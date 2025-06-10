Warner Bros. и DC Studios готовят новую «Чудо-женщину»
Автор: Илья Кувшинов
10 июня 2025
Пока неизвестно, кто исполнит главную роль в проекте
Со-глава DC Studios и режиссер грядущего СУПЕРМЕНА Джеймс Ганн подтвердил в интервью Entertainment Weekly, что новый фильм о Чудо-женщине уже находится в работе.
По его словам, сейчас «медленно, но верно» ведется работа над сценарием ленты.
Ганн также добавил, что картина «будет полностью автономной» от ранее заявленного сериала «Потерянный рай» для HBO/Max, действие которого должно разворачиваться в древние для Темискиры времена. Пока неизвестно, кто исполнит главную роль в проекте.
Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЖЕНЩИНА
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