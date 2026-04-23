Подписками на онлайн-кинотеатры в первом квартале 2026 года пользовались 56% россиян

Компания ICMR («ГФК-Русь») подготовила новое исследование рынка онлайн-кинотеатров в России за первый квартал 2026 года.

Согласно ему, за этот период подписками на отечественные стриминговые сервисы пользовались 56% жителей (+2% год к году). Платили за подписки, в свою очередь, 45% жителей России (+4% год к году). Отмечается, что это рекордный уровень – в частности, рост связан с сезонным всплеском, особенно заметным в сегменте платных подписок.

Первое место как по общему количеству подписчиков (27%), так и по количеству жителей городов с платной подпиской (22%) вновь занял «Кинопоиск». Аналитики компании подчеркивают, что показатели сервиса также стали историческим максимумом для российских стримингов.

Другие онлайн-кинотеатры из топ-5 тоже выросли: за «Кинопоиском» следуют Okko (14% общих подписчиков и 11% c платной подпиской), «Иви» (11% и 9%), Wink (11% и 8%) и КИОН (9% и 7%).

Фото: Freepik