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Фильмом закрытия «Горький fest» стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка»

Автор: БК

19 июля 2024

Картину представили ее создатели

По сюжету фильма, после того, как героиня Ганса Христиана Андерсена превратилась в морскую пену, феи воздуха забрали ее к себе с обещаниями получить человеческую душу после 3000 лет служения.

Лента была снята в 2022 году для участия в культурно-благотворительном фонде ACTION Светланы Бондарчук и Евгении Поповой. Партнёром стала студия CGF Александра Горохова, которая работала над визуальными эффектами для таких фильмов, как КОНЕК-ГОРБУНОК, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ОГНИВО.

В рамках «Горький fest» состоялась российская премьера картины. Но она уже отметилась на 11 международных кинофестивалях и стала лауреатом ⁠27th Bucheon International Fantastic Film Festival (BiFan) в Южной Корее в категории «Лучший короткометражный фильм», а также ⁠победителем 5th The NEXT International Film Festival в номинации «Лучшая женщина-режиссер».

Представлять фильм вышли продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов, режиссёр Даша Чаруша, актёры Максим Стоянов и Наталья Павленкова.

«Второй год подряд закрываем «Горький fest» фильмами с названиями мифических существ», – подметила продюсер Екатерина Кононенко, вспоминая, что в 2023 году та же продюсерская команда привозила триллер КЕНТАВР.

Даша Чаруша подхватила: «Это огромная часть, спасибо, что остались в тот момент, когда хочется идти и праздновать».

А актриса Наталья Павленкова взяла микрофон, чтобы подчеркнуть родство картины «Русалочка» с Нижним Новгородом: «Я счастлива, что я в этом городе, где я родилась и выросла, где получила актёрское образование и не очень долго работала на этой сцене. И мне приятно, что вы посмотрите сейчас кино, в котором я тоже есть».

Фото: постер фильма «Русалочка»

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