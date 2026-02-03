Татьяна Фокина: «На «Гренландии 2» к нашей маркетинговой команде присоединился весьма талантливый специалист по нестандартному продвижению»

Директор по маркетингу Global Film подвела итоги премьерного уикенда новинки с Джерардом Батлером

Лучшей новинкой уикенда стал сиквел фильма-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ с Джерардом Батлером в роли выжившего после конца света главы семейства, который пытается любой ценой спасти своих близких. Проект показал четвертый лучший старт для компании Global Film, значительно превзойдя цифры вышедшей в пандемию первой части. Директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина подвела итоги премьерного уикенда ГРЕНЛАНДИИ 2, а также рассказала о том, как на результаты картины повлиял нынешний политический хайп вокруг крупнейшего острова Земли.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ? Какие картины вы считали референсами по сборам для проекта?

В условиях сложного конкурентного легального и пиратского окружения, а также сильных разнообразных холдоверов сборы стартового уикенда ГРЕНЛАНДИИ 2 оказались в рамках наших ожиданий. По финальным сборам мы хотели бы приблизиться к МАСТЕРУ.

Как вы позиционировали картину при продвижении? Какие преимущества проекта подчеркивали?

При продвижении фильма мы делали акцент на двух важных составляющих. Во-первых, это зрелищный фильм-катастрофа с большой голливудской звездой Джерардом Батлером и очень приличным бюджетом в 90 миллионов долларов – такого жанра давно не было в наших кинотеатрах. Во-вторых, за эффектным зрелищем стоит сильная драматическая и эмоциональная история выживания отдельно взятой семьи, что сейчас находит живой отклик в сердцах людей. Зрители подмечают, что становится страшно, что такое будущее может наступить, ведь эта история не о том, как остановить катастрофу, а о том, как выжить в разрушенном мире. В свое время первая ГРЕНЛАНДИЯ так хорошо прокаталась во всем мире, в том числе в нашей в стране, именно благодаря сильной сценарной составляющей. У первого фильма был отличный «сарафан» и его очень хорошо до сих пор смотрят на всех платформах.

На какую публику вы рассчитывали? Как работали над привлечением мужской аудитории? Или же стремились продать фильм женской?

Аудитория фильма достаточно широкая – в этом и плюс, и минус (смеется). Мы экспериментировали с работой на разные аудитории в соцсетях – оценивали отклик и корректировали кампанию.

Расскажите, пожалуйста, какие ресурсы были задействованы в рекламной кампании?

Мы задолго начали рекламу картины, публикуя трейлер за трейлером (их было целых три!), фрагмент за фрагментом, предоставляя множество инфоповодов по фильму. Кроме того, делали акцент на видеоформатах, которые за счет зрелищности и необычности отлично продавали кино. Рекламная кампания была продолжительной в сетях и кинотеатрах – ролик подклеивался ко всем большим релизам с подобной целевой аудиторией, начиная с МАЖОРА В ДУБАЕ и ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3 и заканчивая ГОРНИЧНОЙ и МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ. Было задействовано много фасадных поверхностей и рекламных площадок в торговых центрах, которые лучше всего продают зрелищный видеоряд. Значителен был блок диджитальной рекламы, в которой серьезное участие приняли все ресурсы «Яндекса», начиная с «Кинопоиска». Были вовлечены все соцсети в разных форматах. Яркую и масштабную поддержку оказал картине радиопартнер «Европа Плюс». Мы обеспечили проекту большое кросс-промо с серьезным банком, и реклама фильма демонстрировалась на его терминалах по всей стране. И, конечно, подарком для нас стало нестандартное продвижение картины…

Всякая рекламная кампания уникальна, хотя пазл складывается из одних и тех же кубиков, которые просто тасуются по-разному. Но у каждого маркетолога есть мечта о нестандартном продвижении фильма, которое выделило бы его из потока. Так вот здесь это случилось: на ГРЕНЛАНДИИ к нашей маркетинговой команде присоединился весьма талантливый специалист по нестандартному продвижению – Дональд Трамп, который не давал забыть Гренландию, иногда путая ее с Исландией. Но он однозначно привлек повышенное внимание к фильму и породил множество органических каламбуров (смеется).

Если сравнивать с МАСТЕРОМ, ОБЕЗЬЯНОЙ или БОРДЕРЛЕНДС, то чем отличалось продвижение ГРЕНЛАНДИИ 2? Или рекламная кампания проекта все-таки не была такой масштабной, как у МАСТЕРА или БОРДЕРЛЕНДС?

Мы верили и верим в проект, трезво оценивая сильные холдоверы, поэтому рекламная кампания была не менее масштабной, чем у названных проектов, но чуть иначе распределилась по сплитам. И, конечно, она продолжается, поддерживая фильм на втором уикенде.

Что вы думаете по поводу реакции зрителей? По вашим ожиданиям, удастся ли ГРЕНЛАНДИИ 2 достигнуть сборов МАСТЕРА?

Реакция зрителей на ГРЕНЛАНДИЮ весьма разнообразна и разнополярна, и это, как мы знаем, отлично раскачивает проект, так как зритель всегда хочет составить собственное мнение. По отзывам мы видим, что особенно лояльна к картине нестоличная аудитория, которая достаточно обширна. Все скоро увидим – 5 февраля на экраны выйдут новые сильные релизы. Но в ближайшем будущем в прокате не видно зрелищных фильмов-катастроф с сильной драматической линией и уникальным постапокалиптическим сеттингом, так что надеемся, что любители жанра посмотрят картину на больших экранах, ведь именно там лучше всего раскрывается этот жанр.

Высокие результаты в прокате демонстрируют стартовавшие в январе зарубежные релизы – ГОРНИЧНАЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, ГРЕНЛАНДИЯ 2. О чем это говорит, по вашему мнению?

Мы рады, что встали в этот ряд. Хотя успех каждого из перечисленных фильмов в отдельности имеет совершенно разные причины, но в целом говорит об одном: ради уникального, интересного, небанального контента массовый и по большей части молодежный зритель готов выбираться в кино!

Фото: компания Global Film