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DC все-таки разрабатывает сразу несколько разных фильмов про Бэтмена

Автор: Илья Кувшинов

19 ноября 2024

Об этом заявил со-глава киноподразделения компании Джеймс Ганн

После успеха сериала «Пингвин» многих интересует судьба Бэтмена в обновленной вселенной DC, и, похоже, у компании на него большие планы. Со-глава DC Studios Джеймс Ганн подтвердил, что в данный момент идет работа сразу над двумя фильмами о двух разных инкарнациях супергероя.

«Прямо сейчас мы продолжаем готовить ОТВАЖНОГО И СМЕЛОГО. А Мэтт Ривз пишет сиквел БЭТМЕНА. Все это происходит прямо сейчас», – сказал он.

Напомним, что в продолжении картины 2022 года роль человека-летучей мыши вновь исполнит Роберт Паттинсон. Второй проект, режиссером которого выступит Энди Мускетти (ФЛЭШ, ОНО), в свою очередь, расскажет о совершенно другой версии персонажа – фильм будет вдохновлен комиксами эпохи Гранта Моррисона и сосредоточится на истории нового воплощения Бэтмена и его сына Дэмиана. Актерский состав, на данный момент, неизвестен.

Фото: кадр из фильма БЭТМЕН

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