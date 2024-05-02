Фестиваль «Короче» открыл прием работ на участие в конкурсных программах
Автор: Илья Кувшинов
2 мая 2024
Смотр пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде
XII фестиваль «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, открыл прием работ на участие в двух конкурсных программах – секции короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин.
Подать заявку можно на официальном сайте смотра до 1 июля.
К рассмотрению принимаются проекты, снятые в 2023-24 годах, и которые не участвовали в других фестивалях, не выходили в прокат и не были размещены в сети и в онлайн-кинотеатрах.
Напомним, что секция дебютных полнометражных картин появилась на «Короче» в прошлом году. Ее программным директором стала киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева.
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