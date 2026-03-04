Фестиваль «Короче» станет международным

Ближайший смотр пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» объявили о старте приема работ в конкурсные программы.

Отмечается, что с этого года смотр становится международным – к участию принимаются российские и зарубежные фильмы, снятые в 2025-2026 годах на русском языке.

«Для нас международный статус – это не просто расширение географии, а осознанный шаг к объединению русскоязычных авторов по всему миру. Сегодня дебютное кино на русском языке создается в самых разных странах, и «Короче» становится пространством встречи этих молодых режиссеров, продюсеров и индустрии. Мы даем возможность творцам из разных точек мира быть услышанными и замеченными», – заявил председатель оргкомитета фестиваля Антон Калинкин.

Подать заявку можно на официальном сайте смотра до 7 июня. Строгим правилом для участия остается премьерность картины.

XIV фестиваль «Короче» пройдет с 18 по 23 августа в Калининграде.

Фото: пресс-служба фестиваля