Аудитория YouTube продолжила снижаться после замедления платформы в России

«ВКонтакте» впервые удалось обойти сервис Google по месячному охвату

В декабре на фоне полного замедления YouTube месячный охват платформы в России год к году снизился на 6%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Mediascope.

Отмечается, что по итогам декабря 2024 года хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян. За последние два года наибольший месячный охват сервиса Google был зафиксирован в марте прошлого года – тогда он превысил 96 млн россиян.

В свою очередь, месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре вырос и составил почти 92 млн человек. По этим цифрам соцсети впервые удалось обойти YouTube.

По собственным данным VK, общее время просмотра контента в «VK Видео» в конце декабря 2024-го – начале января 2025 года увеличилось в четыре раза год к году и достигло 2,2 млрд минут в сутки. Среднесуточное число просмотров «VK Клипов» за год выросло в 2,6 раза и достигло 2,5 млрд.

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