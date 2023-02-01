Киновселенную DC ждет глобальный перезапуск

Джеймс Ганн и Питер Сафран рассказали о будущем фильмов по комиксам DC

Джеймс Ганн и Питер Сафран, руководители DC Studios, входящей в состав Warner Bros. Discovery, рассказали журналистам о дальнейшем развитии киновселенной DC, сообщает Variety. Многие слухи, которые ходили среди фанатов с начала работы Ганна и Сафрана в DC Studios, получили подтверждение.

Объявленая Ганном и Сафраном новая фаза киновселенной получила название «Боги и Монстры». Перезапуск будет охватывать как самых известных героев, так и второстепенных. В работу запущен новый сольный фильм о Супермене по сценарию самого Джеймса Ганна, фильм про совместные приключения Бэтмена и Робина, приквел ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ, сериал про Зеленого Фонаря и ряд других кино- и телепроектов. При этом Сафран подтвердил, что киновселенная DC будет функционировать именно как мультивселенная, то есть в ней смогут существовать разные версии одних и тех персонажей. Но все же комикс-франшиза DC обещает получить максимально четкую структуру, чего ей заметно не хватало с момента появления в 2014 году, когда в Warner сделали ставку на конкуренцию с Marvel.

Разработка разветвленной комикс-франшизы пока находится на самой ранней стадии, и к различным проектам не прикреплены никакие режиссеры и актеры, хотя к подписанию контрактов близки, по меньшей мере, два постановщика. Исключение составляет Виола Дэвис, которая продолжит воплощать образ Аманды Уоллер в полнометражных фильмах и сольном сериале. Существует вероятность, что франшизы про ЧУДО-ЖЕНЩИНУ, АКВАМЕНА, ФЛЭША и ШАЗАМА с участием, соответственно, Галь Гадот, Джейсона Момоа, Эзры Миллера и Закари Леви получат свои продолжения. Чего не скажешь о франшизе про Супермена — Генри Кавилл совершенно точно не вернется к роли Человека из Стали.

По плану Сафрана и Ганна в год будут выходить два фильма и два сериала. При этом во главу угла будет поставлено качество производимых проектов, а не соблюдение сроков. Тайтлы не будут запускаться в производство до тех пор, пока не будут полностью написаны их сценарии. Объявленный продюсерами план расписан на пять лет вперед, до 2027 года, но пока датами выхода обзавелись только СУПЕРМЕН: НАСЛЕДИЕ (11 июня 2025 года) и вторая часть БЭТМЕНА с Робертом Паттинсоном от режиссера Мэтта Ривза (3 октября 2025). Также продолжается разработка над вторым ДЖОКЕРОМ с участием Хоакина Феникса от режиссера Тодда Филлипса.

Вслед за новым фильмом про Супермена выйдет комикс-кроссовер THE AUTHORITY, в котором, как и в ЛИГЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, встретятся несколько супергероев.

Кроме того, в новой линейке DC анонсированы:

- новый фильм про Супергерл, который станет экранизацией комикса «Woman of Tomorrow», где рассказывается про двоюродную сестру Супермена.

- новый фильм про Робина, который впервые появится на больших экранах со времен БЭТМЕНА И РОБИНА.

- новый фильм про Болотную Тварь, которую интегрируют в киновселенную DC по образцу СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ у Marvel.

Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавляют DC Studios с 1 ноября прошлого года. Режиссер СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ отвечает за творческую составляющую, Питер Сафран сосредоточился на бизнесе и производстве. В их задачи входит развитие вселенной DC в формате фильмов, сериалов и анимационных проектов для кинотеатров и ТВ под единым брендом. Контракты талантов подписаны на четыре года.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram