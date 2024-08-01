Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

В секцию полнометражного дебютного кино вошли семь картин начинающих режиссеров

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.

В секцию полнометражного дебютного кино вошли семь картин начинающих режиссеров. Среди них – СЛОН Маруси Фоминой, РЕПЛИКА Амира Исаева, ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! Евгения Корчагина и другие.

На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны – в итоге, в нее попали 32 фильма самых разных жанров.

Помимо этого, на фестивале также пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды», в котором будут представлены 11 короткометражек с известными российскими актерами. Победитель в этой секции будет определен путем зрительского голосования.

Конкурс полнометражного дебютного кино

– ВДОХНОВЕНИЕ, реж. Константин Еронин

– ВТРОЕМ, реж. Александра Сарана

– ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин

– РЕПЛИКА, реж. Амир Исаев

– СЛОН, реж. Маруся Фомина

– ТОЧКА ОПОРЫ, реж. Александр Андреев

– ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева

Конкурс короткометражного кино

– «Бракованная партия», реж. Вячеслав Иванов

– «Весна желания», реж. Иван Гут

– «Весна», реж. Никита Лохматов

– «Внимание!», реж. Семен Шомин

– «Вода из света», реж. Павел Королько

– «Вышел зайчик погулять», реж. Асель Багаутдинова

– «Девушка Роза», реж. Полина Капантина

– «До последнего клиента», реж. Валерий Карпов

– «Дом с витражом», реж. Григорий Сазанов

– «Если мне будет хорошо, то потому что...», реж. Гау Хар

– «Забытый Огонёк», реж. Михаил Сомов

– «Земля», реж. Михаил Мотылёв

– «Историю не изменить», реж. Руслан Герман, Артемий Беседин

– «Кнопка», реж. Сергей Филатов

– «Конец фильма», реж. Даниил Пугаёв

– «Конкурс талантов», реж. Антон Федосеев

– «Костя, не сейчас!», реж. Олег Рытов

– «Куда ты уходишь?», реж. Мария Салюкова

– «Мечта», реж. Сергей Анфиногентов

– «Мусор», реж. Никита Троценко

– «Неотразимая семья», реж. Екатерина Штыкова

– «Новичок» (Episode 1. The Rookie), реж. Виталий Уйманов

– «Один путь», реж. Егор Харламов

– «Остров», реж. Артем Верхоглядов

– «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин

– «Сафари», реж. Анастасия Соколова

– «Свадебное платье бабушки», реж. Ксения Васильева

– «Свои», реж. Ульяна Желтухина

– «Тонкость наших стен», реж. Владимир Митрофанов

– «Уроды», реж. Александр Самсонов

– «Чертаново», реж. Сергей Мурыгин

– «Яблоки», реж. Варя Маценова

Конкурс «Короче. Звезды»

– «Антон ищет», реж. Марина Калецкая

– «Встреча», реж. Алиса Некрасова

– «Где второй носок?», реж. Иван Петухов, KION

– «Друг», реж. Варя Маценова

– «Зуб даю!», реж. Сергей Анненков

– «Идеальная пара», реж. Сергей Харченко

– «Катарсис», реж. Валерия Попова

– «Придурок», реж. Екатерина Аликина

– «Семейное», реж. Денис Череухо

– «Тинатин», реж. Семён Литовчин

– «Фамилия тренера», реж. Оксана Костенюк

Фото: кадр со съемок фильма ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!