«Горький fest» объявил даты проведения в 2025 году
Автор: БК
20 декабря 2024
Смотр пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля
Организаторы IX фестиваля нового российского кино «Горький fest» объявили даты проведения – он пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля.
Основной темой смотра станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом.
Напомним, что лучшим фильмом фестиваля в этом году было названо якутское мокьюментари КОРОЛЬ ЛИР Сергея Потатова о постановке Шекспира в доме престарелых.
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