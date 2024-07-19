Фильмом закрытия «Горький fest» стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка»

Картину представили ее создатели

По сюжету фильма, после того, как героиня Ганса Христиана Андерсена превратилась в морскую пену, феи воздуха забрали ее к себе с обещаниями получить человеческую душу после 3000 лет служения.



Лента была снята в 2022 году для участия в культурно-благотворительном фонде ACTION Светланы Бондарчук и Евгении Поповой. Партнёром стала студия CGF Александра Горохова, которая работала над визуальными эффектами для таких фильмов, как КОНЕК-ГОРБУНОК, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ОГНИВО.



В рамках «Горький fest» состоялась российская премьера картины. Но она уже отметилась на 11 международных кинофестивалях и стала лауреатом ⁠27th Bucheon International Fantastic Film Festival (BiFan) в Южной Корее в категории «Лучший короткометражный фильм», а также ⁠победителем 5th The NEXT International Film Festival в номинации «Лучшая женщина-режиссер».



Представлять фильм вышли продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов, режиссёр Даша Чаруша, актёры Максим Стоянов и Наталья Павленкова.



«Второй год подряд закрываем «Горький fest» фильмами с названиями мифических существ», – подметила продюсер Екатерина Кононенко, вспоминая, что в 2023 году та же продюсерская команда привозила триллер КЕНТАВР.



Даша Чаруша подхватила: «Это огромная часть, спасибо, что остались в тот момент, когда хочется идти и праздновать».



А актриса Наталья Павленкова взяла микрофон, чтобы подчеркнуть родство картины «Русалочка» с Нижним Новгородом: «Я счастлива, что я в этом городе, где я родилась и выросла, где получила актёрское образование и не очень долго работала на этой сцене. И мне приятно, что вы посмотрите сейчас кино, в котором я тоже есть».



Фото: постер фильма «Русалочка»