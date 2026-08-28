ММНК-2026: сессия «Анимационный бум: как удержать внимание ребёнка и не потерять интерес взрослого»

Модератором сессии «Анимационный бум: как удержать внимание ребенка и не потерять интерес взрослого» выступила основатель и генеральный директор продюсерского центра «Счастье» Елена Зайцева. Вместе с ней тему анимации обсудили менеджер по локализации и маркетингу SkyFrame Studio Сохраб Гайрат, руководитель диджитал отдела СТС Медиа Алексей Козьяков, директор департамента культурно-просветительских программ, креативный продюсер киностудии им. М. Горького Дарья Мартюхова и режиссер, сценарист, медиапродюсер Sky Frame Мохаммад Хамедани.

Алексей Козьяков начал с того, что сегодня рынок анимации перенасыщен контентом, а количество зрителей при этом не растет Это расходится с международным трендом, согласно которому объемы производства анимации в мире немного, но растут. Елена Зайцева заключила: нашей индустрии требуется прорыв в продуктовой стратегии, чтобы преодолеть текущие затруднения.

В своем выступлении Сохраб Гайрат затронул тему ИИ. Как и многие представители индустрии, в своей компании он приветствует использование нейросетей и уже активно их применяет. В SkyFrame Studio поставили задачу производить по одному ИИ-проекту в год, чтобы максимально широко использовать и изучать возможности нейросетей. В то же время спикер обратил внимание, что при всем хайпе вокруг ИИ на отраслевых конференциях почти не обсуждаются юридические вопросы работы с искусственным интеллектом. И это при том, что технология продолжает очень быстро развиваться, а законодательство сильно отстает.

Дарья Мартюхова рассказала о том, как по обсуждаемым направлениям ведется работа на Киностудии Горького. Среди прочего в рамках образовательного проекта «Кинокампус» многие ребята уже производят собственные мультфильмы, в том числе в помощью ИИ. Мартюхова подчеркнула, что один из тезисов, который доносится до молодых аниматоров на «Кинокампусе» педагогами - для производства проекта, у которого предполагается долгая жизнь, одного единственного инструмента, даже если это ИИ, не достаточно. При этом многие участники этой программы успешно участвуют со своими работами в различных конкурсах, в том числе международных. «Кинокампус» активном сотрудничает с «Союзмультфильмом», который регулярно проводит с учениками различные паблик-токи и мастер-классы. Также Мартюхова поделилась наблюдением, что в последнее время к ним все чаще обращаются анимационные студии за услугами актеров-детей, которые умеют озвучивать мультфильмы. В составе «Кинокампуса» есть детская студия звукозаписи, и в последнее время анимационные продакшены хотят привлекать к озвучке именно детские голоса, а не взрослых актеров озвучания, даже несмотря на профессионализм последних.

Алексей Козьяков также рассказал о способах монетизации анимации. Основное направление здесь - дистрибуция (телевидение, платформы, видеохостинги). Спикер поделился интересными данными. В прежние годы 40 млн просмотров на Youtube приносили $10 тысяч. Сегодня аналогичный объем просмотров на VK приносит 500 тысяч рублей, а на Rutube - 100 тысяч рублей. Два не менее важных направления монетизации - лицензирование (мерч) и паблишинг. В последнее входит самые разные виды книжного контента - книги, комиксы, аудиокниги, энциклопедии и прочее. Также важное направление монетизации анимации - музыка, включая подкасты. Данный сегмент продолжает расти в два раза от год к году. Спектакли и утренники - также еще одно привлекательное направление. Как и продажи зарубеж, о возможности развития которых стоит озаботиться с самого начала. Наконец, последнее направление монетизации - спецсерии и и реклама. Также крайне перспективное направление применения анимации - разумеется, игры, напомнил Козьяков.

28.08.2026 Автор: Никита Никитин