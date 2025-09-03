top banner

Продолжение «Супермена» выйдет в 2027 году

Автор: Илья Кувшинов

3 сентября 2025

Об этом объявил режиссер и со-глава DC Studios Джеймс Ганн

Режиссер и со-глава DC Studios Джеймс Ганн объявил в своих соцсетях, что продолжение истории о Кларке Кенте дебютирует в прокате уже через два года, 9 июля 2027-го.

Лента получила название ЧЕЛОВЕК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (Man of Tomorrow).

Детали проекта пока держатся в секрете, однако ранее Ганн говорил, что сиквел расскажет о «группе персонажей, с которыми зрители уже познакомились, и Супермен будет важной ее частью».

Фото: кадр из фильма СУПЕРМЕН

