Эксперты о квотировании зарубежного кино

БК обсудил с представителями отрасли новый потенциальный закон

25 марта Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. При разработке механизма квотирования необходимо учесть не только идеологическую составляющую, но и опыт Франции и Китая, где действует строгая система квот, основанная в том числе на коммерческих интересах. «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя», – подчеркнул глава государства.

Как выяснилось по итогам заседания, проект протокола уже утвержден и подписан, а все поручения на разработку законопроектов будут переданы министерству культуры. «Проблема была сложной, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он со всеми согласован», – заявил на встрече помощник президента РФ Владимир Мединский.

Эту информацию подтвердила и министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, технически сложной оказалась сама процедура. «Исходя из действующего законодательства мы также пытались принять разные возможности того, как это существует в разных странах. Потому что в Китае есть свой опыт, во Франции есть свой опыт. Логика разная на самом деле и с точки зрения того, какого рода аудиовизуальная продукция поступает. В некоторых странах логика исключительно экономическая, в других странах – исключительно идеологическая. В данной ситуации действительно нам необходимо было проработать, кто именно и на каких этапах будет отбирать картины, получать прокатные удостоверения и участвовать в прокате в Российской Федерации», – заявила она.

Квотировать зарубежное кино и взимать входной взнос в 5 млн рублей за его прокат в прошлом году предложил председатель Союза кинематографистов России, режиссер и продюсер Никита Михалков. Помимо этого, он выдвинул инициативу направить 10% сборов от проката зарубежных проектов на финансирование национального кино. А также организовать «принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката» – в этом качестве могут быть задействованы «Газпром-Медиа Холдинг» и Национальная Медиа Группа.

Напомним, что по итогам 2025 года валовые сборы российских кинотеатров достигли 45,189 млрд рублей. Из них 69% пришлось на российское кино (выручка составила 31,201 млрд) и 31% – на зарубежное (выручка – 13,988 млрд). Отечественные релизы посмотрело 76,151 млн зрителей, иностранные – 29,797 млн. За последние пять лет доля российского кино достигла рекордных значений, а зарубежного – минимальных. Количество зрителей иностранных фильмов также сокращается год от года.

Несмотря на то, что детали инициативы по квотированию зарубежного кино еще не опубликованы, мы попросили представителей кинопрокатной индустрии поделиться своим мнением о перспективах введения новой меры и о ее влиянии на отрасль (и потенциально – о взносе в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России и выделении 10% сборов от проката зарубежных проектов на финансирование национального кино), а также о том, насколько в этом вопросе релевантен опыт Китая и Франции, на который ссылаются при обсуждении этой темы.

РОМАН ИСАЕВ

Генеральный директор Comscore в России и СНГ, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, соучредитель компании Ray of Sun Pictures Идея Никиты Сергеевича Михалкова о квотировании иностранного кино инициировалась достаточно давно. Однако в рамках текущего состояния индустрии такая мера представляется спорной. Ограничение квотами дефицитного сегмента выглядит экономически необоснованным: объем зарубежных релизов в российском прокате и без того крайне ограничен. В течение года на рынок выходит недостаточное количество иностранных фильмов, а число крупных релизов, сопоставимых по кассовому потенциалу с ИЛЛЮЗИЕЙ ОБМАНА 3 и ГОРНИЧНОЙ, фактически сводится к двум проектам в год. На этом фоне дополнительное ограничение выглядит нелогичным, особенно с учетом подтвержденного зрительского спроса. Поскольку данная инициатива была сформулирована еще в прошлом году, как и предложение об изменении алгоритма получения прокатного удостоверения и существенном повышении его стоимости, Ассоциация владельцев кинотеатров направила в министерство культуры и в аппарат премьер-министра развернутую позицию по этому вопросу. АВК сформулировала свое предложение, оптимальное с точки зрения индустриальных интересов: размер отчислений в бюджет должен находиться в прямой зависимости от кассовых сборов фильма и его коммерческого потенциала. Введение фиксированного платежа неизбежно ограничит спектр зарубежных фильмов, которые дистрибьюторы готовы покупать для российского рынка. В первую очередь это затронет авторское и фестивальное кино, закупка которого при такой модели во многих случаях утратит экономический смысл. Подобное решение негативно скажется на дистрибьюторских компаниях, на отрасли в целом и на зрительской активности. Уже сегодня ощущается нехватка зарубежных релизов, и ситуация может стать еще хуже. На фоне катастрофического сокращения посещаемости часть аудитории, ориентированная на достойное качественное зарубежное кино, может окончательно отказаться от походов в кинотеатры. Это приведет к дополнительному снижению посещаемости в отрасли. При этом с учетом ограниченной доли зарубежных фильмов в совокупных сборах, где сегодня доминируют российские релизы, такие ограничения вряд ли окажут заметную поддержку отечественным картинам. Они не приведут к существенному перераспределению кассовых сборов в их пользу, но могут ускорить отток зрителей из кинотеатров. Ссылаться на опыт Китая и Франции – типичный прием в чиновнической среде. Но из опыта Франции берется только удобная часть, которую в текущий момент корректно употребить для решения тактических задач в рамках российских реалий. Тогда как системные составляющие, обеспечивающие эффективность всей конструкции, остаются вне внимания. На это неоднократно указывал наш уважаемый коллега из Unifrance Жоэль Шапрон, уведомляя о том, что если перенимать французский опыт, то только во всей полноте. В случае с Китаем заимствуется прямое лобовое квотирование. И, к сожалению, сейчас этот пример является показательным в рамках решения политических задач, но не в рамках заботы об интересах индустрии. Опять же, если говорить о китайском квотировании, тогда надо обсуждать и расширение копродукции, которая в Китае активно практикуется. Даже КУНГ-ФУ ПАНДА является копродукцией Dreamworks и китайских продюсеров. Если будут реализованы механизмы копродукции, тогда действительно станет возможно частично возместить отсекаемый объем за счет совместных проектов, не попадающих под квоты. Только вот пока с копродукцией в России все идет крайне слабо, можно сказать, практически не идет. В этих условиях механическое заимствование зарубежных практик без их адаптации к российским рыночным реалиям и интересам отрасли выглядит неэффективным. Ключевая задача сегодня – не ограничение предложения, а сохранение зрительского потока и устойчивости кинопрокатного рынка.

АЛЕКСЕЙ ВОРОНКОВ

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющий партнер киносети «Синема 5» Насколько нам известно, Татьяна Алексеевна Голикова так же, как Ассоциация владельцев кинотеатров, не принимала участия в январском заседании. В этой связи, не располагая содержанием секретного протокола встречи с участием неких представителей отрасли, считаем некорректным комментировать возможное влияние этих обсуждений на рынок. Что касается вопроса квотирования, то развернутые предложения АВК были направлены еще в прошлом году на имя Татьяны Алексеевны, министерства культуры и главы правительства.

ЕЛЕНА ВЕРНИКОВСКАЯ

Операционный директор компании «Экспонента Фильм» Пока нет никакой конкретики, сложно что-то комментировать. Надо понять, для чего хотят ввести квоты на зарубежные фильмы. Если главная цель нововведений – доминирование российских фильмов в кинотеатрах, то сейчас она вполне достигается естественным путем. По итогам 2025 года сборы отечественных проектов составляют около 70 процентов бокс-офиса. Российское кино активно поддерживаются при помощи «Пушкинской карты», в его производство и маркетинг вкладываются очень большие средства, так что при соблюдении хорошего уровня качества фильмов эта доля способна расти сама по себе. Если же основная цель – получение дополнительных средств для производства российского кино, то тут нужно все грамотно взвесить. За 2025 год только девятнадцать зарубежных фильмов преодолели 100-миллионный рубеж сборов. Если облагать каким-то взносом такие релизы, то это еще может иметь смысл, но от картин, не достигающих этого барьера, помощь для финансирования российского кино будет несущественной, а негативные последствия – очень серьезными. Предложения о взносе в 5 млн рублей или выделении 10 процентов сборов от проката надо обсуждать с представителями отрасли. Для подавляющего большинства независимых зарубежных проектов это очень существенные суммы. И введение подобных квот сильно ударит по независимым дистрибьюторам. Это будет означать уход части коллег с рынка, а также исчезновение из кинотеатров большого сегмента фильмов. Все это приведет к уменьшению разнообразия репертуара в кинотеатрах, а следовательно, и к сокращению киноходящей аудитории. После пандемии отрасль уже потеряла значительную часть зрителей, которая отвыкла от походов в кино и приобрела привычку смотреть фильмы дома. Уход голливудских студий еще больше обострил эту проблему, уведя значительное количество зрителей в пиратский просмотр. Отсутствие независимой зарубежной продукции станет новой волной откатов, и вернуть зрителей обратно в кинотеатры будет уже практически невозможно. Также надо учитывать, что сокращение или исчезновение независимых дистрибьюторов и их фильмов приведет и к потере части доходов для кинотеатров, которые и так с трудом выживают сегодня. На повестке снова встанет вопрос закрытия площадок или части залов из-за нехватки разнообразия контента. И в итоге от этого тоже будет страдать кино российское, которому будет просто не хватать количества залов и широты росписи.

БОРИС ХАНЧАЛЯН

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Для всех, кто настроен критично, предлагаю посмотреть под другим углом. Задача не в запрете иностранного кино, а в том, чтобы сделать свое настолько сильным, что зритель сам начнет его выбирать. Посмотрите на Индию: там нет квот, но они выпускают больше тысячи фильмов в год. И Голливуд там просто не может занять рынок, потому что местное кино заполняет экраны своим объемом и разнообразием. Кстати, многие эксперты с удивлением узнают, что при таком количестве локального контента в кинотеатрах страны нет квотирования на иностранный – я о том, что эта система имеет место в глобальной индустрии и точно соответствует своим целям. Для меня квотирование имеет смысл в том числе в связке с системными мерами: налоговые льготы для продакшнов, инвестиции в инфраструктуру, поддержка и развитие региональных игроков. Я не принимал участие в обсуждении этой темы и мне неизвестны детали разрабатываемой системы квотирования. Но, думаю, когда появится что-то конкретное, мы все об этом узнаем. «Газпром-Медиа» делает кино для своего зрителя – это наш приоритет. Да, у нас есть проекты, которые мы создаем для глобальной аудитории, мы наращиваем международную экспансию, занимаемся копродукцией. Но даже когда мы снимаем полностью в другой стране, как КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ в Индии, это все равно наш, российский проект. Как именно квотирование повлияет на нашу работу, пока сложно сказать. Нужно просчитывать, тестировать. Финансовая модель здесь критически важна, кино – одна из самых дорогих креативных индустрий. Но очевидно, что последние годы, особенно в непростые для киноиндустрии времена, мы работаем над тем, чтобы увеличить объем национальных картин в прокате. Стараемся наращивать количество, не теряя качества. Что-то получается, к чему-то мы только идем. Давайте честно: кинотеатры уже потеряли часть аудитории. Это и стриминги, и уход зарубежных мейджоров несколько лет назад – много факторов тогда наложилось. Сейчас важно не гадать, что в будущем может негативно сказаться, а работать над тем, чтобы зритель возвращался. И мы работаем. Та же «новогодняя битва», где лидировали две картины «Газпром-Медиа Холдинга», – не случайность. Мы снимаем, снимаем и снимаем. Я смотрю на ситуацию с реалистичным оптимизмом. Квотирование само по себе аудиторию не сократит, оно перераспределит экранное время. Опыт Китая и Франции показателен. Китай продемонстрировал, как количественные квоты в сочетании с государственной поддержкой позволяют национальному кино занять до 90 процентов рынка. Франция пошла другим путем, через систему налогов и сборов, которая поддерживает местного производителя без жесткого ограничения импорта. Для нас, наверное, особенно интересен китайский опыт. Например, «Газпром-Медиа Холдинг» плотно сотрудничает с индустрией КНР, и мы видим изнутри, как выстроены процессы, можем обсуждать детали с коллегами. Если уж опираться на внешний опыт, то логичнее брать пример со стран, с которыми у нас живой, действующий диалог.

ЕЛЕНА ХАЖИНСКАЯ

Руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Так как мы не располагаем документом, который подтверждал бы квотирование, то в данном случае можем только порассуждать. Могу предположить, что данный документ будет в рамках рынка и участники индустрии не пострадают, но, судя по тону высказывания Никиты Сергеевича Михалкова, надеяться на это почти бессмысленно. Любое квотирование состоявшегося баланса бизнес-процессов приведет к его разбалансировке. В какую сторону нас качнет, будет зависеть от условий квотирования. Мединский сообщил о существовании некоего протокола, в котором все эти правила прописаны. Очень ждем его публикации. Хотя, конечно, я крайне удивлена, что такие тектонические сдвиги в индустрии обсуждаются без участия профильной ассоциации. Идея про входные 5 миллионов рублей приведет к полному отсутствию авторского, фестивального кино даже с киносмотров категории А. 10 процентов, которые Никита Сергеевич предлагает отдавать на финансирование национального кино, как идея не нова, но для кинотеатров важно понимать, кто эти 10 процентов будет платить. Пока мы также не видели никаких обсуждений на эту тему. На работе нашей компании эти инициативы отразятся, как и на всей индустрии в целом, не в лучшую сторону. Многие зрители очень ценят, что у них есть доступ к мировым художественным ценностям именно на большом экране. А если все вышесказанное реализуется, то смотреть иностранное кино им придется на экране телефона.

ТАТЬЯНА ДОЛЖЕНКО

Генеральный директор компании «Про:взгляд» Введение квотирования иностранного кино значительно отразится на деятельности всей индустрии и создаст невосполнимые убытки. Существующее разнообразие не сокращает смотрение российского кино, посмотрите на свежий прекрасный кейс фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. Что касается инициативы, связанной с введением пошлины в размере 5 миллионов рублей за возможность проката зарубежного фильма, то подобные требования приведут к схлопыванию экономической деятельности независимого кинопроката, поскольку указанная сумма превышает прибыль дистрибьюторских компаний за проект. В этих условиях есть риск увеличения домашнего и пиратского смотрения иностранного кино, кинотеатры потеряют этого зрителя навсегда, что даст падение выручки российского кино, то есть сработает против того эффекта, на который рассчитана мера.

ПАВЕЛ ПОНИКАРОВСКИЙ

Владелец бренда сети кинотеатров «Люмен» Пока вопросов больше, чем ответов. Непонятно, что квотировать – зарубежного кино практически нет. 5 миллионов рублей за прокатное удостоверение – спорная мера, которая просто отсечет мелкие иностранные релизы, фестивальное кино, артхаус. Кто будет платить 10 процентов – дистрибьютор или кинотеатр?

СЕРГЕЙ СОРОЧКИН

Генеральный директор компании «СБ Фильм» Любое ограничение или запрет без осознания причин оказывает негативное влияние. Российские фильмы в прокате и так занимают лидирующие позиции, а по общей доле с успехом имеют значительный перевес в свою сторону. После ухода мейджоров их нишу заняли фильмы российских производителей. Зачем вводить квотирование? Мы хотим полностью отгородиться от мирового кино? Если есть идеологические запреты, неприемлемые для нашего общества (ЛГБТ*, исторические подтасовки, наркотики и так далее), то это регулируется неполучением прокатного удостоверения или повышением возрастного ограничения. Хотя и здесь случаются перегибы со стороны кабинетов министерства культуры. Идея о повышении сбора за выдачу прокатного удостоверения до 5 миллионов рублей также направлена на сокращение доли зарубежных фильмов в прокате по финансовым показателям. Как можно платить такие деньги за многие зарубежные независимые и авторские проекты? А выплата 10 процентов от доли проката зарубежных мультфильмов в пользу российских аниматоров сродни воровству у правообладателей и российских дистрибьюторов, которое не объяснить никакими словами. В результате мы просто закроем прокатный отдел. И на всей отрасли эта инициатива также не отразится положительно. В любом случае отрицательно повлияет на кинотеатры, так как уменьшится репертуар, больше низкокачественной отечественной продукции полезет на экраны, занимая образовавшиеся пустоты. Как уже было в нашей истории, возникнет негатив ко всему российскому кино, даже если оно качественное. Опыт Китая показывает, что квотирование приводит к большему смотрению национального кино. Но чтобы создавать конкуренцию, Китай постоянно увеличивает эту квоту. На этапе создания собственной киноиндустрии в прокат выходило 12–15 зарубежных фильмов в год, сейчас уже квота составляет 34 релиза. Совместное производство, а по большому счету – пересъемка ряда эпизодов с китайскими артистами, вообще позволяет уходить от квотирования. Применение в качестве примера Франции вообще не соответствует действительности. Явное квотирование там было только после Второй мировой войны. Сейчас у них действительно есть квоты в специальных государственных кинотеатрах, где показывают французское авторское кино. Об этом неоднократно в хорошие времена говорил Жоэль Шапрон, посещая наши Кинорынки и фестивали. * Признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

ДМИТРИЙ МОЖАЕВ

Владелец кинокомпании TenLetters Вопрос квотирования иностранного кино достаточно давно уже поднимался в общественных дискуссиях с участием первых лиц государства. С моей точки зрения механизм этот не такой простой, как кажется на первый взгляд, поскольку необходимо проработать и учесть все детали, а также тайминг его введения. Многие контракты подписаны несколько лет назад и на несколько лет вперед. Важно соблюсти в этом баланс, ведь правообладатели и прокатчики иностранных фильмов не получают бюджетного финансирования и каких-либо дотаций, полагаясь исключительно на свои средства и на свои же риски. Говоря как с экономической, так и с общественно-политической точек зрения, безусловно, квотирование имеет место ровно так же, как и присутствие хороших иностранных фильмов на нашем рынке. Опять же, важно соблюсти баланс и отладить механизм внедрения и функционирования. Наверное, это предполагает введение каких-либо слотов, временных, жанровых и прочих, которые будут утверждаться заранее определенной комиссией при министерстве культуры во главе с Ольгой Борисовной Любимовой, или какой-то другой алгоритм действий. В любой случае каждая компания, наверное, должна иметь шанс выпускать какое-то количество проектов в определенный период, и я уверен, что будет найдет какой-то компромисс, позволяющий продолжить работу на рынке. Наша компания несколько лет как приняла тенденцию и сосредоточилась исключительно на анимационных проектах, которых мало как российского, так, впрочем, и иностранного производства. Допустим, последние наши работы были родом из Китая и Ирана, это тоже является иностранным, но все же более дружественным, что ли, кино. Со своей стороны мы готовы при необходимости предложить свой опыт, знания и видение картины изнутри, если в этом будет необходимость, поскольку все это в любом случае делается для всех участников рынка и имеет под собой благие цели.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИНОПРОКАТНОЙ КОМПАНИИ НА УСЛОВИЯХ АНОНИМНОСТИ Емкость кинотеатров позволяет вместить российское кино и ту незначительную часть легального иностранного, которая сейчас демонстрируется в кинотеатрах. А вот запрет на так называемый параллельный импорт (пиратский контент) в кинотеатрах действительно способен легализовать индустрию и фокусировать на прозрачной экономической деятельности. Дистрибьюторские компании – законопослушные плательщики налогов РФ. Нецелесообразно лишать государство этих налоговых выплат, а зрителей – разнообразия контента. Что касается нашей компании, то она вынуждена будет прекратить свою работу, как и не менее половины других на рынке, причем в режиме значительных убытков за уже предоплаченные картины и скорее всего – объявленного банкротства. Косвенные жертвы меры – наши контрагенты, сотрудники, партнеры, кинотеатры, налоговая казна России и, конечно, зрители. Что касается инициативы, связанной с введением пошлины в размере 5 миллионов рублей за возможность проката зарубежного фильма, то подобное решение простимулирует расцвет рынка пиратской кинопродукции (который не только сам по себе находится вне закона, но и влечет прямой убыток для государства), а не увеличение вала билетов на российское кино, то есть сработает против себя же.