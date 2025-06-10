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Warner Bros. и DC Studios готовят новую «Чудо-женщину»

Автор: Илья Кувшинов

10 июня 2025

Пока неизвестно, кто исполнит главную роль в проекте

Со-глава DC Studios и режиссер грядущего СУПЕРМЕНА Джеймс Ганн подтвердил в интервью Entertainment Weekly, что новый фильм о Чудо-женщине уже находится в работе.

По его словам, сейчас «медленно, но верно» ведется работа над сценарием ленты.

Ганн также добавил, что картина «будет полностью автономной» от ранее заявленного сериала «Потерянный рай» для HBO/Max, действие которого должно разворачиваться в древние для Темискиры времена. Пока неизвестно, кто исполнит главную роль в проекте.

Фото: кадр из фильма ЧУДО-ЖЕНЩИНА

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