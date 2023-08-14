Роман с книгой: как экранизации проявляют себя на отечественном рынке

Кинофестиваль «Новый сезон» в рамках деловой программы смотра проведет питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер», на котором их молодые авторы представят свои произведения профессионалам индустрии и крупнейшим онлайн-кинотеатрам. Мы попытались разобраться, как такие проекты-экранизации уже проявляют себя на рынке.

ЗАЧЕМ ИЗДАТЕЛИ ИНВЕСТИРУЮТ В КИНО

В феврале издательская группа «Эксмо-АСТ», куда входят «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», Corpus, Издательский дом Мещерякова, Редакция Елены Шубиной, «Бомбора», группа компаний «Литрес», интернет-магазин Book24, сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» и другие, объявила о планах инвестировать в экранизации выпускаемых холдингом книг российских писателей. Издательство будет финансово участвовать в реализации проектов и тем самым стимулировать производство фильмов и сериалов по произведениям своих авторов. Учитывая, что «Эксмо-АСТ» представляет более 5 тысяч литераторов, а книги отечественных писателей составляют свыше 60% новинок издательской группы, это значительное количество потенциально интересного контента.

Общий объем инвестиций издательства, предусмотренных на софинансирование кинопроектов, составит в 2023 году около 300 млн рублей. В дальнейшем группа планирует покрывать до 20% стоимости кинопроизводства фильмов и сериалов. Средства будут выделены на условиях софинансирования на возмездной основе. Речь идет прежде всего о произведениях молодых писателей, поскольку популярные авторы востребованы сами по себе. Экранизациями будут заниматься как онлайн-платформы, так и продюсерские компании. Кроме того, в планах холдинга производство анимационной продукции.

Список проектов, которые получат финансирование, пока неизвестен. Потенциальные экранизации будут определяться по результатам проводимых издательством питчингов. Для экранизаций в издательстве выбирают наиболее востребованные на рынке книги, учитывая потребности аудитории и актуальность сюжетов. «При работе с непроверенным материалом и тематикой киностудия идет на определенный риск, ведь невозможно полностью предугадать, каким будет отклик аудитории. Издательство же предлагает книги, на которые есть подтвержденный читательский запрос: они хорошо продаются, и читатели уже проголосовали за них рублем. Сейчас популярны молодежная литература направления young adult, посвященная проблемам взросления и поднимающая социальные вопросы, а также детективы, фэнтези. С этими и другими жанрами мы активно работаем», – отмечает директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова.

Несмотря на то, что речь идет только о книгах современных российских авторов, издательство сообщает о высоком интересе со стороны продюсеров. «Уже первые питчинги показали, насколько востребован литературный контент у кинопроизводителей. Мы довольны проявленным со стороны киноиндустрии вниманием, – продолжает Екатерина Кожанова. – Сейчас ведем переговоры по четырем проектам. Нам кажется, это достаточно успешный старт. Как только появятся конкретные договоренности и продюсеры смогут привлечь финансирование, мы будем готовы рассмотреть объем инвестиций со стороны издательской группы. Мы фиксируем десятки обращений и запросов на определенные истории. Интерес к книгам у представителей киноиндустрии заметен, поскольку на рынке есть потребность в контенте. И, конечно, истории, опробованные уже на большой аудитории, востребованы».

Серьезность намерений «Эксмо» в выходе на кинорынок подтверждает то, что издательство запустило в 2022 году в рамках холдинга сценарное направление и открыло образовательный курс по адаптации книг для кино «Экранизация». В библиотеке сценарных заявок кинематографистам предлагается более 200 наименований. По итогам первого года работы сценарного направления заключено четыре контракта по книгам издательства, еще шесть историй находятся на этапе переговоров. Партнерами направления стали сорок студий.

Вместе с медиахолдингом «Центральное телевидение» издательская группа запустила конкурс «Лаборатория саспенса: Экранизации». В рамках проекта компания предложила права на несколько романов перспективных авторов, отобранных ведущими редакторами «Эксмо», и объявила конкурс для кинематографистов на лучшую сценарную заявку по этим проектам. Речь идет о жанровых и остросюжетных бестселлерах. В детективе «Охота на вепря» Владимира Евменова расследуется убийство молодой девушки, на теле которой найдены следы укусов не только зверя, но и человека. В книге для подростков «Синдром Алисы» Эли Фрей, малообщительная школьница, мстит бывшим друзьям за предательство. В романтической драме Анны Джейн «Музыкальный приворот» героиня выбирает между популярным рок-музыкантом и загадочным однокурсником. Также были предложены два молодежных фэнтези-романа – «Умри со мной» Юлии Селивановой об античных богах и современных подростках и «Лисы и волки» Лизы Белоусовой также о богах и подростках, только в антураже провинциального российского городка. «Экспертиза издательской группы по выпуску книг предполагает, что она может находить литературные бриллианты, у которых есть реальный потенциал выхода к самой широкой зрительской аудитории, – считает член жюри «Лаборатории саспенса», продюсер Иван Капитонов. – На питчинге были очень интересные работы. В книгах всегда более подробно проработан сюжет, более объемные характеры, что отражается на питчинге как короткой форме защиты проекта. На питчингах авторы, написав синопсис или даже расширенный синопсис, все равно представляют только хай-концепт, но при этом чувствуется, что их герои и сюжетные детали только намечены, что требуется дальнейшая глубокая работа с текстом. А когда проводится питчинг на основе книги, таких проблем не возникает».

КИНО КАК РЕКЛАМА, КНИГИ КАК МЕРЧ

Софинансирование кинопроектов издательство в первую очередь рассматривает как инвестиции в стимулирование развития основного бизнеса – издания книг. «Выход на рынок кинопроизводства дает издательской группе возможность масштабировать творчество современных российских писателей, которые уже востребованы у читательской аудитории, но еще неизвестны массовой публике, – поясняет Екатерина Кожанова. – Кино, снятое на основе книг – инструмент продвижения и популяризации писателей. Экранизации увеличивают продажи книг в десятки раз и даже больше. Для издательского холдинга, чья основная деятельность связана с выпуском книг, киноиндустрия не является бизнес-направлением. Мы фокусируемся на книжном рынке, но считаем важным кросс-индустриальное взаимодействие книгоиздательской сферы и кино для повышения количества экранизаций по книгам современных авторов».

К примеру, по данным «Эксмо-АСТ», тираж дебютного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» благодаря экранизации превысил 670 тысяч экземпляров, хотя на старте было 3 тысячи. До выхода сериала «Эпидемия» тираж романа «Вонгозеро» Яны Вагнер составлял 4 тысячи экземпляров. После премьеры количество книг достигло 56 тысяч, из них 5 тысяч – в кинообложке. Стартовый тираж роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе» не превышал 2 тысяч экземпляров. Экранизация позволила повысить тиражность до 90 тысяч. До выхода фильма ВИЙ книги Н. В. Гоголя продавались в среднем тиражом 8 тысяч экземпляров в год, но с момента релиза он вырос до 16 тысяч.

Стартовый тираж «Дюны» Фрэнка Герберта составлял в кинообложке 20 тысяч экземпляров, суммарный – 341 тысячу. «Дюна» – достаточно сложное произведение, поэтому в его аудиторию входили поклонники фантастического жанра и автора. До выхода одноименного кинофильма продажи были стабильные, но после успеха экранизации люди захотели окунуться в подробности сеттинга этого мира и героев. Успех, разумеется, связан с качеством экранизации и первоисточника. Но пример работ Герберта показывает, что даже сложное произведение может вызвать массовый спрос за счет того, что миры этой книги талантливо визуализированы», – замечает Екатерина Кожанова.

К премьере экранизации издательства выпускают книги в кинообложке, что привлекает дополнительное внимание читателей. Так произошло с романами Александра Терехова «Немцы» после выхода одноименного многосерийного проекта и «Каменный мост» после релиза сериала «Волк». Также на количество продаж влияет новеллизация фильмов, создание литературного произведения на основе сценария картины. Так, тираж новеллизации ЧЕБУРАШКИ, включая сопутствующие товары FMCG-сегмента, составил 96 тысяч экземпляров. В целом после выхода фильма продажи книг об ушастом герое, в том числе альбомов для раскрашивания и аналогичных позиций, выросли колоссально.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Еще пять лет назад «Эксмо-АСТ» и продюсерская компания «Среда» создали агентство по реализации экранизаций Best Case Agency. Управляющий партнер «Среды» Иван Самохвалов называет главным результатом работы агентства создание сериала «Пищеблок» по одноименному роману Алексея Иванова. В то же время Самохвалов, еще несколько лет назад подхвативший мировой тренд на производство экранизаций и попытавшийся найти ему применение в России, отмечает сложность работы с современными текстами русских авторов. По его наблюдениям, они пишут в основном по наитию и не владеют системным подходом в создании литературного произведения. Мало кто придерживается техники построения сюжета, выстраивания драматургии, конфликта, развития героя и создания интересных, объемных персонажей, зато много размышляют и философствуют.

Вместе с тем произведения писателей, умеющих работать с сюжетом, наполняющих текст действиями, создающих интересных героев и прописывающих глубокие смыслы, часто экранизируются. Это в первую очередь романы Алексея Иванова. Вышедшее в прошлом году фэнтези СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева по одноименному произведению Иванова заработало 932,3 млн рублей, став самым кассовым российским фильмом 2022-го и вторым по бокс-офису среди всех картин. Драма ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ Александра Велединского стала победителем «Кинотавра» и собрала в прокате России и СНГ 143 млн рублей. ОБЩАГА Романа Васьянова получила приз за лучший дебют на «Кинотавре», но релиз картины из-за пандемии состоялся только онлайн. Также по произведениям писателя были сняты сериалы «Пищеблок» и «Ненастье». Хотя даже популярность книги Алексея Иванова может и не привести к успеху фильма: историческая приключенческая картина ТОБОЛ заработала в прокате только 138,8 млн рублей.

Многократно экранизированы романы Бориса Акунина из серии исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина». Наиболее кассовым стал фильм ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ Джаника Файзиева, заработавший в России и СНГ 533,2 млн рублей. В этом году на «Кинопоиске» состоялся ребут истории в виде сериала «Фандорин. Азазель» Нурбека Эгена, где действие происходит в альтернативной России, избежавшей прихода к власти большевиков.

Также российские кинематографисты активно снимают фильмы по произведениям Сергея Минаева. ДУХLESS Романа Прыгунова заработал в прокате 415,9 млн рублей. На большие экраны выходил триллер СЕЛФИ Николая Хомерики, а на малые – сериалы «Спящие» Юрия Быкова и «The Телки» Марии Агранович. Фильмы НОЧНОЙ ДОЗОР и ДНЕВНОЙ ДОЗОР Тимура Бекмамбетова по книгам Сергея Лукьяненко в свое время вдохнули новую жизнь в российскую киноиндустрию, став первыми отечественными блокбастерами.

Инвестиции в размере 300 млн рублей – не самая большая сумма, но это старт. На рынке появился еще один частный инвестор, готовый вкладывать средства в кинопроизводство. К тому же он предлагает не только деньги, но и идеи, предоставляя права на книги. Выход «Эксмо» на рынок кинопроизводства и желание сотрудничать с кинопроизводителями станет точкой соприкосновения двух индустрий, которая может привести к взаимному развитию. Об отсутствии такого взаимодействия прежде всего говорили игроки, объясняя, почему в нашей стране выходит так мало экранизаций. По данным экспертов рынка, доля экранизаций в совокупном бокс-офисе России, как правило, не превышает 5%, в то время как во всем мире адаптации книг приносят более 50% общих сборов. За рубежом кинорынок в целом давно функционирует в коллаборации с издателями: продюсеры часто выкупают права на интересные истории еще на этапе рукописи. Не говоря уже о том, что книжные бестселлеры почти всегда получают киновоплощение. «В России в разы меньше экранизаций, чем за рубежом, потому что долгое время не было кросс-индустриального взаимодействия и отсутствовал системный подход к переработке рукописей в истории для кино, – объясняет Екатерина Кожанова. – Важно понимать, что простого доступа киностудий к рукописям недостаточно. Нужно чтобы издательство, зная свой контент и своих авторов, выбирало потенциально интересные истории и вместе с автором перерабатывало их в понятную для кинематографистов форму. В сценарном направлении издательского холдинга мы обучаем авторов представлять книги в логике и на языке кино: формировать сценарные заявки, показывая арку персонажа, сюжетные линии и повороты, предлагать референсы из сферы кино».

Фильмы и сериалы, имеющие в своей основе литературные произведения, обладают рядом преимуществ. Мир экранизации, сюжет, характеры и мотивы персонажей более развернуты и основательно продуманы. О заинтересованности потребителя можно судить заранее по продажам книг. Аудитория картин в целом расширяется за счет читателей. Сформированная база поклонников книги увеличивает эффективность маркетинговой кампании экранизации. Вместе с тем популярность книги не гарантирует успех киноадаптации, поскольку востребованность экранизации в первую очередь зависит от таланта сценариста и режиссера картины. Так, фэнтези-сериал «Кинопоиска» «Этерна» по романам Веры Камши показал на момент выхода лучший старт среди собственных проектов сервиса, обогнав «Пищеблок», но так и не стал значимым в мире российских сериалов. Вышедший в январе «Фандорин. Азазель» не мог похвастаться даже выдающимся количеством просмотров. МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, снятый по популярным комиксам Bubble Studios, отработал в прокате ниже индустриальных ожиданий, хотя впоследствии нашел свою аудиторию на Netflix и «Кинопоиске».

«На примере «Манюни», в конечном счете ставшей сериалом-блокбастером, могу отметить, что первоначальный приток аудитории к проекту действительно давала книжная фан-база, но она быстро закончилась, – рассказывает продюсер Гевонд Андреасян. – В данный момент сериал живет своей жизнью и прирастает уже новыми зрителями, которые, наоборот, благодаря ему узнали о книге. Существование изначальной лояльной аудитории – не гарантия успеха. Читатель, как известно, гораздо более требователен, чем просто кинозритель. Его гораздо сложнее привлечь и удержать. Можно сделать экранизацию под читателя, но тогда вырастет риск потерять обычного кинозрителя. Так или иначе издателям и кинематографистам потребуется объединить усилия, без коллабораций это не сработает».

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

«Мы хотели бы, чтобы доля экранизаций книг современных российских авторов выросла до 10 процентов. Но это работа на перспективу длиной в несколько лет. Начало положено. В этом году, мы надеемся, будет анонсировано как минимум несколько экранизаций», – сообщает Екатерина Кожанова. В 2022 году из 256 российских фильмов тринадцать были экранизациями. Их совокупные сборы достигли 1,7 млрд рублей, в основном благодаря результатам СЕРДЦА ПАРМЫ. Доля фильмов по книгам в общем бокс-офисе составила 7,4% и 14% от сборов российского кино. Среди киноадаптаций преобладали детские книги: ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!, ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА, КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, ВОЛШЕБНИКИ, ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ и МАНЮНЯ. Со временем доля экранизаций в российском прокате совершенно точно будет расти, поскольку за киноадаптацию книг взялись крупнейшие студии. В течение ближайшего года на большие экраны должен выйти ряд фильмов по мотивам популярных детских сказок и книг: ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского по русским народным сказкам, экранизация фантастической повести Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя по мотивам сказок и советского мультфильма.

Студия ТРИТЭ работает над производством двух крупнобюджетных экранизаций: ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА Игоря Волошина и БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ Алексея Нужного. Кинокомпания СТВ планирует снимать ОГНИВО по сказке Андерсена, режиссером заявлен Александр Войтинский. А «Водород» будет работать над экранизацией «Золотого ключика, или Путешествий Буратино» по сценарию Андрея Золотарева и Аксиньи Борисовой, режиссером станет Игорь Волошин.

Активный интерес к экранизациям культовых детских произведений проявляет Кинокомпания братьев Андреасян. Продюсеры начали с развития франшизы по книге «Манюня» Наринэ Абгарян, а затем выкупили права на экранизации повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского и «Домовенка Кузьки» Татьяны Александровой. Также продюсеры планируют адаптировать роман Пушкина «Евгений Онегин». «В скором времени экранизаций станет больше. Советские сказки давно раскуплены продюсерами. В ближайшие пять лет справедливо ожидать гипербум экранизаций, я ждал бы более ста различных киноадаптаций, – предполагает Гевонд Андреасян. – Преимущественно это будет семейное и детское кино. В таком контенте сейчас есть понятная потребность, и он будет работать. Но в случае с более взрослой, современной литературой успех уже под вопросом. Нужны бренды. Когда мы говорим о «Простоквашино», «Кузе», «Манюне», «Денискиных рассказах», мы обсуждаем бренды. Бренды, на основе которых можно выстраивать долгоиграющие вселенные, герои которых смогут жить и после того, как закончатся литературные истории про них. Это наша сознательная стратегия. К примеру, книги про Манюню у нас давно закончились, и для полного метра мы сейчас в сотрудничестве с Наринэ Абгарян пишем совершенно новую историю. Но сначала надо влюбить зрителей в героев, чтобы киновселенная потом легко разрасталась в разные стороны – полные метры, сериалы, анимацию и так далее. Другим примером того, как мы развиваем идею брендов, может служить ОНЕГИН. «Евгений Онегин» – супербренд, национальное достояние, даже самые малообразованные зрители узнают из этого произведения пару строк. При этом мы снимаем традиционное костюмное кино, ведь ни одной классической экранизации, ни советской, ни российской, у «Онегина» до сих пор нет. Мы не делаем никакого переосмысления, мы видим своей целью не испортить то, что есть. Нет смысла что-то изобретать, если оригинал до сих пор не тронут».

Основной сложностью в работе с адаптациями книг Гевонд Андреасян называет стоимость производства. Особенно это касается сериалов по советским произведениям. «Мы сейчас работаем над первым сезоном «Денискиных рассказов», и воссоздавать историю в привычном для нее антураже будет стоить безумно дорого. Но наша задача состоит в том, чтобы с самого начала не разочаровать зрителя, чтобы потом проект работал долгие годы. При этом крайне сложно реализовать на семейном контенте бизнес-план, так как практики, опыта в развитии данного сегмента по-прежнему не очень много. За тридцать лет нового кино у нас появился только один успешный детский сериал – «Манюня». Из восьмидесяти моих проектов детский только один. Или вот в «Домовенке Кузе» только компьютерная графика стоит несколько миллионов долларов. В общем, все детское – дорого. Если Фонд кино и минкульт действительно поддержат детское кино, как обещали, тогда мы пройдем этот путь более безболезненно. Если помощи не будет работать, то продюсеры очень быстро перестанут рисковать огромными деньгами. Не каждый же фильм сработает, как ЧЕБУРАШКА. Не станем также забывать, что по датам мы ограничены – Новый год один в году», – замечает он.

Но не только детское кино привлекает продюсеров. «Марс Медиа» работает над крупнобюджетным фэнтези РУСЛАН И ЛЮДМИЛА Рустама Мосафира по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина. Также Рубен Дишдишян станет продюсером экранизации книги Аркадия и Бориса Стругацких «Отель «У погибшего альпиниста». В скором времени «Марс Медиа» планирует выпустить экранизацию романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА. Режиссером проекта с бюджетом в 1,2 млрд рублей стал Михаил Локшин, постановщик СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ.

Впрочем, все, что касается взрослого контента, зачастую наталкивается на одни и те же непроговариваемые сложности. Несколько лет назад 1-2-3 Production сообщала о планах экранизировать фантастический роман Дмитрия Глуховского* «Метро 2033». Но о проекте давно нет новостей, а учитывая признание Глуховского* иноагентом, дальнейшая судьба картины тем более неизвестна. Еще один популярный автор, Борис Акунин, не включен в реестр иноагентов, но театры уже убирают имя писателя с афиш спектаклей по его книгам. Где-то на полках по разным причинам пылятся экранизации романа Евгения Замятина МЫ и книги Виктора Пелевина АМПИР V. Пока во всем мире экранизируют актуальные бестселлеры, российская индустрия не может этого делать, потому что самые популярные современные писатели фактически оказываются под запретом. В этой ситуации отрасли остаются, по большому счету, только сказки и классика.

* Признан в России СМИ-иноагентом.

Фото: кадр из фильма СЕРДЦЕ ПАРМЫ

14.08.2023 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Максим Острый