Продолжение «Супермена» выйдет в 2027 году
Автор: Илья Кувшинов
3 сентября 2025
Об этом объявил режиссер и со-глава DC Studios Джеймс Ганн
Режиссер и со-глава DC Studios Джеймс Ганн объявил в своих соцсетях, что продолжение истории о Кларке Кенте дебютирует в прокате уже через два года, 9 июля 2027-го.
Лента получила название ЧЕЛОВЕК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (Man of Tomorrow).
Детали проекта пока держатся в секрете, однако ранее Ганн говорил, что сиквел расскажет о «группе персонажей, с которыми зрители уже познакомились, и Супермен будет важной ее частью».
Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН
