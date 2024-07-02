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Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу

Автор: БК

2 июля 2024

Смотр пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля

Организаторы «Горький fest» объявили внеконкурсную программу грядущего фестиваля, который пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля.

Основной темой смотра станут сказки, и именно во внеконкурсных секциях этот жанр будет представлен во всем его разнообразии – от сказок для детей до произведений с элементами сказки для более взрослой аудитории. Например, одна из секций получила название «Взрослые сказки» туда, как отмечает программный директор фестиваля Андрей Апостолов, вошли фильмы, в которых присутствуют сказочные мотивы, образы и приемы, но это совсем не сказки для детской аудитории. 

Помимо этого, в рамках фестиваля также состоятся специальные показы фильмов ЛГУНЬЯ Юлии Трофимовой, ЗОЛУШКА Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, НЕВАДА Матиаса Мусы и Анны Тюриной, первой серии проекта KION и Wink «Тайны Карениной» Ивана Юдина и документальной ленты ОСТОРОЖНО, КОУЧИ Ксении Собчак. 

Вход на все мероприятия бесплатный по регистрации на сайте. 

Внеконкурсная программа фестиваля

«Сказка: вчера и сегодня»
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ, реж. Александр Роу
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, реж. Александр Войтинский
• «Летучий корабль», реж. Гарри Бардин
• ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, реж. Илья Учитель
• КОНЕК-ГОРБУНОК, реж. Александр Роу
• КОНЕК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин
• «Бременские музыканты», реж. Инесса Ковалевская
• БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, реж. Алексей Нужный
• «По следам бременских музыкантов», реж. Василий Ливанов
• «В некотором царстве», реж. Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов

«Герои нашего времени. Яга и Кощей»
• ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ, реж. Владимир Саков
• БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, реж. Карен Захаров
• КОЩЕЙ. НАЧАЛО, реж. Андрей Колпин
• КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, реж. Роман Артемьев
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, реж. Дмитрий Дьяченко
• ПОСЛЕДНИЙ БОАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА, реж. Дмитрий Дьяченко
• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК ТЬМЫ, реж. Дмитрий Дьяченко
• ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, реж. Святослав Подгаевский

«Взрослые сказки»
• СЛЕЗЫ КАПАЛИ, реж. Георгий Данелия
• СКАЗКА СТРАНСТВИЙ, реж. Александр Митта
• ПАРАД ПЛАНЕТ, реж. Вадим Абдрашитов
• ГОРОД ЗЕРО, реж. Карен Шахназаров
• КУКУШКА, реж. Александр Рогожкин
• КИТОБОЙ, реж. Филипп Юрьев
• ВЕЛГА, реж. Анастасия Нечаева
• ПОДЕЛЬНИКИ, реж. Евгений Григорьев
• СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ, реж. Роман Михайлов
• МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин
• БРАТ, реж. Алексей Балабанов
• БРАТ 2, реж. Алексей Балабанов
• СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тина Баркалая
• КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, реж. Александр Хант
• БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА, реж. Андрей Кончаловский
• ЭКСПРЕСС, реж. Руслан Братов
• ОТЦЫ, реж. Юрий Мокиенко
• ФРАУ, реж. Любовь Мульменко
• ЧУВСТВА АННЫ, реж. Анна Меликян

Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

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