Warner Bros. отменила неофициальный показ режиссерской версии «Бэтмена навсегда»

Утверждается, что черновой монтаж радикально отличается от продюсерского варианта картины

29 мая в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса должен был состояться специальный показ режиссерской версии кинокомикса БЭТМЕН НАВСЕГДА, приуроченный к 30-летнему юбилею ленты Джоэля Шумахера, однако Warner Bros. запретила демонстрацию проекта.

Утверждается, что студия потребовала от организаторов – видеопрокатного магазина CineFile Video – прекратить любые попытки показа неофициальной версии фильма и впредь от них воздерживаться.

Напомним, что режиссерская версия кинокомикса 1995 года с Вэлом Килмером впервые была продемонстрирована публике в прошлом году. Утверждается, что черновой монтаж продолжительностью в 2 часа 38 минут радикально отличается от финального продюсерского варианта, несмотря на отсутствие части графики и саундтрека.

Ранее за официальный выпуск режиссерской версии выступал сценарист БЭТМЕНА НАВСЕГДА Акива Голдсман. По его словам, это было бы хорошим способом почтить память Шумахера, который ушел из жизни летом 2020 года.

Фото: кадр из фильма БЭТМЕН НАВСЕГДА