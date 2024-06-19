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Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри

Автор: Илья Кувшинов

19 июня 2024

Смотр пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля

Сегодня, 19 июня, в ТАСС состоялась пресс-конференция VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля.

Фильмом открытия смотра станет комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко, а фильмом закрытия – короткометражная лента Даши Чаруши «Русалочка».

В конкурсную программу смотра вошли 17 картин – полнометражных и короткометражных игровых и документальных проектов:

– «Зверек», реж. Ирина Прохорова
– «АТЫКУДА», реж. Ксения Андрианова
ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ: ХАКАСИЯ, реж. Владимир Тарасов, Дмитрий Квашин
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА, реж. Алена Званцова
– «Слишком хорошая Анна», реж. Яна Климова-Юсупова
– «Поле», реж. Серафим Чихладзе
– «Мусор», реж. Алексей Митягин
– «Невесомое», реж. Андрей Огородников
ПРОТИВ ВЕТРА, реж. Татьяна Соболева
КОРОЛЬ ЛИР, реж. Сергей Потапов
– «Торбаса», реж. Никита Давыдов
РЕЙВ ВНУТРИ, реж. Виталий Афанасьев
Я ТЕБЯ СЛЫШУ, реж. Вахтанг Жоржолиани
REDRUM, реж. Ирина Эстерлис
– «Белая лошадка», реж. Дарья Лихая
– «Это какой-то булщит, бро», реж. Дима Теплов
– «Побег», реж. Олег Шашков

Не исключено, что конкурсная программа фестиваля будет чуть позже дополнена.

В жюри основного конкурса – режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер и кинокритик Василий Степанов.

Внеконкурсная и деловая программа «Горький fest» будет посвящена фильмам-сказкам. По словам программного директора Андрея Апостолова, фестивалю хочется проследить метаморфозу этого жанра в отечественном кинематографе. Одним из мероприятий деловой программы станет панель «Сказки – завтра», рассказывающая об игровых проектах, которые сейчас находятся в разработке и производстве.

Показы смотра на этот раз пройдут не только в Нижнем Новгороде, но и в городах области.

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