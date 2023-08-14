Книжные издательства проведут питчинг проектов в рамках фестиваля «Новый сезон»

Издательства «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер» представят свои произведения онлайн-кинотеатрам

В рамках деловой программы фестиваля «Новый сезон» пройдет питчинг издательств «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер», сообщается на официальном сайте смотра.

11 сентября молодые авторы лично представят свои произведения профессионалам индустрии и крупнейшим онлайн-кинотеатрам. Модератором питчинга выступит Александр Цыпкин. Всего будет презентовано 10 книжных проектов в разных жанрах – от young adult романов до триллера с национальным колоритом и фантастики в формате «недалекое будущее»

Напомним, что в феврале издательская группа «Эксмо-АСТ» объявила о планах инвестировать в экранизации выпускаемых холдингом книг российских писателей – издательство собирается финансово участвовать в реализации проектов и тем самым стимулировать производство фильмов и сериалов по произведениям своих авторов. Общий объем инвестиций в 2023 году составит около 300 млн рублей, а в дальнейшем группа планирует покрывать до 20% стоимости кинопроизводства. Средства будут выделены на условиях софинансирования на возмездной основе.

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоится с 7 по 12 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.