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«Горький fest» открыл прием заявок на участие в конкурсе

Автор: БК

11 февраля 2025

Подать свои проекты можно до 15 апреля

Организаторы IX фестиваля «Горький fest» начали прием заявок на участие в конкурсе.

К отбору допускаются игровые и документальные полнометражные и короткометражные фильмы (а также киноальманахи) производства России или копродукции с Россией, снятые в 2023-2025 годах. Заполнить заявку на официальном сайте можно до 15 апреля.

Проекты, присланные после указанной даты, не рассматриваются. Также не принимаются к участию фильмы, демонстрировавшиеся по телевидению, выходившие в кинотеатральный прокат, доступные в видеосервисах, онлайн-кинотеатрах и в интернете. 

Основной темой IX фестиваля «Горький fest» станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом. Смотр пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля.

Фото: пресс-служба фестиваля

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