«Горький fest» объявил даты проведения в 2025 году

Смотр пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля

Организаторы IX фестиваля нового российского кино «Горький fest» объявили даты проведения – он пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля.

Основной темой смотра станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом.

Напомним, что лучшим фильмом фестиваля в этом году было названо якутское мокьюментари КОРОЛЬ ЛИР Сергея Потатова о постановке Шекспира в доме престарелых.