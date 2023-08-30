«Кинопоиск» и «Букмейт» запускают фэнтези-вселенную с книгой и сериалом

Шоураннером «Иных» выступит Александра Ремизова

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и сервис «Букмейт» объединят свои усилия для запуска большой вселенной сразу в нескольких форматах – компании возьмутся за фэнтези-роман «Иные» Александры Яковлевой.

Книга о людях со сверхспособностями в альтернативном Советском Союзе 1940-х годов уже вышла в аудиоверсии и электронном виде на сервисе, а в недалеком будущем также обзаведется собственным сериалом и комиксом.

Шоураннером «Иных» выступит Александра Ремизова, а продюсером – Дмитрий Нелидов. Режиссером сериала по мотивам романа станет Владимир Ракша. Производством проекта занимается продюсерская компания «Лунапарк».

В центре повествования оригинальной книги – девушка, которая может разрушать все вокруг силой голоса. Ане приходится отправиться в бега из-за того, что ей начинают интересоваться органы госбезопасности, а также – загадочный иностранец с рукой в механической перчатке.

Главную роль в сериале исполнит Ирина Мартыненко, а на второстепенных ролях будут задействованы Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова и Кирилл Нагиев. Премьера шоу состоится на «Кинопоиске» в декабре.

Развитием вселенной «Иных» занимается продюсерский центр Яндекса – Плюс Студия. Аудиоверсию книги озвучила участница группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина. Также в конце 2023 года на прилавках магазинов появится печатная версия книги и одноименный комикс, сделанный издательством BUBBLE.

Напомним, что недавно «Бюллетень кинопрокатчика» проводил исследование на тему экранизаций книг в России и пришел к выводу, что доля экранизаций в российском прокате совершенно точно будет расти.