Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу

Смотр пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля

Организаторы «Горький fest» объявили внеконкурсную программу грядущего фестиваля, который пройдет в Нижегородской области с 12 по 18 июля.

Основной темой смотра станут сказки, и именно во внеконкурсных секциях этот жанр будет представлен во всем его разнообразии – от сказок для детей до произведений с элементами сказки для более взрослой аудитории. Например, одна из секций получила название «Взрослые сказки» – туда, как отмечает программный директор фестиваля Андрей Апостолов, вошли фильмы, в которых присутствуют сказочные мотивы, образы и приемы, но это совсем не сказки для детской аудитории.

Помимо этого, в рамках фестиваля также состоятся специальные показы фильмов ЛГУНЬЯ Юлии Трофимовой, ЗОЛУШКА Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, НЕВАДА Матиаса Мусы и Анны Тюриной, первой серии проекта KION и Wink «Тайны Карениной» Ивана Юдина и документальной ленты ОСТОРОЖНО, КОУЧИ Ксении Собчак.

Вход на все мероприятия бесплатный по регистрации на сайте.

Внеконкурсная программа фестиваля

«Сказка: вчера и сегодня»

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ, реж. Александр Роу

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, реж. Александр Войтинский

• «Летучий корабль», реж. Гарри Бардин

• ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, реж. Илья Учитель

• КОНЕК-ГОРБУНОК, реж. Александр Роу

• КОНЕК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин

• «Бременские музыканты», реж. Инесса Ковалевская

• БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, реж. Алексей Нужный

• «По следам бременских музыкантов», реж. Василий Ливанов

• «В некотором царстве», реж. Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов

«Герои нашего времени. Яга и Кощей»

• ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ, реж. Владимир Саков

• БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, реж. Карен Захаров

• КОЩЕЙ. НАЧАЛО, реж. Андрей Колпин

• КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, реж. Роман Артемьев

• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, реж. Дмитрий Дьяченко

• ПОСЛЕДНИЙ БОАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА, реж. Дмитрий Дьяченко

• ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. ПОСЛАННИК ТЬМЫ, реж. Дмитрий Дьяченко

• ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, реж. Святослав Подгаевский

«Взрослые сказки»

• СЛЕЗЫ КАПАЛИ, реж. Георгий Данелия

• СКАЗКА СТРАНСТВИЙ, реж. Александр Митта

• ПАРАД ПЛАНЕТ, реж. Вадим Абдрашитов

• ГОРОД ЗЕРО, реж. Карен Шахназаров

• КУКУШКА, реж. Александр Рогожкин

• КИТОБОЙ, реж. Филипп Юрьев

• ВЕЛГА, реж. Анастасия Нечаева

• ПОДЕЛЬНИКИ, реж. Евгений Григорьев

• СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ, реж. Роман Михайлов

• МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин

• БРАТ, реж. Алексей Балабанов

• БРАТ 2, реж. Алексей Балабанов

• СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тина Баркалая

• КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, реж. Александр Хант

• БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА, реж. Андрей Кончаловский

• ЭКСПРЕСС, реж. Руслан Братов

• ОТЦЫ, реж. Юрий Мокиенко

• ФРАУ, реж. Любовь Мульменко

• ЧУВСТВА АННЫ, реж. Анна Меликян

Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ