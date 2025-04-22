Марианна Максимовская назначена гендиректором «VK Видео»

Она будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента

У платформы «VK Видео» появился генеральный директор – им стала телеведущая Марианна Максимовская. По сообщению «Интерфакса», это новая должность в структуре компании.

Отмечается, что Максимовская будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории.

«Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента помогут "VK Видео" реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов», – заявили в пресс-службе VK.

Марианна Максимовская с 1991 по 2015 год работала на ведущих федеральных телеканалах России, включая НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. В VK она перешла из коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и Партнеры», где с 2018 года занимала должность президента компании.

Фото: пресс-служба компании «Михайлов и Партнеры»