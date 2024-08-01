Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
В секцию полнометражного дебютного кино вошли семь картин начинающих режиссеров
Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, рассказали о конкурсе грядущего смотра.
В секцию полнометражного дебютного кино вошли семь картин начинающих режиссеров. Среди них – СЛОН Маруси Фоминой, РЕПЛИКА Амира Исаева, ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! Евгения Корчагина и другие.
На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны – в итоге, в нее попали 32 фильма самых разных жанров.
Помимо этого, на фестивале также пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды», в котором будут представлены 11 короткометражек с известными российскими актерами. Победитель в этой секции будет определен путем зрительского голосования.
Конкурс полнометражного дебютного кино
– ВДОХНОВЕНИЕ, реж. Константин Еронин
– ВТРОЕМ, реж. Александра Сарана
– ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин
– РЕПЛИКА, реж. Амир Исаев
– СЛОН, реж. Маруся Фомина
– ТОЧКА ОПОРЫ, реж. Александр Андреев
– ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева
Конкурс короткометражного кино
– «Бракованная партия», реж. Вячеслав Иванов
– «Весна желания», реж. Иван Гут
– «Весна», реж. Никита Лохматов
– «Внимание!», реж. Семен Шомин
– «Вода из света», реж. Павел Королько
– «Вышел зайчик погулять», реж. Асель Багаутдинова
– «Девушка Роза», реж. Полина Капантина
– «До последнего клиента», реж. Валерий Карпов
– «Дом с витражом», реж. Григорий Сазанов
– «Если мне будет хорошо, то потому что...», реж. Гау Хар
– «Забытый Огонёк», реж. Михаил Сомов
– «Земля», реж. Михаил Мотылёв
– «Историю не изменить», реж. Руслан Герман, Артемий Беседин
– «Кнопка», реж. Сергей Филатов
– «Конец фильма», реж. Даниил Пугаёв
– «Конкурс талантов», реж. Антон Федосеев
– «Костя, не сейчас!», реж. Олег Рытов
– «Куда ты уходишь?», реж. Мария Салюкова
– «Мечта», реж. Сергей Анфиногентов
– «Мусор», реж. Никита Троценко
– «Неотразимая семья», реж. Екатерина Штыкова
– «Новичок» (Episode 1. The Rookie), реж. Виталий Уйманов
– «Один путь», реж. Егор Харламов
– «Остров», реж. Артем Верхоглядов
– «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин
– «Сафари», реж. Анастасия Соколова
– «Свадебное платье бабушки», реж. Ксения Васильева
– «Свои», реж. Ульяна Желтухина
– «Тонкость наших стен», реж. Владимир Митрофанов
– «Уроды», реж. Александр Самсонов
– «Чертаново», реж. Сергей Мурыгин
– «Яблоки», реж. Варя Маценова
Конкурс «Короче. Звезды»
– «Антон ищет», реж. Марина Калецкая
– «Встреча», реж. Алиса Некрасова
– «Где второй носок?», реж. Иван Петухов, KION
– «Друг», реж. Варя Маценова
– «Зуб даю!», реж. Сергей Анненков
– «Идеальная пара», реж. Сергей Харченко
– «Катарсис», реж. Валерия Попова
– «Придурок», реж. Екатерина Аликина
– «Семейное», реж. Денис Череухо
– «Тинатин», реж. Семён Литовчин
– «Фамилия тренера», реж. Оксана Костенюк
Фото: кадр со съемок фильма ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!