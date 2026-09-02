Официальная касса России: обратная сторона проката

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 582 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых остается кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката снизилась на 40,6%.

Мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ заработал за первый уикенд 93,3 млн рублей и привлек 243 тысячи зрителей. Анимационный проект студии «Мельница», Кинокомпании СТВ и телеканала «Россия» показал лучший старт среди анимации этого года, опередив картину ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (49,1 млн рублей и 127 тысяч зрителей). В то же время сиквел уступил первой части 13,2% в денежном выражении и 35,6% по посещаемости: ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ принес кинотеатрам на старте 108 млн рублей и 378 тысяч зрителей.

«Первый полнометражный ЛУНТИК показал аномально высокий результат, лучший среди всей российской анимации за многие годы, не считая полнометражных ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ и ИВАНА ЦАРЕВИЧА. Наивно было бы рассчитывать на безусловное повторение этого рекорда, – подводит итоги стартового уикенда продюсер мультфильма Сергей Сельянов. – В новой анимационной реальности ЛУНТИК идет успешно и, безусловно, станет чемпионом этого года среди мультфильмов. Сама эта новая реальность, которая сложилась года полтора назад, заставляет задуматься. Неожиданно и резко во всем мире интерес зрителя к просмотру анимации переместился из кинотеатров на платформы и телевидение. Не только текущие лидеры сезона, но и абсолютно все релизы за последние полтора года не показали привычных результатов. Включая зарубежную анимацию».

На четвертом уикенде ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК прибавил 78 млн рублей при снижении выручки на 35,1%, увеличив общие сборы до 888 млн рублей. Динамика фильма оказывается лучше графика таких продолжений этого года, как ХОЛОП 3 (849 млн рублей за тот же период) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (790 млн). Количество зрителей выросло до 2,154 млн.

Боевик МЯТЕЖ заработал в первый уикенд 63,5 млн рублей, заметно уступив предыдущим проектам с Джейсоном Стэйтемом – МАСТЕР (112 млн) и УБЕЖИЩЕ (95,1 млн). Среди зарубежных картин этого года новинка превзошла хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (61,2 млн), но недотянула до фантастической ленты ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (72,5 млн). Количество проданных билетов составило 108 тысяч.

На четвертой неделе анимационно-игровой проект СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ освоил 23,4 млн рублей, доведя общую кассу до 281 млн. Фильм стал самым успешным во франшизе, превзойдя релизы СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО (271 млн в России и СНГ), СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ (246 млн) и СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (262 млн). По числу зрителей, составившему 741 тысячу, новинка пока обогнала только предыдущую часть СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (633 тысячи зрителей).

Четырнадцать недель удерживается в первой десятке МАЙКЛ. Выручка музыкального байопика за это время увеличилась до 2,305 млрд рублей, количество проданных билетов достигло 4,273 млн.

На седьмом месте стартовал психологический триллер ПЕНТХАУС. Фильм совместного производства России, Малайзии и США заработал 5,2 млн рублей и привлек 10 тысяч зрителей. Это второй результат в карьере якутского режиссера Степана Бурнашева после драмы АЙТА (7,8 млн рублей и 23 тысячи зрителей). 82,9% общей кассы обеспечила Республика Саха.

Еще две новинки в жанре хоррора стартовали на одном уровне. КОШМАР НА УЛИЦЕ КОРАЛ-ГРОУВ принес кинотеатрам 4,8 млн рублей и 9 тысяч зрителей, а КРИПИПАСТА: СИНИЙ МАЛЫШ – 4,6 млн рублей и 10 тысяч зрителей. Недавние летние фильмы ужасов показывали примерно те же результаты: КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ (4,8 млн рублей и 11 тысяч зрителей), ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (4,6 млн рублей и 9 тысяч зрителей) и ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ (4,5 млн и 9 тысяч зрителей).

Фильм-катастрофа КРУШЕНИЕ РЕЙСА с кассой 4,3 млн рублей замкнул первую десятку, показав снижение сборов на 68%. Выручка фильма Ренни Харлина выросла до 64,8 млн рублей, что позволило проекту обойти такие остросюжетные картины этого года, как ХОКУМ (64,2 млн рублей) и КОЛОНИЯ (62,5 млн рублей).

Также в прокат вышли приключенческая семейная лента АЛМАЗ. «СЕРДЦЕ ПЕРСИИ» (12-е место, 4,7 млн рублей и 11,2 тысячи зрителей), перевыпуск фантастического боевика ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ (16-е место, 3,3 млн рублей и 5,3 тысячи зрителей) и фантастический триллер КОД СНА (19-е место, 2,2 млн рублей и 3,8 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде сократилась на 27%, до 898 млн рублей. С учетом стран СНГ бокс-офис составил 1,025 млрд. Выручка кинотеатров в России на 280% превысила показатели аналогичного уикенда прошлого года, когда прокат возглавил мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

02.09.2026 Автор: Рая Башинская