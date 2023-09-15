«Плюс Студия» представила новинки сезона 2023-2024 года

Продюсерский центр «Яндекса» провел презентацию проектов

15 сентября продюсерский центр «Яндекса» «Плюс Студия» провел большую презентацию, где представил линейку проектов на сезон 2023-2024 года. Презентация началась с трейлера «Плюс Студии», посвященного уже вышедшим проектам, а затем на сцену вышла директор по контенту Яндекса и Финтеха Ольга Филипук. «Год назад мы говорили, что «Плюс Студия» – это больше чем видео. За последний год мы много экспериментировали, и, кажется, подписчики оценили наши старания», – отметила она.

Филипук предложила вспомнить прошлогодние проекты студии. Сериал «Король и шут» стал главным сериалом сервиса в марте, а количество слушателей музыки группы в «Яндекс.Музыке» выросло вдвое. Количество запросов «Король и Шут» в Яндексе увеличилось с 1 млн осенью 2022 года до 8,3 млн после выхода сериала Рустама Мосафира.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет», стратегическим партнером которого стала «Плюс Студия», за 10 месяцев показа смог привлечь около 500 тыс зрителей. Филипук также объявила о том, что мюзикл станет фильмом. Имя режиссера пока держится в секрете, но директор по контенту отметила, что это очень большой постановщик.

Два сериала компании «Среда» получат продолжения – это будут пятый сезон «Мажора» и третий сезон «Метода». Шоураннером обоих проектов выступит Максим Полинский.

«Беспринципные» стали самым популярным сериалом «Кинопоиска». Сейчас уже снимается новый сезон. Во вселенной шоу появится спин-офф «Беспринципные. Непреклонный возраст», посвященный героине Кристины Бабушкиной. По сюжету, герои отправляются в Петербург.

«Яндекс» вновь поработал с Гаем Ричи, выступив сопродюсером его новый картины МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, которая будет выпущена компанией «Вольга» в следующем году. Режиссер представил фильм в формате видеообращения.

29 сентября в подписке «Плюс» с «Букмейтом» эксклюзивно будет доступна в электронном и аудиоформатах новая книга Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Компания также приобрела опцион на три книги автора – Transhumanism Inc., KGBT+, «Путешествие в Элевсин» – и планирует их экранизировать.

Количество пользователей «Плюса» выросло с 13,8 млн во втором квартале 2022 года до 25 млн к третьему кварталу 2023 года.

Далее Филипук передала слово руководителю «Плюс Студии» Михаилу Китаеву. Однако перед этим на сцене прозвучал музыкальный номер – драматическая версия песни Тыниса Мияги «Олимпиада-80», предварявшая представление грядущего сериала студии «Олимпиада» от создателей «Нулевого пациента» – шоураннера Александры Ремизовой и режиссера Евгения Стычкина. В актерском ансамбле проекта – Григорий Верник, Игорь Костолевский, Аскар Ильясов, Николай Шрайбер, Игорь Гордин, Евгений Стычкин и Юрий Стоянов в роли генсека Брежнева. Из видеоматериалов был продемонстрирован атмосферный ролик со съемок, наглядно демонстрирующий аккуратное отношение к эпохе.

Далее речь пошла о сериале «Цикады» – еще одном шоу тандема Ремизова / Стычкин, премьера которого состоялась на этой неделе на фестивале «Новый сезон». По проекту был показан трейлер.

«Преступление и наказание» – авторский взгляд Владимира Мирзоева на роман Достоевского. Действие шоу перенесено в наше время, однако текст остался близок к материалу. Главные роли в проекте исполняют Иван Янковский, Алена Михайлова, Любовь Аксенова, Никита Тарасов, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь и другие. Еще идет съемочный период, однако специально для презентации был собран ролик, демонстрирующий визуал картины.

После блока драм Китаев перешел к анимации. Первым проектом стал детский мультсериал «Зверский детектив», основанный на популярных книгах Анны Старобинец. За взрослую анимацию отвечал проект «Объяснялкины» о безумном семействе, где родственники пытаются объяснять малышу непростые вещи. Премьера на сервисе состоится уже 19 октября.

«Киберслав» – это анимационный сериал, в котором Древняя Русь представлена в стимпанк-стиле. «Плюс Студия» занимается разработкой проекта уже несколько лет. Короткий тизер продемонстрировал любопытную стилистику анимации проекта.

«Кибердеревня» появится на сервисе уже 23 сентября. Проект, также представленный на «Новом сезоне», Китаев описал, как ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ встречают ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.

Два года назад компания представила на сервисе экранизацию книг Веры Камши «Этерна». По словам Китаева, это был пилотный выпуск, так называемый proof of concept. Теперь же проект был перезапущен, режиссером новой адаптации выступил Сергей Трофимов («Нулевой пациент»), а в главных ролях будут задействованы Павел Чинарев, Виктор и Иван Добронравовы, Антон Рогачев, Юрий Чурсин и другие. Съемки завершились недавно в Дагестане, релиз назначен на следующую весну.

«Иные» – экранизация фэнтези-романа Александры Яковлевой, продюсерский проект Александры Ремизовой, о людях со сверхспособностями в альтернативном Советском Союзе 40-х годов. Режиссером выступает Владимир Ракша, в главных ролях – Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Илья Маланин, Николай Фоменко и другие. Проект станет частью большой вселенной, включающей в себя книги, сериал и комиксы.

Дальше речь пошла о проектах студии Bubble. Съемки «Фурии», действие которой разворачивается в альтернативной Москве во вселенной МАЙОРА ГРОМА, начнутся через два месяца. Режиссером проекта выступит Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Стрим»), а главную роль исполнит Дарья Верещагина (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

Завершил презентацию грядущий сиквел истории о полицейском Игоре Громе МАЙОР ГРОМ: ИГРА, который, по словам Китаева, обещает быть еще масштабнее первой части. Был продемонстрирован первый тизер картины, где можно было увидеть как и любимых фэнбазой персонажей, так и новых героев в исполнении Матвея Лыкова, Ольги Сутуловой и Евгения Чебаткова.

Напоследок Михаил Китаев объявил о том, что «Плюс Студия» работает вместе с «Первым каналом» над «Вселенной Дозоров» по книгам Сергея Лукьяненко. Деталей по проекту пока нет.