекрасную незнакомку и вместо съемок проводит время с ней.

C 11 сентября:

«Лихие. Глава вторая» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

Также на Okko

Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковёр московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились. А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

С 12 сентября:

НЕЙРОБАТЯ (фантастическая комедия, реж. Виталий Дудка)

Гриша — талантливый, но закомплексованный программист-робототехник, чья новая нейросеть умеет переносить человеческое сознание в умные устройства. Казалось бы, эта революционная технология должна открыть юноше двери в успешные ИТ-компании страны, но потенциальные работодатели опасаются связываться с сыном известного криминального авторитета. Тем временем родитель героя, бывший лидер ОПГ по прозвищу Бес, неудачно бежит из тюрьмы и впадает в кому. Айтишник переселяет разум отца в цифровое пространство — теперь бандит способен перемещаться между гаджетами. За деньгами Беса охотится опасная незнакомка, и виртуальный папа собирается помочь Грише добраться до тайника раньше нее.

С 22 сентября:

«Одни дома» (комедия, реж. Алексей Романюк)

Также на Okko

Вика, Женька, Алина и Коля — обычные дети, попавшие в очень необычную ситуацию: их родители застряли на Камчатке и не могут вылететь домой. Свобода и неизбежные «взрослые» проблемы сваливаются на них как снег на голову. Кто возьмет на себя роль старшего, а кто обрадуется возможности не делать уроки и есть пиццу каждый день? Как не переругаться, когда вокруг нет ни одного взрослого (дядя Витя не в счет — ему самому опека не помешает)? Что делать с недовольным соседом, который грозится вызвать полицию и усложняет и без того непростую жизнь? И кто воспользуется ситуацией, чтобы манипулировать братом и сестрами?

C 25 сентября:

«Таргет» (мистическая мелодрама, реж. Данияр Болотбеков, Василий Куценко)

сериал из линейки Unico Play Originals

Старшеклассник Марк живет обычной жизнью: школа, друзья, первая любовь. Но все меняется, когда в его ленте начинают появляться странные таргетированные объявления, точно предсказывающие события, которых еще не было. Сначала это кажется шуткой алгоритмов, но предупреждение о грядущем пожаре в школе заставляет Марка бороться за доверие друзей и времени, чтобы предотвратить катастрофу.

С 26 сентября:

ФИНАЛ (спортивная драма, реж. Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков)

12 августа 2012 года, Олимпиада в Лондоне. Миллионы зрителей увидели оглушительную победу российской сборной, нашу победу. Ультимативный финал против абсолютных фаворитов, двукратных олимпийских чемпионов из Бразилии принес российской сборной первое золото в мужском волейболе. Без несгибаемой воли тренера Владимира Алекно не было бы этого результата, этого финала. Годы труда ради последних, решающих секунд — какими они были?

Также в сентябре:

«В поисках Андрея Рублева» (документальный, реж. Орхан Абулов, авторы проекта и продюсеры – Алексей Боков, Софико Шеварднадзе)

В начале пятнадцатого века недалеко от Москвы, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, произошло совершенно необычайное явление — случилась очень мощная вспышка света: была написана икона «Троица» Андреем Рублевым. Этот фильм — расследование удивительного происшествия. Попытка расшифровать «код Андрея Рублева», который передается от поколения к поколению вот уже семьсот лет. Съемки проекта проходят в исторических местах, сохранивших наследие Андрея Рублева — от фресок во Владимире до икон Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Фото: кадр из сериала «Олдскул»