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Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

Автор: БК

1 августа 2024

В секцию полнометражного дебютного кино вошли семь картин начинающих режиссеров

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.

В секцию полнометражного дебютного кино вошли семь картин начинающих режиссеров. Среди них – СЛОН Маруси Фоминой, РЕПЛИКА Амира Исаева, ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! Евгения Корчагина и другие.

На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны – в итоге, в нее попали 32 фильма самых разных жанров. 

Помимо этого, на фестивале также пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды», в котором будут представлены 11 короткометражек с известными российскими актерами. Победитель в этой секции будет определен путем зрительского голосования. 

Конкурс полнометражного дебютного кино
ВДОХНОВЕНИЕ, реж. Константин Еронин
ВТРОЕМ, реж. Александра Сарана
ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин
РЕПЛИКА, реж. Амир Исаев
СЛОН, реж. Маруся Фомина
ТОЧКА ОПОРЫ, реж. Александр Андреев
ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева

Конкурс короткометражного кино
– «Бракованная партия», реж. Вячеслав Иванов
– «Весна желания», реж. Иван Гут
– «Весна», реж. Никита Лохматов
– «Внимание!», реж. Семен Шомин
– «Вода из света», реж. Павел Королько
– «Вышел зайчик погулять», реж. Асель Багаутдинова
– «Девушка Роза», реж. Полина Капантина
– «До последнего клиента», реж. Валерий Карпов
– «Дом с витражом», реж. Григорий Сазанов
– «Если мне будет хорошо, то потому что...», реж. Гау Хар
– «Забытый Огонёк», реж. Михаил Сомов
– «Земля», реж. Михаил Мотылёв
– «Историю не изменить», реж. Руслан Герман, Артемий Беседин
– «Кнопка», реж. Сергей Филатов
– «Конец фильма», реж. Даниил Пугаёв
– «Конкурс талантов», реж. Антон Федосеев
– «Костя, не сейчас!», реж. Олег Рытов
– «Куда ты уходишь?», реж. Мария Салюкова
– «Мечта», реж. Сергей Анфиногентов
– «Мусор», реж. Никита Троценко
– «Неотразимая семья», реж. Екатерина Штыкова
– «Новичок» (Episode 1. The Rookie), реж. Виталий Уйманов
– «Один путь», реж. Егор Харламов
– «Остров», реж. Артем Верхоглядов
– «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин
– «Сафари», реж. Анастасия Соколова
– «Свадебное платье бабушки», реж. Ксения Васильева
– «Свои», реж. Ульяна Желтухина
– «Тонкость наших стен», реж. Владимир Митрофанов
– «Уроды», реж. Александр Самсонов
– «Чертаново», реж. Сергей Мурыгин
– «Яблоки», реж. Варя Маценова

Конкурс «Короче. Звезды»
– «Антон ищет», реж. Марина Калецкая
– «Встреча», реж. Алиса Некрасова
– «Где второй носок?», реж. Иван Петухов, KION
– «Друг», реж. Варя Маценова
– «Зуб даю!», реж. Сергей Анненков
– «Идеальная пара», реж. Сергей Харченко
– «Катарсис», реж. Валерия Попова
– «Придурок», реж. Екатерина Аликина
– «Семейное», реж. Денис Череухо
– «Тинатин», реж. Семён Литовчин
– «Фамилия тренера», реж. Оксана Костенюк

Фото: кадр со съемок фильма ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!

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